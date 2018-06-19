Chăm chỉ tập luyện, kiên trì ăn kiêng nhưng không giảm được cân nào, chắc chắn đã mắc phải 6 sai lầm này mỗi sáng

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/06/2018 11:12

6 thói quen tai hại vào buổi sáng dưới đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù miệt mài ăn kiêng và tập luyện nhưng vẫn không thể giảm cân như mong muốn.

Dù kiên trì ăn kiêng, tập luyện thể dục thể thao suốt thời gian dài nhưng cân nặng vẫn "đứng yên" mà không giảm đi tí nào. Điều này có thể xuất phát bởi các 6 nguyên nhân sau đây.

Nhịn ăn sáng

Theo nghiên cứu, quy tắc bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất và bữa ăn tối nhẹ nhàng sẽ giúp bạn duy trì vóc dáng hiệu quả. Bổ sung đủ chất vào bữa sáng đóng vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi, chuyển hóa chất bên trong cơ thể giúp giảm cân nhanh hơn. Do đó, bạn không nên nhịn ăn sáng. 

Chăm chỉ tập luyện, kiên trì ăn kiêng nhưng không giảm được cân nào, chắc chắn đã mắc phải 6 sai lầm này mỗi sáng - Ảnh 1
Nhịn ăn sáng là thói quen cực kỳ tai hại khiến bạn không thể giảm được cân - Ảnh: Internet

Lười tiếp xúc với ánh nắng

Một nghiên cứu đã được kiểm chứng, cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm sẽ kích thích đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hữu hiệu. Điều này cũng chứng minh, đa số mọi người đều có xu hướng tăng cân vào mùa đông vì thiếu ánh nắng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, chỉ nên tắm dưới ánh nắng lúc sáng sớm, trước 8 giờ là tốt nhất. 

Không uống nước sau khi thức dậy

Cơ thể của một người trưởng thành được tạo thành từ 55% - 60% nước. Các nhà khoa học cho biết, uống nước vào buổi sáng sau khi thức giấc là một phương pháp thanh lọc, đào thải độc tố, đốt cháy chất béo hữu hiệu. 

Nước sẽ làm tăng sự trao đổi chất, làm giảm nguy cơ tích tụ chất béo, tạo thành mỡ thừa.

Theo thống kế, bắt đầu thói quen uống nước mỗi buổi sáng trong khoảng 2 tuần có thể giảm từ 10 - 17% chất béo trong cơ thể. 

Chăm chỉ tập luyện, kiên trì ăn kiêng nhưng không giảm được cân nào, chắc chắn đã mắc phải 6 sai lầm này mỗi sáng - Ảnh 2
Thói quen uống nước sau khi thức giấc sẽ giúp bạn giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu quả và nhanh chóng - Ảnh: Internet

Không tập thể dục buổi sáng

Bạn rất chăm chỉ tập luyện nhưng lại lười biếng và ngủ dậy muộn vào buổi sáng. Đây chính là nguyên nhân lớn khiến quá trình giảm cân của bạn không đạt thành công như mong muốn.

Ngoài những tác dụng như đốt cháy calo trực tiếp, tăng tốc độ quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp cơ thể giảm cân, tập luyện mỗi buổi sáng còn giúp tinh thần thoải mái, giảm thiểu căng thẳng. 

Ăn nhiều calo vào bữa trưa và tối

Nếu bạn không thể cưỡng lại cơn thèm đồ ngọt và thức ăn nướng, hãy bổ sung chúng vào bữa sáng. Điều này sẽ giảm cơn thèm ăn khiến dạ dày no lâu hơn giúp lượng calo nạp vào trong các bữa ăn tới ít đi. 

Chăm chỉ tập luyện, kiên trì ăn kiêng nhưng không giảm được cân nào, chắc chắn đã mắc phải 6 sai lầm này mỗi sáng - Ảnh 3
Hãy giảm dần lượng calo theo trình tự ăn sáng, trưa, tối - Ảnh: Internet

Tiếp xúc với điện thoại vào buổi sáng

Đầu tiên, ánh đèn neon từ thiết bị điện tử không chỉ gây hại đến làn da mỏng manh lúc sáng sớm mà còn khiến quá trình đào thải độc tố, chất béo không kịp thời và bị tích tụ lại. 

Hơn thế, nếu bạn dùng điện thoại để đọc các tin tức, tinh thần có thể trở nên căng thẳng khiến các tế bào gốc chuyển hóa thành mỡ thừa. 

Chăm chỉ tập luyện, kiên trì ăn kiêng nhưng không giảm được cân nào, chắc chắn đã mắc phải 6 sai lầm này mỗi sáng - Ảnh 4
Đọc tin tức vào buổi sáng khiến tinh thần bất ổn, căng thằng và khiến cơ thể tích tụ độc tố, chất béo - Ảnh: Internet

Nếu mắc phải những thói quen sai lầm trên vào mỗi buổi sáng, bạn nên loại bỏ và điều chỉnh ngay để giảm cân như mong muốn, đồng thời duy trì vóc dáng cân đối, săn chắc.

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