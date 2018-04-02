Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày

Chăm sóc da 02/04/2018 15:09

Thực hiện theo các bước chăm sóc da chuẩn Hàn Quốc này, chỉ sau 10 ngày, bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh, không tì vết.

Hàn Quốc luôn là một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ làm đẹp, mỹ phẩm. Không những thế, các quy trình dưỡng da hàng ngày của Hàn luôn được phụ nữ châu Á, cũng như thế giới săn đón.

Dưới đây là 9 bước chăm sóc da giúp loại bỏ các khuyết điểm như mụn, nám, thâm sạm... Đồng thời, dưỡng trắng chỉ sau 10 - 15 ngày. 

Tẩy trang

Đầu tiên, để quy trình chăm sóc đạt hiệu quả tối ưu, cũng như giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt vào sâu bên trong da, phụ nữ Hàn khuyên bạn nên tẩy trang, loại bỏ hoàn toàn lớp phấn trang điểm

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 1
Bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da Hàn Quốc là tẩy trang thật kỹ - Ảnh: Internet

Rửa mặt

Sau khi đã tẩy trang, phụ nữ Hàn sẽ rửa mặt sạch sâu với máy mát xa hoặc dụng cụ rửa mặt để làm lỗ chân lông thông thoáng. 

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 2
Bước thứ 2 trong quy trình chăm sóc da này là rửa mặt sạch sâu - Ảnh: Internet

Tẩy da chết

Khi lỗ chân lông, làn da đã thông thoáng, tẩy tế bào chết là bước chăm sóc tiếp theo mà phụ nữ Hàn Quốc thực hiện. Công đoạn này làm thúc đẩy quá trình hình thành tế bào mới, nhanh chóng tạo dựng làn da tươi trẻ, trắng mịn, xóa mờ các vết nám, thâm sạm trước đó.

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 3
Bước chăm sóc da thứ ba là tẩy tế bào chết - Ảnh: Internet

Thoa toner

Toner là dung dịch cân bằng độ pH, đồng thời giúp khóa ẩm trên da. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, hãy chọn dòng sản phẩm không chứa cồn, đồng thời thoa một lớp thật mỏng. Sau đó, nhớ dùng tay vỗ vỗ để chúng dễ thẩm thấu tốt hơn. 

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 4
Thoa toner để cân bằng độ ẩm, độ pH là bước chăm sóc da tiếp theo - Ảnh: Internet

Essence

Cũng có công dụng khóa ẩm và cân bằng độ pH như toner nhưng essence còn có công dụng đặc trị mụn, thâm nám, lỗ chân lông to. Do đó, hãy dùng loại mỹ phẩm này nếu bạn đang mắc các vấn đề trên.

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 5
Essence giúp điều trị mụn, thâm nám và lỗ chân lông to hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Dưỡng mắt

Vùng da quanh mắt rất nhanh bị lão hóa và xuất hiện quầng thâm, nếp nhăn nếu không được chăm sóc đúng cách, kịp thời. Do đó, hãy thoa kem dưỡng, serum chuyên dụng cho vùng da này rồi mát xa nhẹ nhàng.

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 6
Thoa serum, mát xa nhẹ nhàng vùng mắt để xóa quầng thâm, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm

Sau khi hoàn thành bước mát xa vùng quanh mắt, bạn cần cấp ẩm thêm một lần nữa cho làn da. Việc thực hiện rất đơn giản, chỉ cần dùng loại kem dưỡng ẩm phù hợp với tính chất da, thoa đều, vỗ nhẹ để chúng thẩm thấu hết là hoàn thành. 

Trong việc chăm sóc da, duy trì độ ẩm là điều mà phụ nữ Hàn Quốc lưu tâm nhất. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ sở hữu làn da mịn màng, căng mướt dù thời tiết khắc nghiệt đến cỡ nào. 

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 7
Duy trì độ ẩm chính là bí quyết chăm sóc da của phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ

Sau khi đã hoàn thành các việc cân bằng độ pH, cấp và khóa ẩm, bước chăm sóc tiếp theo là đắp mặt nạ. Công đoạn này giúp cung cấp dưỡng chất, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, cải thiện sắc tố, đồng thời ngăn ngừa lão hóa. 

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 8
Đắp mặt nạ nhằm cung cấp dưỡng chất giúp da chống lại quá trình lão hóa - Ảnh: Internet

Chống nắng

Các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời khiến làn da sạm đen, dễ bị nám, tàn nhang, nổi mụn, thậm chí là kích ứng, nổi mẩn đỏ, bỏng rát và khô ráp. Do đó, thoa kem chống nắng là bước chăm sóc mà phụ nữ Hàn Quốc luôn thực hiện mỗi ngày.

Học phụ nữ Hàn Quốc các bước chăm sóc này, da trắng hồng, mướt mịn sau 10 ngày - Ảnh 9
Thoa kem chống nắng là bước chăm sóc da mà phụ nữ Hàn không bao giờ bỏ qua - Ảnh: Internet

Nhờ quy trình gồm 9 bước chăm sóc kỹ lưỡng này mà phụ nữ Hàn Quốc đã sở hữu làn da đáng mơ ước. 

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