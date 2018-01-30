Chuẩn bị 2 nhánh sả, 1 quả chanh: Nước uống thanh lọc, giảm cân cấp tốc trong ngày Tết

Chanh là loại quả giàu vitamin C, axit tự nhiên có khả năng đánh tan lớp mỡ thừa "cứng đầu" nhanh chóng. Bên cạnh đó, uống nước chanh thường xuyên còn giúp kháng khuẩn, khử trùng, tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Công thức nước uống giảm cân cấp tốc này được chế biến từ chanh và sả, hai loại nguyên liệu có khả năng đốt cháy mỡ thừa vô cùng vượt trội.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này, bạn sẽ sở hữu được loại nước uống có khả năng giảm cân cấp tốc, an toàn và không gây hại cho sức khỏe . Đặc biệt, uống nước chanh sả còn giúp cơ thể thanh lọc, giải độc trong ngày Tết.

Trong khi đó, sả có khả năng tăng nhiệt lượng cơ thể giúp đốt cháy chất béo và đào thải qua tuyến mồ hồi một cách nhanh chóng.

Ngoài khả năng giảm cân vượt trội, nước uống từ chanh và sả còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Nước uống giảm cân cấp tốc trong ngày Tết từ chanh và sả - Ảnh: Internet

Công thức nước uống giảm cân cấp tốc

Nguyên liệu cần có:

- 2 nhánh sả

- 1 quả chanh tươi

- 2 lít nước lọc

- 1 muỗng canh mật ong

Sơ chế nguyên liệu:

- Sả sau khi mua về lột bỏ lớp vỏ ngoài cùng sau đó rửa sạch và thái thành từng đoạn dài khoảng 4cm.

- Chanh thì rửa sạch rồi thái thành từng lát tròn mỏng cho ra đĩa.

Cách thực hiện:

Bạn cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, sau đó thêm sả đã sơ chế vào đun thêm 4 phút nữa. Tiếp đó, thêm chanh và mật ong vào và tắt bếp, đậy kín nắp. Đợi hỗn hợp nguội thì cho vào lọ thủy tinh lớn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong một ngày.

Nước giảm cân cấp tốc từ chanh và sả còn giúp thanh lọc, giải độc cơ thể - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bạn sử dụng nước uống giảm cân cấp tốc này thay nước lọc mỗi ngày. Khi uống bạn có thể thêm vài lá bạc hà, 2 - 3 viên đá lạnh để tăng hiệu quả cũng như kích thích vị giác.

Nên uống nước giảm cân cấp tốc này thay nước lọc mỗi ngày - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Không uống loại nước này khi bụng đói.

- Người bị đau dạ dày hoặc đang gặp phải các vấn đề về tiêu hóa không nên áp dụng phương pháp giảm cân cấp tốc này.

Để vượt qua "cơn bão" tăng cân mất kiểm soát, đồng thời giữ được vóc dáng cân đối, thon gọn sau Tết, bạn hãy tự tay thực hiện và uống loại nước giảm cân cấp tốc từ chanh, sả này mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy tập cho bản thân thói quen sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu, bia trong những ngày đầu năm.