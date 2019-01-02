Cách đốt cháy 6 loại chất béo trên cơ thể, muốn giảm cân nhanh chóng và hiệu quả nhất định phải biết

Dưới đây là 6 loại chất béo khác nhau trên cơ thể và cách loại bỏ cụ thể mà bạn nên tham khảo ngay.

Có rất nhiều cách để loại bỏ trọng lượng dư thừa và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm nghiên cứu và vô vàn lời khuyên. Nhưng vấn đề là phương pháp này mang đến hiệu quả cho một người nhưng có thể hoàn toàn vô dụng đối với người khác. Do đó, trước khi áp dụng vào quá trình giảm cân nào đó, bạn cần xác định được bản thân gặp vấn đề về loại mỡ thừa nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trong trường hợp này, các bài tập aerobic sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Vì loại chất béo này xuất hiện do sự thiếu hoạt động thể chất. Bạn có thể đi bộ, chạy hoặc bơi ít nhất 30 phút mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Loại chất béo này thường bắt đầu tích tụ nếu bạn tiêu thụ nhiều calo hơn mức đốt cháy, vì vậy nguyên nhân chính là ăn quá nhiều và không hoạt động - Ảnh: Brightside

Bên cạnh đó, ngừng tiêu thụ đường tinh luyện và quên đi đồ uống có đường. Đồ ăn và thức uống ngọt không làm bạn cảm thấy no, nhưng làm tăng cảm giác thèm ăn nhiều calo không cần thiết.

2. Chất béo ở bụng dưới

Một số lý do khiến chất béo lưu trữ quanh bụng dưới là căng thẳng, trầm cảm và lo lắng - Ảnh: Brightside

Tránh căng thẳng và học cách thư giãn. Vì hóoc môn căng thẳng cortisol làm cho chất béo tích tụ trong bụng nên lựa chọn tốt cho bạn là thiền định, thực hiện một số bài tập hít thở.

Bên cạnh đó, chăm chỉ uống trà xanh, đây là thức uống đốt cháy chất béo tuyệt vời. Hơn thế, uống một tách trà nóng là cách tốt nhất để bình tĩnh khi cần.

3. Chất béo quanh đùi

Một trong những lý do khiến đùi to hơn đáng kể là do thừa gluten trong chế độ ăn uống. Nếu không hài lòng với kích thước của phần dưới cơ thể, bạn nên xem xét thử chế độ ăn không gluten - Ảnh: Brightside

Để thon gọn đùi hiệu quả, hãy chăm chỉ đi lên thang bộ. Đây là phương pháp đốt cháy chất béo quanh đùi, hông rất hiệu quả. Ngoài ra, đừng bao giờ bỏ bữa sáng.

4. Chất béo quanh bụng

Tiêu thụ rượu quá mức có thể làm cho bụng to hơn bình thường, vì vậy hãy bắt đầu loại bỏ loại đồ uống này - Ảnh: Brightside

Cắt giảm rượu vì hầu hết lượng calo từ thức uống này cuối cùng đều trở thành mỡ bụng. Không những thế, chúng còn gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe khác.

Đồng thời, chia khẩu phần ăn hàng ngày thành từng phần nhỏ hơn, ăn thường xuyên hơn. Cách này sẽ cải thiện sự trao đổi chất giúp bạn duy trì năng lượng, hơn nữa, bụng sẽ trông nhỏ hơn sau mỗi bữa ăn.

5. Chất béo quanh hông và đùi

Tình trạng này rất phổ biến đối với những phụ nữ có vấn đề về tĩnh mạch chân hoặc trong giai đoạn mang thai, chân dễ bị sưng - Ảnh: Brightside

Để tránh chất béo tích tụ quanh đùi và hông, bạn cần ngừng bổ sung thức ăn mặn vì muối gây ứ nước trong cơ thể.

Đừng ngồi mà không di chuyển quá 30 phút, hãy cố gắng đứng dậy và đi bộ thường xuyên. Nếu có cơ hội nằm xuống với đôi chân nâng cao, bạn nên làm điều này để ngăn chất lỏng tích tụ ở chân dưới.

6. Chất béo quanh bụng và lưng

Lý do có thể là lười hoạt động, vì vậy bạn nên bắt đầu tập thể dục ngay lập tức nếu gặp phải tình trạng bụng to và lưng ngấn mỡ - Ảnh: Brightside

Hãy ngủ đủ vì thiếu ngủ có thể gây ra những thay đổi về hóoc môn, tăng sự thèm ăn và dẫn đến tăng cân, chất béo được lưu trữ chủ yếu ở bụng và lưng.

Kèm theo đó là ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Điều này sẽ làm giảm sự thèm ăn, hấp thụ calo từ thực phẩm giúp vòng eo và lưng trông đẹp hơn rất nhiều.

Sau tất cả, điều quan trọng cần nhớ nhất để loại bỏ mọi loại chất béo trên cơ thể là chế độ ăn uống lành mạnh, lối sống năng động.

Với những lời khuyên cụ thể trên, bạn sẽ sớm loại bỏ hoàn toàn chất béo trên cơ thể dù chúng thuộc khu vực nào. Từ đó, nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.