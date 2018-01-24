Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần        

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/01/2018 17:06

Thâm quầng mắt lâu năm khiến khuôn mặt trở nên kém sắc và mất sức sống. Nếu bạn đang muốn trị dứt vấn đề về da này một cách nhanh chóng, hãy học theo phương pháp từ túi trà dưới đây.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến mắt bị thâm quầng, chẳng hạn như thói quen thức khuya, sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên, ánh nắng mặt trời… Một điều đáng lưu ý là quầng mắt thâm đen càng lâu năm thì càng khó điều trị.

Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần         - Ảnh 1
Quầng thâm mắt lâu năm khiến da mặt không đồng đều vô cùng kém sắc và mất thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Để trị dứt quầng thâm mắt hiệu quả và an toàn, bạn hãy áp dụng phương pháp từ túi trà dưới đây.

Cách trị thâm quầng mắt lâu năm bằng túi trà

Túi trà được xem là nguyên liệu có khả năng xóa mờ thâm quầng mắt hiệu quả, đơn giản và an toàn nhất. Trà xanh, trà đen chứa lượng lớn dưỡng chất có khả năng tăng sản sinh tế bào mới lấp đầy vào lớp da thâm sạm quanh mắt nhanh chóng. Dưới đây là 3 gợi ý về cách dùng túi trà xóa thâm quầng mắt lâu năm tại nhà.

Cách 1: Đắp túi trà

Đầu tiên, bạn cho túi trà vào ly nước nóng ngâm khoảng 2 phút. Sau đó, đắp trực tiếp túi trà lên hai mắt, nằm yên thư giãn khoảng 20 phút thì lấy ra và không cần rửa lại với nước.

Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần         - Ảnh 2
Đắp túi trà là cách trị quầng thâm mắt lâu năm nhanh gọn nhưng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cứ thực hiện theo cách này đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 1 tuần, quầng thâm mắt dù lâu năm đến mấy cũng mờ đi trông thấy.

Cách 2: Kết hợp túi trà cùng dầu ô liu

Bạn cho túi trà vào ngâm với nước nóng khoảng 2 phút. Sau đó, bôi dầu ô liu lên bề mặt túi trà rồi đắp trực tiếp lên hai mắt, nằm thưa giãn khoảng 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Với phương pháp này, bạn có thể thực hiện mỗi ngày, tốt nhất là trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả xóa mờ thâm quầng mắt tối ưu.

Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần         - Ảnh 3
Kết hợp túi trà cùng dầu ô liu giúp xóa mờ thâm quầng mắt lâu năm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách 3: Dùng bã trà

Bạn cho túi trà vào ngâm với nước nóng 2 phút sau đó lấy phần bã cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng vào, trộn đều rồi đắp trực tiếp lên quầng thâm mắt. Nằm thư giãn khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Bạn nên áp dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần để giảm quầng thâm mắt lâu năm nhanh nhất.

Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần         - Ảnh 4
Bã trà, đặc biệt là trà đen có khả năng xóa mờ thâm quầng mắt lâu năm hiệu quả - Ảnh: Internet

Chỉ với 3 cách sử dụng túi trà đơn giản, nhanh gọn trên, quầng thâm mắt dù lâu năm hay nặng đến mấy cũng mờ dần sau 7 đến 10 ngày.

Quầng thâm, bọng mắt như gấu trúc sẽ vĩnh viễn ra đi sau 3 phút nhờ trộn nha đam với vitamin E rồi để đông đá, mẹo hay mẹ nào không biết đừng tiếc nhé

Quầng thâm, bọng mắt như gấu trúc sẽ vĩnh viễn ra đi sau 3 phút nhờ trộn nha đam với vitamin E rồi để đông đá, mẹo hay mẹ nào không biết đừng tiếc nhé

Sự kết hợp hài hòa giữa các loại nguyên liệu đã tạo nên hỗn hợp thần kỳ, giúp loại bỏ quầng thâm, bọng mắt xấu xí chỉ trong 1 nốt nhạc.

Xem thêm
Từ khóa:   trị thâm quầng mắt lâu năm quầng mắt thâm đen trị thâm quầng mắt bằng túi trà

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 32 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 2 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang