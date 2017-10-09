Bạn nào mà chưa biết cách trị mụn ẩn bằng yến mạch thì đừng bỏ qua bài chia sẻ này nha. Có tận 7 cách để bạn lựa chọn đấy.
Trong số các cách điều trị mụn ẩn bằng nguyên liệu tự nhiên thì dùng bột yến mạch là một trong những biện pháp tốt nhất. Trị mụn ẩn bằng yến mạch sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ lũ mụn đáng ghét khỏi khuôn mặt và chăm sóc da từ A đến Z.
Lợi ích của phương pháp trị mụn ẩn bằng yến mạch
Khi tuyến bã nhờn tạo ra quá nhiều bã nhờn - một loại dầu tự nhiên làm ẩm làn da - thì nó sẽ làm tắc nghẽn các lỗ chân lông và gây ra các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, dẫn đến mụn ẩn. Chất bẩn, trang điểm, tế bào da chết, và các tạp chất khác cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến tình trạng nổi mụn càng trở nên trầm trọng.
Tuy nhiên, với cách dùng yến mạch trị mụn ẩn thì bạn có thể yên tâm vì “thần dược” này giúp:
- Hấp thụ dầu dư thừa, ngăn ngừa chúng làm tắc các lỗ chân lông.
- Tẩy tế bào chết, loại bỏ các chất độc khác làm tắc nghẽn các lỗ chân lông.
- Bột yến mạch có tính chống viêm giúp làm giảm sưng, đỏ và kích ứng do mụn.
- Làm khô các vết bẩn, thu hẹp chúng cho đến khi chúng biến mất.
- Ngăn ngừa sự hình thành của mụn trứng cá và mụn đầu đen.
- Bột yến mạch loại bỏ sạch chất độc và tạp chất, kích thích sự phát triển của tế bào da mới.
- Giúp da giữ được độ ẩm tự nhiên.
- Bột yến mạch là nguồn giàu chất xơ, axit béo omega-3, sắt, thiamine và beta glucan hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.
- Chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa các tổn thương da và giúp da giữ được độ đàn hồi.
- Chứa magiê, photpho, mangan, selen, và kẽm, giúp điều chỉnh sản xuất dầu và khôi phục sự cân bằng hormon.
- Bột yến mạch chứa các vitamin B1, B2, B3, B6, B9, và folate - là những chất cần thiết cho tái tạo tế bào da.
- Các polysaccharides trong bột yến mạch nuôi dưỡng da, giữ da săn chắc.
7 cách trị mụn ẩn bằng bột yến mạch cho hiệu quả cực nhanh
1. Cách dùng bột yến mạch và baking soda trị mụn ẩn
- Trộn đều 1 thìa baking soda với 3 đến 5 thìa nước.
- Cho hỗn hợp vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên mặt. Để da tự khô rồi rửa sạch với nước ấm.
- Tiếp tục rửa mặt với nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông Thực hiện hàng ngày.
2. Cách trị mụn ẩn bằng yến mạch, bột nghệ và đậu lăng
- Trộn đều 1 thìa bột yến mạch, ½ thìa bột nghệ và 1 thìa bột đậu lăng.
- Cho thêm nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
- Thoa đều lên vùng bị mụn ẩn và để yên trong 30 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
3. Trị mụn ẩn bằng yến mạch và bơ
- Trộn đều ¼ chén yến mạch chưa nấu chín, ½ quả bơ đã nghiền nhỏ, 1 thìa nước giấm táo, 2 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh.
- Thoa đều lên mặt và để yên trong 20 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện hàng ngày.
4. Trị mụn ẩn bằng bột yến mạch và bột gram
- Trộn đều một lượng bột yến mạch và bột gram bằng nhau. Sau đó cho thêm nước vào khuấy đều.
- Massage nhẹ nhàng lên vùng bị mụn ẩn rồi thoa hỗn hợp lên. Để yên cho da tự khô và rửa sạch với nước.
- Thực hiện 3 lần/tuần.
5. Mặt nạ yến mạch và trứng trị mụn ẩn
- Trộn 1 thìa dầu ô liu với ½ chén yến mạch chưa nấu chín và 1 lòng trắng trứng.
- Thoa đều lên mặt và để yên trong 30 phút.
- Rửa sạch mặt với nước ấm. Thực hiện hàng ngày.
6. Trị mụn ẩn bằng yến mạch và cà chua
- Trộn đều 1 thìa yến mạch, 1 thìa cà chua đã nghiền nhỏ và 1 thìa nước cốt chanh.
- Thoa lên da và để yên trong 15 phút.
- Dùng khăn mềm đã nhúng vào nước ấm lau khô mặt. Thực hiện hàng ngày.
7. Trị mụn ẩn bằng yến mạch, chanh, mật ong và tea tree oil
- Trộn 2 thìa bột yến mạch với ½ thìa nước cốt chanh, 4 đến 6 giọt tea tree oil và 2 thìa mật ong nguyên chất.
- Thoa lên da và để yên trong 10 đến 15 phút.
- Rửa sạch mặt với nước mát. Thực hiện hàng ngày.