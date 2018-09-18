Chỉ mất 15 phút để tập 6 động tác này mỗi sáng, bạn sẽ diệt sạch mỡ thừa, sở hữu cơ bụng số 11

Muốn sở hữu cơ bụng số 11 đầy quyến rũ mà mọi cô gái đều ao ước, hãy chăm chỉ thực hiện 6 bài tập của Brightside mỗi ngày.

Một vòng eo thon gọn, hình thể săn chắc với các đường cong quyến rũ là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước. Tất nhiên, để sở hữu được những tiêu chuẩn này, bạn bắt buộc phải có một chế độ tập luyện lẫn dinh dưỡng khoa học và khắc khe. Brightside vừa đăng tải 6 bài tập Abs được xem là hiệu quả nhất trong việc đốt cháy chất béo, mỡ thừa quanh vùng eo giúp bạn nhanh chóng có được cơ bụng săn chắc số 11 mà mọi người đều ao ước.

Nếu kiên trì thực hiện 6 bài tập này mỗi ngày, bạn thực sự sẽ sở hữu cơ bụng săn chắc không còn một tí mỡ thừa nào - Ảnh: Brightside Bài tập 1 Bài tập này đòi hỏi cơ bụng hoạt động liên tục, nhờ đó quá trình đốt cháy mỡ thừa trở nên nhanh và hiệu quả hơn - Ảnh: Brightside Nằm ngửa và đặt tay dưới hông. Tiếp đó, uốn cong đầu gối và nhấc chúng về phía đầu thật nhịp nhàng đến khi mông rời khỏi mặt phẳng thì dần dần hạ thấp. Khi mông bắt đầu chạm sàn, duỗi thẳng chân ra. Lặp lại quy trình này nhiều lần. Bài tập 2 Bài tập này là lựa chọn tuyệt vời để tạo cơ cho bụng dưới. Nằm ngửa, đặt tay dưới hông và ngẩng đầu lên khỏi mặt đất. Tiếp đó, nhấc chân trái lên cao nhất có thể, chân phải để lơ lửng trên không. Sau đó, luân phiên hạ nâng hai chân tương tự hình minh họa bên dưới. Lặp lại nhiều lần với nhịp thở đều đặn, ổn định.

Đây là bài tập tại nhà mang đến tác dụng đốt cháy mỡ thừa, tạo cơ cho bụng dưới - Ảnh: Brightside Bài tập 3 Plank là bài tập liên quan đến rất nhiều nhóm cơ trên toàn cơ thể, tuy nhiên vẫn mang đến hiệu quả cao trong việc làm săn chắc vòng eo. Cách thực hiện khá đơn giản, bắt đầu với tư thế giữ thăng bằng trên ống tay và 2 mũi chân. Lưu ý, sống lưng, chân được kéo căng hoàn toàn. Duy trì vị trí này càng lâu càng tốt. Plank là động tác thể hình quen thuộc đối với những người đang muốn giảm cân, đốt mỡ - Ảnh: Brightside Bài tập 4 Đây là bài tập phổ biến để tạo cơ xiên. Ngồi trên sàn với đầu gối cong, sau đó xoắn 2 bàn chân lại rồi nhất lên cao khoảng 20cm. Lúc này, người hơi nghiêng ra sau, sao cho cơ thể tạo thành hình chữ V. Hay tay nắm chặt, đặt trước ngực. Giữ vững tư thế chữ V ban đầu, đồng thời đưa hai tay sang hông trái rồi đưa sang hông phải. Lặp lại nhiều lần. Không chỉ giảm mỡ thừa quanh bụng, động tác này còn thon gọn phần đùi và bắp tay - Ảnh: Brightside Bài tập 5 Bắt đầu với tư thế tương tự động tác hít đất. Từ từ nâng hông, mông lên cao, đồng thời kéo mũi chân về phía bàn tay mà không cần uốn cong đầu gối. Vị trí cuối cùng trông giống như hình chữ V đảo ngược. Giữ tư thế và trượt chân về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này nhiều lần. Động tác này giúp đốt cháy triệt để lượng chất béo cứng đầu ở quanh bụng dưới - Ảnh: Brightside Bài tập 6 Đây là động tác dùng nhiều lực, do đó, bạn cần tập với cường độ vừa phải để không cảm thấy mệt mỏi - Ảnh: Brightside Nằm ngửa thoải mái trên sàn. Hít vào thật mạnh, dùng lực hông và bụng kéo người ngồi dậy, đồng thời kéo đầu gối, nhấc chân về phía đầu. Quay lại vị trí ban đầu. Lặp lại bài tập luân phiên cho đầu gối trái và phải. Đây là 6 động tác tập trung chủ yếu vào cơ bụng, do đó giúp đốt cháy mỡ thừa quanh vùng này nhanh chóng và hiệu quả. Nếu muốn sở hữu vòng eo số 11 săn chắc, hãy dành ra khoảng 15 đến 20 phút để thực hiện bài tập này mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mat-15-phut-de-tap-6-dong-tac-nay-moi-sang-ban-se-diet-sach-mo-thua-so-huu-co-bung-so-11-297500.html