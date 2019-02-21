Bộ bí kíp làm đẹp giúp phụ nữ luôn thơm tho và rạng ngời trong ngày hè mà không bị mồ hôi, nắng nóng làm phiền

Thời tiết nắng nóng không chỉ khiến cơ thể nóng bức, khó chịu mà còn gây ảnh hưởng đến làn da cùng nhiều vấn đề khác. Nhiệt độ cao làm mồ hôi tiết ra nhiều hơn có thể gây ra mùi cơ thể, mái tóc bết dính. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết nếu bạn sử dụng các bí quyết dưới đây.

Ngoài lăn khử mùi, nước hoa còn có rất nhiều phương pháp khác giúp giảm thiểu mùi hôi cơ thể hữu hiệu.

Dùng chanh để khử mùi hôi cơ thể là một phương thuốc trong Đông y rất hữu hiệu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, mỗi tối trước khi tắm, cắt đôi quả chanh ra để sử dụng. Đổ lên chanh một ít muối rồi mát xa lên vùng da dưới cánh tay khoảng 2 - 3 phút cho mỗi bên. Cuối cùng, vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành.

Khử mùi hôi bằng gừng

Tương tự như cách dùng chanh, bạn chỉ cần dùng hỗn hợp gừng băm và muối để mát xa vùng da dưới cánh tay mỗi ngày, sau đó vệ sinh sạch là hoàn thành.

Dùng gừng và chanh để mát xa mỗi ngày, ngoài khử mùi hôi, chúng còn giúp bạn sở hữu vùng da dưới cánh tay sáng mịn hơn - Ảnh: Internet

Duy trì làn da mịn màng

Giảm thiểu bắt nắng

Ánh nắng của mùa hè rất gay gắt, tia UV có khả năng xâm nhập cao, do đó để ngăn ngừa tình trạng sạm đen, lão hóa, xuất hiện hắc sắc tố, bạn cần bảo vệ làn da đúng cách.

Ngoài sử dụng kem chống nắng, bạn cần cấp thêm ẩm bằng xịt khoáng, kem dưỡng để duy trì hàng rào độ ẩm. Những điều này góp phần tăng cường khả năng phản vệ của làn da đối với ánh nắng mặt trời.

Làn da sẽ dễ sạm đen, xỉn màu và lão hóa nếu bạn không bảo vệ tốt trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Sử dụng phụ kiện

Ánh nắng có khả năng xâm nhập mạnh mẽ, để bảo vệ cho làn da một cách tối ưu, hãy sử dụng kính mắt, nón, áo khoác... khi di chuyển ngoài đường.

Giấy thấm dầu

Tuyến mồ hôi sẽ hoạt động tích cực hơn trong mùa hè với mục đích làm dịu làn da, tuy nhiên, khi chúng tiết ra quá nhiều khuôn mặt sẽ xỉn màu và ẩm ướt. Để da luôn mềm mịn, sử dụng giấy thấm dầu là phương pháp mang đến hiệu quả nhanh chóng.

Giấy thấm dầu sẽ nhanh chóng làm làn da ẩm ướt trở nên mịn màng - Ảnh: Internet

Duy trì mái tóc bồng bềnh

Dùng phấn rôm, dầu gội khô

Khi cảm thấy da đầu tiết ra quá nhiều mồ hôi, mái tóc bắt đầu bết dính, bạn nên thoa đều phấn rôm lên chân tóc. Ngoài ra, bạn có thể chọn dầu gội khô để thay thế.

Phương pháp này làm thấm hút dầu nhờn giúp các sợi tóc khô, tách biệt ra và trở nên suôn mượt, bồng bềnh trở lại.

Ngoài ra, nếu không thích sử dụng các biện pháp trên vì sở hữu làn da nhạy cảm, tốt nhất là bạn nên chọn kiểu tóc gọn gàng hơn cho ngày nắng nóng.

Phấn rôm, dầu gội khô là các biện pháp giải quyết tình trạng bết dính tức thì - Ảnh: Internet

Với các bí quyết đơn giản trên, phụ nữ sẽ luôn tươi tắn, rạng ngời trong suốt mùa hè mà không lo mắc phải các vấn đề như mùi hôi, mồ hôi bết dính, làn da xỉn màu.