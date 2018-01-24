Đắp thứ bỏ đi này mỗi tối, mắt thâm quầng lâu năm, đen xì cỡ nào cũng mờ hẳn sau 1 tuần        

Thâm quầng mắt lâu năm khiến khuôn mặt trở nên kém sắc và mất sức sống. Nếu bạn đang muốn trị dứt vấn đề về da này một cách nhanh chóng, hãy học theo phương pháp từ túi trà dưới đây.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến mắt bị thâm quầng, chẳng hạn như thói quen thức khuya, sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên, ánh nắng mặt trời… Một điều đáng lưu ý là quầng mắt thâm đen càng lâu năm thì càng khó điều trị. Quầng thâm mắt lâu năm khiến da mặt không đồng đều vô cùng kém sắc và mất thẩm mỹ - Ảnh: Internet Để trị dứt quầng thâm mắt hiệu quả và an toàn, bạn hãy áp dụng phương pháp từ túi trà dưới đây.

Cách trị thâm quầng mắt lâu năm bằng túi trà Túi trà được xem là nguyên liệu có khả năng xóa mờ thâm quầng mắt hiệu quả, đơn giản và an toàn nhất. Trà xanh, trà đen chứa lượng lớn dưỡng chất có khả năng tăng sản sinh tế bào mới lấp đầy vào lớp da thâm sạm quanh mắt nhanh chóng. Dưới đây là 3 gợi ý về cách dùng túi trà xóa thâm quầng mắt lâu năm tại nhà. Cách 1: Đắp túi trà Đầu tiên, bạn cho túi trà vào ly nước nóng ngâm khoảng 2 phút. Sau đó, đắp trực tiếp túi trà lên hai mắt, nằm yên thư giãn khoảng 20 phút thì lấy ra và không cần rửa lại với nước.

Đắp túi trà là cách trị quầng thâm mắt lâu năm nhanh gọn nhưng hiệu quả - Ảnh: Internet Cứ thực hiện theo cách này đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 1 tuần, quầng thâm mắt dù lâu năm đến mấy cũng mờ đi trông thấy. Cách 2: Kết hợp túi trà cùng dầu ô liu Bạn cho túi trà vào ngâm với nước nóng khoảng 2 phút. Sau đó, bôi dầu ô liu lên bề mặt túi trà rồi đắp trực tiếp lên hai mắt, nằm thưa giãn khoảng 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành. Với phương pháp này, bạn có thể thực hiện mỗi ngày, tốt nhất là trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả xóa mờ thâm quầng mắt tối ưu. Kết hợp túi trà cùng dầu ô liu giúp xóa mờ thâm quầng mắt lâu năm nhanh chóng - Ảnh: Internet Cách 3: Dùng bã trà Bạn cho túi trà vào ngâm với nước nóng 2 phút sau đó lấy phần bã cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng vào, trộn đều rồi đắp trực tiếp lên quầng thâm mắt. Nằm thư giãn khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành. Bạn nên áp dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần để giảm quầng thâm mắt lâu năm nhanh nhất. Bã trà, đặc biệt là trà đen có khả năng xóa mờ thâm quầng mắt lâu năm hiệu quả - Ảnh: Internet Chỉ với 3 cách sử dụng túi trà đơn giản, nhanh gọn trên, quầng thâm mắt dù lâu năm hay nặng đến mấy cũng mờ dần sau 7 đến 10 ngày.

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