Trong số các cách điều trị mụn ẩn bằng nguyên liệu tự nhiên thì dùng bột yến mạch là một trong những biện pháp tốt nhất. Trị mụn ẩn bằng yến mạch sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ lũ mụn đáng ghét khỏi khuôn mặt và chăm sóc da từ A đến Z.

Lợi ích của phương pháp trị mụn ẩn bằng yến mạch

Khi tuyến bã nhờn tạo ra quá nhiều bã nhờn - một loại dầu tự nhiên làm ẩm làn da - thì nó sẽ làm tắc nghẽn các lỗ chân lông và gây ra các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, dẫn đến mụn ẩn. Chất bẩn, trang điểm, tế bào da chết, và các tạp chất khác cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến tình trạng nổi mụn càng trở nên trầm trọng.