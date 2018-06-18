Hướng dẫn tường tận cách pha và uống nước chanh tươi giúp giảm cân nhanh, đảm bảo không hại dạ dày

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/06/2018 15:11

Nước chanh tươi là thức uống có tác dụng giảm cân, thanh lọc cơ thể hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nếu áp dụng không đúng cách, axit tự nhiên trong chanh có thể làm tổn hại đến thành dạ dày.

Để việc uống nước chanh tươi mang đến hiệu quả giảm cân cao, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên theo dõi bài viết này.

Tác dụng giảm cân của chanh tươi

Chanh là nguồn cung cấp Vitamin C, chất chống oxy hóa tuyệt vời. Các loại chất này giúp loại bỏ các gốc oxy tự do làm lão hóa cấu trúc của tế bào. Đồng thời giúp đốt cháy các tế bào chất béo, mỡ thừa tích tụ lâu ngày, sau đó đào thải ra ngoài nhanh chóng.

Uống nước chanh là phương pháp tuyệt vời làm sạch cơ thể, đào thải triệt để các chất độc hại, đặc biệt là tại đại tràng. Điều này thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất bên trong cơ thể, làm tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian giảm cân. 

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Chanh chứa nguồn dưỡng chất thích hợp cho người đang muốn giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Lượng axit tự nhiên chứa nhiều trong chanh là "trợ thủ đắc lực" trong việc đốt cháy mỡ thừa "cứng đầu" tích tụ quanh bụng, đùi, bắp tay, bắp chân. Nhờ đó, cơ thể trở nên săn chắc và thon gọn trong thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, vì lượng axit tự nhiên dồi dào nên khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng chanh tươi, bạn cũng cần lưu ý một số điều vì thành phần này nếu bổ sung không đúng cách sẽ gây hại cho dạ dày. 

Cách pha nước chanh giảm cân

Nguyên liệu cần có:

- 2 quả chanh tươi

- 2 muỗng canh gừng băm

- Vài lá bạc hà

- 2 lít nước

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Chanh tươi rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng cho vào bình thủy tinh lớn. Vò nát lá bạc hà và gừng băm nhuyễn cho vào cùng với chanh. Đổ nước lọc và mật ong vào, đặt trong tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức. 

Để tăng thêm hương vị khi thưởng thức, bạn có thể thêm sả hoặc quế vào thức uống từ chanh tươi này.

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Nước giảm cân, detox thanh lọc cơ thể bằng chanh tươi, bạc hà và gừng băm - Ảnh: Internet

Cách giảm cân bằng nước uống chanh tươi

Chia 2 lít nước detox từ chanh tươi ra để uống suốt cả ngày, tuy nhiên, phải uống 3 ly trước các bữa ăn chính để hạn chế lượng calo nạp vào và lượng calo mà cơ thể hấp thụ thành năng lượng. 

Để thúc đẩy hiệu quả của quá trình giảm cân, bạn nên kèm theo chế độ ăn uống khoa học. 

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Thực đơn gợi ý kèm theo phương pháp giảm cân bằng nước chanh bạn nên thể áp dụng - Ảnh: Internet

Với thực đơn gợi ý trên, bạn có thể thay đổi từng ngày bằng các loại thực phẩm như táo, cam, bưởi, nho, kiwi, dưa hấu, rau bina, cà rốt, củ dền, cà chua, ớt, rau diếp, đậu, trái bầu, cà tím, hành tây, bông cải xanh, cải bắp, rau mùi, bạc hà, húng tây, hương thảo, hạnh nhân và quả óc chó, cá, gà, đậu phụ đậu nành, đậu đen, nước trái cây có vị chua, bơ và trà xanh...

Một số loại thực phẩm nên tránh xa trong suốt thời gian giảm cân bằng chanh là xoài chín, mận, mơ, đu đủ, bí ngô, bí đỏ, khoai tây, hạt điều, đậu phộng, thịt bò, thịt heo, đồ uống có cồn, nước ngọt có ga, nước ép trái cây ngọt.

Kiên trì áp dụng theo phương pháp giảm cân bằng chanh tươi cùng thực đơn ăn kiêng khoa học trên, bạn sẽ sở hữu vóc dáng như mơ ước sau thời gian ngắn.

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