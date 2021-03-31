Cắt mí bao lâu hết sưng? Cách chăm sóc sau phẫu thuật cắt mí

Cắt mí là một dạng tiểu phẫu trong phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ tác động bên ngoài, không xâm lấn vào bên trong cấu trúc mắt giúp "hô biến" đôi mắt một mí thành hai mí đẹp hơn, cuốn hút hơn.

Mắt là khu vực có vùng mô lỏng lẻo nên rất dễ sưng. Nếu bạn để ý thì ngay cả khi bạn khóc, bụi bay vào mắt bạn cũng thấy mắt sẽ sưng. Nên phẫu thuật cắt mí chắc chắn sẽ khiến mắt bị sưng chỉ là tình trạng sưng ít hay nhiều mà thôi. Nhiều trường hợp ngoài sưng còn bị bầm tím. Vì thế sau khi cắt mí, bạn sẽ trải qua một quá trình hồi phục, cụ thể là các giai đoạn hồi phục như sau:

Sau 3 ngày phẫu thuật, đôi mắt sẽ có chút sưng nhẹ và có thể bầm tím. Lúc này bạn sẽ cảm giác hơi đau và khó chịu. Đây là chuyện hết sức bình thường nên bạn chưa cần phải lo lắng.

Giai đoạn 2

Sau khoảng 1 tuần, mí mắt của bạn sẽ giảm sưng, vết bầm tím cũng nhạt dần và dần biến mất. Đường rạch phẫu thuật tương đối ổn định tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để đóng kín hoàn toàn. Lúc này, bạn sẽ cần quay lại bệnh viện để cắt chỉ. Bạn cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ để giai đoạn hồi phục vết thương được rút ngắn lại.

Giai đoạn 3

Đây là lúc đường mí mắt của bạn đã không còn sưng nữa, nó cũng trở nên mềm mại hơn. Nhưng để nếp mí nhỏ lại một cách tự nhiên, ổn định và đẹp nhất thì bạn vẫn cần mất thêm khoảng 3 tháng nữa. Bạn cũng có thể rút ngắn thời gian này lại nếu có chế độ chăm sóc hậu phẫu tốt nhất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hết sưng mắt khi cắt mí

Cắt mí xong, sưng nhiều hay ít, nhanh hết sưng hay lâu hết sưng còn tùy thuộc vào các yếu tố như:

Cơ địa từng người

Thường thì sau cắt mí khoảng 1 tuần là vết thương sẽ lành và đỡ sưng nhưng nếu cơ địa của bạn tốt, khoẻ thì chỉ khoảng 5 ngày đã hết sưng còn với những người cơ địa yếu thì sẽ cần thêm thời gian để phục hồi.

Bác sĩ thực hiện

Nếu tay nghề của bác sĩ tốt, trong quá trình thực hiện thao tác khéo léo, chính xác thì bạn hoàn toàn yên tâm nhé, vết thương sẽ nhanh chóng lành. Nhưng nếu bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm, động tác lóng ngóng, thao tác không chính xác thì sẽ làm tổn thương vùng phẫu thuật khiến bạn lâu khỏi hơn thậm chí khiến vết thương bị sưng nhiều hơn.

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Chăm sóc hậu phẫu

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định xem thời gian hết sưng mắt của bạn nhanh hay chậm?

+ Không va chạm, gãi vào khu vực mới phẫu thuật

+ Sử dụng các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ

+ Sau 24h phẫu thuật cần thay băng và nghỉ ngơi hoàn toàn

+ 2 ngày đầu chườm đá để giảm sưng

+ Ngày thứ 4 chườm ấm để vết bầm nhanh tan

+ Súc miệng bằng dung dịch pha sẵn theo chỉ định của bác sĩ, ngày 2 lần

+ Đội mũ hoặc bôi kem chống nắng lên vết thâm tím nếu đi ra ngoài nắng

+ Lau mặt bằng khăn mềm cho đến lúc nào được cắt chỉ thì thôi.

+ Tránh tiếp xúc mắt với nước trong 1 tuần đầu

+ Hạn chế xem điện thoại, tivi, máy tính… và đeo kính áp tròng

+ Kiêng cá thực phẩm không tốt như: rau muống, thịt gà, đồ nếp, hải sản,… các loại đồ uống chứa chất kích thích.

+ Không dụi mắt, không trang điểm trong vòng 1 tháng sau phẫu thuật.