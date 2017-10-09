Cách trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ có lẽ đa phần chị em đều đã nghe đến. Tuy nhiên, thực tế là có bao nhiêu người biết cách kết hợp tinh bột nghệ với các nguyên liệu khác để điều trị mụn?
Tinh bột nghệ là nguyên liệu hiệu quả nhất để điều trị mụn ẩn. Từ thời cổ đại, phụ nữ Ấn Độ đã biết cách khai thác những lợi ích tuyệt vời của loại nguyên liệu này để chăm sóc da như trị mụn, chàm, các đốm đen và những vấn đề về da khác.
Trước khi đi sâu vào các cách trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ, hãy cùng tìm hiểu xem lợi ích của chúng là gì nhé.
- Đa phần các lợi ích chữa bệnh và trị liệu của nghệ đều xuất phát từ curcumin. Curcumin có chứa các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, khử trùng, chống ung thư, và nhiều đặc tính khác rất hữu ích để chăm sóc làn da.
- Tinh bột nghệ giúp loại bỏ dầu và bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông thông qua việc hạn chế hoạt động của các tuyến bã nhờn.
- Trong một nghiên cứu, hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn P gây mụn từ 50 đến 96%.
- Curcumin được biết đến với khả năng chống viêm tiềm năng giúp làm giảm sưng và thúc đẩy quá trình lành da. Curcumin ngăn chặn các phân tử NF-kB đi vào nhân tế bào và gây sưng viêm.
- Các gốc tự do phản ứng mạnh mẽ với các electron không tương thích, gây ra sự oxy hóa. Đây là nguyên nhân chính của nhiều chứng bệnh như mụn và chàm. Nhờ cấu trúc hóa học đặc biệt nên curcumin sẽ giúp trung hòa gốc tự do và thúc đẩy sự phát triển của các enzyme chống oxy hóa.
- Tinh bột nghệ cũng có tác dụng kiểm soát insulin. Một sự mất cân bằng insulin sẽ dẫn tới mất cân bằng hormine - một trong những nguyên nhân gây nổi mụn ở người trưởng thành.
Cách điều trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ tốt nhất
1. Điều trị mụn ẩn bằng nghệ và mật ong
- Trộn 1 thìa bột nghệ với 2 thìa mật ong.
- Thoa đều lên vùng bị mụn ẩn và để yên trong 20 đến 30 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.
- Lặp lại hàng ngày cho đến khi mụn biến mất hoàn toàn. Để có kết quả tốt nhất, chị em có thể cho thêm ½ thìa nước chanh tươi hoặc sữa tươi không đường hoặc sữa chua vào.
2. Trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ và chanh
- Trộn 3 thìa tinh bột nghệ với 2 giọt nước cốt chanh tươi.
- Cho thêm ½ thìa dầu mù tạt vào. Nếu không có dầu mù tạt, chị em thay bằng dầu ô liu hoặc dầu dừa hoặc dầu jojoba cũng được.
- Thoa đều lên vùng bị mụn ẩn, massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn rồi để yên trong 20 phút.
- Tiếp tục làm ướt bàn tay rồi vỗ vỗ lên mặt trong 5 phút.
- Rửa lại mặt bằng nước lạnh và lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 3 lần mỗi tuần. Chú ý, nếu da của chị em là da dầu thì nên tránh dùng mù tạt hoặc bất cứ loại dầu nào khác và chỉ sử dụng chanh và tinh bột nghệ thôi nhé.
3. Điều trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ và sữa
- Thêm 1 thìa bột nghệ vào bát đựng 2 thìa sữa tươi rồi trộn đều.
- Thoa lên vùng bị mụn rồi để yên trong 15 phút.
- Rửa sạch mặt với nước và thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Lặp lại hàng ngày. Chị em cũng có thể dùng ½ thìa bột nghệ với 2 thìa kem sữa để trị mụn ẩn.
4. Trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ và bột gram
- Kết hợp 1 thìa bột nghệ, 1 thìa bột gram và 1 thìa dầu jojoba.
- Cho thêm vào bát đựng hỗn hợp 1 thìa nước cốt chanh và 1 thìa sữa rồi khuấy đều.
- Thoa lên vùng bị mụn, massage nhẹ nhàng.
- Để yên cho da mặt tự khô rồi rửa sạch mặt. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.
5. Trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ và sữa chua
- Trộn 1 thìa tinh bột nghệ với 3 thìa sữa chua.
- Thoa đều lên vùng bị mụn ẩn.
- Để yên cho da mặt tự khô rồi rửa sạch mặt. Sau đó, thoa kem dưỡng ẩm loại không có dầu. Thực hiện hàng ngày. Chị em có thể cho thêm 2 thìa bột gạo hoặc thêm bơ để tăng lợi ích.