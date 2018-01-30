Chuẩn bị 2 nhánh sả, 1 quả chanh: Nước uống thanh lọc, giảm cân cấp tốc trong ngày Tết

Tết là dịp của tiệc tùng, do đó lượng thức ăn bạn nạp vào cơ thể trong thời gian này cũng nhiều hơn bình thường, đây chính là lý do khiến cân nặng tăng lên mất kiểm soát. Thời điểm này, hãy uống loại nước giảm cân cấp tốc theo công thức dưới đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
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Công thức nước uống giảm cân cấp tốc này được chế biến từ chanh và sả, hai loại nguyên liệu có khả năng đốt cháy mỡ thừa vô cùng vượt trội.
Tác dụng của nước uống giảm cân cấp tốc
Chanh là loại quả giàu vitamin C, axit tự nhiên có khả năng đánh tan lớp mỡ thừa "cứng đầu" nhanh chóng. Bên cạnh đó, uống nước chanh thường xuyên còn giúp kháng khuẩn, khử trùng, tăng cường sức đề kháng hiệu quả.
Trong khi đó, sả có khả năng tăng nhiệt lượng cơ thể giúp đốt cháy chất béo và đào thải qua tuyến mồ hồi một cách nhanh chóng.
Khi kết hợp hai nguyên liệu này, bạn sẽ sở hữu được loại nước uống có khả năng giảm cân cấp tốc, an toàn và không gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, uống nước chanh sả còn giúp cơ thể thanh lọc, giải độc trong ngày Tết.
Ngoài khả năng giảm cân vượt trội, nước uống từ chanh và sả còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp và ngăn ngừa mụn hiệu quả.
Công thức nước uống giảm cân cấp tốc
Nguyên liệu cần có:
- 2 nhánh sả
- 1 quả chanh tươi
- 2 lít nước lọc
- 1 muỗng canh mật ong
Sơ chế nguyên liệu:
- Sả sau khi mua về lột bỏ lớp vỏ ngoài cùng sau đó rửa sạch và thái thành từng đoạn dài khoảng 4cm.
- Chanh thì rửa sạch rồi thái thành từng lát tròn mỏng cho ra đĩa.
Cách thực hiện:
Bạn cho 2 lít nước vào nồi đun sôi, sau đó thêm sả đã sơ chế vào đun thêm 4 phút nữa. Tiếp đó, thêm chanh và mật ong vào và tắt bếp, đậy kín nắp. Đợi hỗn hợp nguội thì cho vào lọ thủy tinh lớn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong một ngày.
Cách sử dụng:
Bạn sử dụng nước uống giảm cân cấp tốc này thay nước lọc mỗi ngày. Khi uống bạn có thể thêm vài lá bạc hà, 2 - 3 viên đá lạnh để tăng hiệu quả cũng như kích thích vị giác.
*Lưu ý:
- Không uống loại nước này khi bụng đói.
- Người bị đau dạ dày hoặc đang gặp phải các vấn đề về tiêu hóa không nên áp dụng phương pháp giảm cân cấp tốc này.
Để vượt qua "cơn bão" tăng cân mất kiểm soát, đồng thời giữ được vóc dáng cân đối, thon gọn sau Tết, bạn hãy tự tay thực hiện và uống loại nước giảm cân cấp tốc từ chanh, sả này mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy tập cho bản thân thói quen sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu, bia trong những ngày đầu năm.