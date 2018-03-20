Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé

Chăm sóc da 20/03/2018 11:15

"Bỏ túi" ngay quy trình gồm 7 bước chăm sóc da chuẩn Hàn Quốc dưới đây và áp dụng mỗi ngày, kết quả sau thời gian ngắn sẽ khiến bạn không khỏi kinh ngạc.

Nếu đã tìm đủ mọi cách nhưng tình trạng da vẫn không mấy cải thiện, bạn hãy áp dụng các bước chăm sóc từ Hàn Quốc dưới đây. Kiên trì trong một thời gian, kết quả chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Quy trình 7 bước chăm sóc da Hàn Quốc

Phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với làn da luôn trong tình trạng căng bóng, ẩm mịn và trắng hồng rạng rỡ. Để đạt được điều này, họ đã tìm ra rất nhiều phương thức, biện pháp làm đẹp mới mẻ và kỹ lưỡng. Chính vì vậy, Hàn Quốc luôn là một trong những nước có ngành công nghiệp mỹ phẩm phát triển nhất.

Trong đó, nguyên liệu tự nhiên, quy trình dưỡng da nhiều bước chính là bí quyết giúp mọi phụ nữ Hàn Quốc sở hữu nhan sắc lung linh, không tì vết. Dưới đây là chi tiết các bước chăm sóc da mà phụ nữ thuộc quốc gia này áp dụng mỗi ngày. 

Tẩy trang

Dù bận rộn đến đâu, phụ nữ Hàn Quốc vẫn luôn tẩy trang mỗi buổi tối. Chính sự kỹ lưỡng này đã giúp làn da của họ luôn sạch thoáng, từ đó hạn chế tối đa tình trạng mẩn ngứa hay nổi mụn. 

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Dù có hay không trang điểm, phụ nữ Hàn vẫn thực hiện bước tẩy trang mỗi ngày - Ảnh: Internet

Rửa mặt dịu nhẹ

Sau khi đã tẩy trang, loại bỏ lớp da chết, mỹ phẩm và bụi bẩn trên bề mặt da bằng các sản phẩm chuyên dụng. Bước chăm sóc tiếp theo là rửa mặt dịu nhẹ và sạch sâu. Trong bước này, phụ nữ Hàn Quốc sử dụng loại sữa rửa mặt dạng gel, không chứa cồn, chất tẩy hoặc các loại tinh dầu tự nhiên. Những nguyên liệu này vừa giúp làm sạch sâu vừa cung cấp độ ẩm, đồng thời không làm bào mòn da. 

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 2
Bước chăm sóc da thứ hai của quy trình làm đẹp Hàn Quốc này là rửa mặt dịu nhẹ - Ảnh: Internet

Thoa nước hoa hồng

Sau khi hoàn thành công đoạn làm sạch, phụ nữ Hàn sẽ thực hiện bước cân bằng độ ẩm, độ pH trên da bằng cách thoa nước hoa hồng hoặc các sản phẩm có công dụng tượng tự khác. Ngoài khả năng cân bằng, nước hoa hồng còn giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu nghiệm.

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 3
Thoa nước hoa hồng là bước chăm sóc da tiếp theo mà phụ nữ Hàn Quốc thực hiện sau khi làm sạch - Ảnh: Internet

Thoa tinh dầu

Đến bước chăm sóc này, dễ dàng nhận ra rằng, cấp và duy trì độ ẩm trên da chính là thứ mà phụ nữ Hàn Quốc quan tâm, chú trọng nhất. 

Họ sử dụng tinh dầu nhằm mục đích cấp thêm ẩm, đồng thời đặc trị một số vấn đề như mụn, sạm đen và thâm nám. 

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 4
Thoa tinh dầu tự nhiên, bước chăm sóc da mà phụ nữ Hàn Quốc không bao giờ bỏ qua - Ảnh: Internet

Sử dụng essence

Nếu quan tâm đến lĩnh vực làm đẹp Hàn Quốc, chắc hẳn essence không còn xa lạ gì đối với bạn. Loại dung dịch này có tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa, xóa mờ nếp nhăn và kéo căng da cực kỳ hiệu nghiệm.

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 5
Thoa essence là bước chăm sóc da mà mọi phụ nữ Hàn Quốc nằm lòng - Ảnh: Internet

Dùng serum

Sau khi đã thực hiện cấp ẩm thông qua các bước thoa nước hoa hồng, tinh dầu và essence, phụ nữ Hàn Quốc dùng đến serum để bổ sung dưỡng chất, vitamin phục vụ cho quá trình tái tạo tế bào mới, đồng thời cải thiện sắc tố, nâng tông da.

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 6
Serum cấp dưỡng chất giúp da tái tạo, tăng sắc tố trở nên trắng mịn, hồng hào - Ảnh: Internet

Thoa kem đặc trị

Cuối cùng, hãy thoa lên da một lớp mỏng kem đặc trị vấn đề về mà bạn đang mắc phải. Sau đó, kết hợp mát xa nhẹ nhàng để da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. 

Quy trình 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc giúp da trắng mịn, không tì vết như em bé - Ảnh 7
Thoa kem đặc trị vấn đề về da mà bạn mắc phải là bước chăm sóc cuối cùng trong quy trình làm đẹp Hàn Quốc này - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng tuần tự theo quy trình gồm 7 bước chăm sóc chuẩn Hàn Quốc trên mỗi buổi tối, làn da của bạn sẽ "miễn dịch" với tất cả các vấn đề như mụn, nám, thâm sạm...

Bỏ lon soda vào tủ lạnh 5 phút rồi lấy nước ra ngâm mặt, lỗ chân lông tự động thu nhỏ sau 1 đêm, da tự trắng lên 3 tông sau 7 ngày

Bỏ lon soda vào tủ lạnh 5 phút rồi lấy nước ra ngâm mặt, lỗ chân lông tự động thu nhỏ sau 1 đêm, da tự trắng lên 3 tông sau 7 ngày

Một liệu trình thu nhỏ lỗ chân lông, tắm trắng tiêu tốn ít nhất 10 triệu đồng khi bạn thực hiện ở spa và không phải ai cũng đủ điều kiện để làm. Thay vào đó, 1 lon nước soda rẻ tiền cũng có thể giúp bạn cải thiện điều này dễ dàng.

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