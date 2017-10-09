Tinh bột nghệ là nguyên liệu hiệu quả nhất để điều trị mụn ẩn . Từ thời cổ đại, phụ nữ Ấn Độ đã biết cách khai thác những lợi ích tuyệt vời của loại nguyên liệu này để chăm sóc da như trị mụn, chàm, các đốm đen và những vấn đề về da khác.

Trước khi đi sâu vào các cách trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ, hãy cùng tìm hiểu xem lợi ích của chúng là gì nhé.

Đa phần các lợi ích chữa bệnh và trị liệu của nghệ đều xuất phát từ curcumin. Curcumin có chứa các đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, khử trùng, chống ung thư, và nhiều đặc tính khác rất hữu ích để chăm sóc làn da.

Tinh bột nghệ giúp loại bỏ dầu và bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông thông qua việc hạn chế hoạt động của các tuyến bã nhờn.

Trong một nghiên cứu, hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn P gây mụn từ 50 đến 96%.

Curcumin được biết đến với khả năng chống viêm tiềm năng giúp làm giảm sưng và thúc đẩy quá trình lành da. Curcumin ngăn chặn các phân tử NF-kB đi vào nhân tế bào và gây sưng viêm.

Các gốc tự do phản ứng mạnh mẽ với các electron không tương thích, gây ra sự oxy hóa. Đây là nguyên nhân chính của nhiều chứng bệnh như mụn và chàm. Nhờ cấu trúc hóa học đặc biệt nên curcumin sẽ giúp trung hòa gốc tự do và thúc đẩy sự phát triển của các enzyme chống oxy hóa.

Tinh bột nghệ cũng có tác dụng kiểm soát insulin. Một sự mất cân bằng insulin sẽ dẫn tới mất cân bằng hormine - một trong những nguyên nhân gây nổi mụn ở người trưởng thành.

Cách điều trị mụn ẩn bằng tinh bột nghệ tốt nhất

1. Điều trị mụn ẩn bằng nghệ và mật ong