Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/02/2019 10:32

Để ngăn ngừa tối đa các vấn đề thường gặp trong mùa hè như mùi cơ thể, tiết mồ hôi quá nhiều, mái tóc bết dính, làn da xỉn màu, bạn nên "bỏ túi" ngay các bí quyết sau đây.

Thời tiết nắng nóng không chỉ khiến cơ thể nóng bức, khó chịu mà còn gây ảnh hưởng đến làn da cùng nhiều vấn đề khác. Nhiệt độ cao làm mồ hôi tiết ra nhiều hơn có thể gây ra mùi cơ thể, mái tóc bết dính. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết nếu bạn sử dụng các bí quyết dưới đây.

Bí quyết làm đẹp ngày hè nắng nóng

Ngăn mùi hôi cơ thể

Ngoài lăn khử mùi, nước hoa còn có rất nhiều phương pháp khác giúp giảm thiểu mùi hôi cơ thể hữu hiệu.

Khử mùi hôi bằng chanh

Dùng chanh để khử mùi hôi cơ thể là một phương thuốc trong Đông y rất hữu hiệu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, mỗi tối trước khi tắm, cắt đôi quả chanh ra để sử dụng. Đổ lên chanh một ít muối rồi mát xa lên vùng da dưới cánh tay khoảng 2 - 3 phút cho mỗi bên. Cuối cùng, vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Khử mùi hôi bằng gừng 

Tương tự như cách dùng chanh, bạn chỉ cần dùng hỗn hợp gừng băm và muối để mát xa vùng da dưới cánh tay mỗi ngày, sau đó vệ sinh sạch là hoàn thành. 

Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền - Ảnh 1
Dùng gừng và chanh để mát xa mỗi ngày, ngoài khử mùi hôi, chúng còn giúp bạn sở hữu vùng da dưới cánh tay sáng mịn hơn - Ảnh: Internet

Duy trì làn da mịn màng

Giảm thiểu bắt nắng

Ánh nắng của mùa hè rất gay gắt, tia UV có khả năng xâm nhập cao, do đó để ngăn ngừa tình trạng sạm đen, lão hóa, xuất hiện hắc sắc tố, bạn cần bảo vệ làn da đúng cách.

Ngoài sử dụng kem chống nắng, bạn cần cấp thêm ẩm bằng xịt khoáng, kem dưỡng để duy trì hàng rào độ ẩm. Những điều này góp phần tăng cường khả năng phản vệ của làn da đối với ánh nắng mặt trời. 

Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền - Ảnh 2
Làn da sẽ dễ sạm đen, xỉn màu và lão hóa nếu bạn không bảo vệ tốt trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Sử dụng phụ kiện 

Ánh nắng có khả năng xâm nhập mạnh mẽ, để bảo vệ cho làn da một cách tối ưu, hãy sử dụng kính mắt, nón, áo khoác... khi di chuyển ngoài đường. 

Giấy thấm dầu 

Tuyến mồ hôi sẽ hoạt động tích cực hơn trong mùa hè với mục đích làm dịu làn da, tuy nhiên, khi chúng tiết ra quá nhiều khuôn mặt sẽ xỉn màu và ẩm ướt. Để da luôn mềm mịn, sử dụng giấy thấm dầu là phương pháp mang đến hiệu quả nhanh chóng. 

Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền - Ảnh 3
Giấy thấm dầu sẽ nhanh chóng làm làn da ẩm ướt trở nên mịn màng - Ảnh: Internet

Duy trì mái tóc bồng bềnh

Dùng phấn rôm, dầu gội khô

Khi cảm thấy da đầu tiết ra quá nhiều mồ hôi, mái tóc bắt đầu bết dính, bạn nên thoa đều phấn rôm lên chân tóc. Ngoài ra, bạn có thể chọn dầu gội khô để thay thế. 

Phương pháp này làm thấm hút dầu nhờn giúp các sợi tóc khô, tách biệt ra và trở nên suôn mượt, bồng bềnh trở lại.

Ngoài ra, nếu không thích sử dụng các biện pháp trên vì sở hữu làn da nhạy cảm, tốt nhất là bạn nên chọn kiểu tóc gọn gàng hơn cho ngày nắng nóng.

Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền - Ảnh 4
Phấn rôm, dầu gội khô là các biện pháp giải quyết tình trạng bết dính tức thì - Ảnh: Internet

Với các bí quyết đơn giản trên, phụ nữ sẽ luôn tươi tắn, rạng ngời trong suốt mùa hè mà không lo mắc phải các vấn đề như mùi hôi, mồ hôi bết dính, làn da xỉn màu.

5 bí quyết giữ dáng thon ngày Tết dù ăn thả phanh

5 bí quyết giữ dáng thon ngày Tết dù ăn thả phanh

Mỗi ngày gặp gỡ bạn bè chừng 1-2 tiếng đồng hồ, chắc chắn lượng calo mà bạn tiêu thụ sẽ không nhỏ chút nào!

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết làm đẹp mẹo làm đẹp mùa hè

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 1 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két