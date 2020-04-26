Bí quyết dùng dầu oliu giảm cân an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất

Trong tinh dầu ô liu có chứa hàm lượng lớn vitamin E, polyphenol cùng các vitamin A, C, D, K và giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong dòng máu. Đây là những dưỡng chất rất cần thiết cho làn da và cơ thể.

Dầu oliu được biết đến là loại tinh dầu mang đến nhiều lợi ích trong đời sống

Dầu oliu được biết đến là loại tinh dầu mang đến nhiều lợi ích trong đời sống . Đây được xem là một trong những loại thần dược thiên nhiên nhiên được yêu thích và áp dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe , làm đẹp da và dầu oliu giảm cân .

+ Chất béo trong dầu oliu giúp đốt cháy mỡ thừa ở các vùng eo, mông, hông.

+ Chứa 77% chất béo bão hòa đơn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, giảm lipoprotein mật độ cao, lipoprotein mật độ thấp và cholesterol.

+ Hỗ trợ tiêu hóa tốt, mang đến hiệu quả giảm béo cấp tốc và thu gọn vòng eo.

Dầu oliu giúp giảm cân và đánh tan mỡ thừa

+ Hàm lượng cao chất chống oxy hóa có trong dầu oliu giúp đẩy mạnh quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa và đánh tan chất béo nhanh chóng.

+Giúp tiết chế hiệu quả khả năng tích tụ mỡ ở vùng bụng và kiểm soát tốt nguồn năng lượng có trong cơ thể.

+ Hấp thụ hiệu quả chất béo từ máu.

+ Kiểm soát cơn đói và lượng calo.

+ Mùi thơm của dầu ô liu sẽ điều chỉnh lượng hormone bão hòa - serotonin trong máu, giúp bạn có cảm giác no, giảm đi sự thèm ăn.

+ Chứa vitamin C và bioflavonoid giúp tăng lưu lượng nước tiểu và giảm giữ nước. Giảm các triệu chứng táo bón hiệu quả.

Trong tinh dầu oliu có chứa hàm lượng lớn vitamin E, polyphenol cùng các vitamin A, C, D, K và giàu chất chống oxy hóa

- Vitamin B, C và D, axit béo omega trong dầu oliu giúp làm tăng sức mạnh miễn dịch của cơ thể.

- Dầu ô liu chứa Axit oleic giúp tạo ra oleoylethanolamide làm giảm cân và thèm ăn.

Ngoài ra, nhờ vào sự tác động, thấm sâu và nuôi dưỡng của các dưỡng chất có trong dầu oliu, bạn sẽ dễ dàng sở hữu làn da đẹp tuyệt hảo và quyến rũ hơn. Da mềm mại, mịn màng và sáng bóng. Khắc phục hiệu quả vết nhăn, chữa lành các vết rạn nứt.

II. Cách sử dụng dầu oliu để giảm cân

Cách 1: Uống dầu ô liu vào buổi sáng

Bạn sử dụng 2 đến 3 muỗng dầu oliu vào buổi sáng khi thức dậy lúc bụng đói. Kết hợp với khẩu phần ăn sáng phù hợp và chế độ luyện tập thể dục điều độ bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Uống dầu oliu buổi sáng là phương pháp giảm cân sẽ giúp cân nặng của bạn được giảm đáng kể chỉ sau một tuần kiên trì áp dụng. Vậy, tại sao nên uống dầu oliu vào buổi sáng?

Uống dầu oliu buổi sáng là phương pháp giảm cân sẽ giúp cân nặng của bạn được giảm đáng kể

Buổi sáng khi bạn thức dậy, dinh dưỡng của ngày hôm trước đã được hấp thụ hết. Uống dầu oliu vào thời điểm này cũng là bạn đang đưa nguồn năng lượng đầu tiên vào cơ thể.

Đồng thời, dầu oliu sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, chuyển hóa các chất béo dư thừa trong cơ thể, loại bỏ cảm giác thèm ăn và giảm đi lượng thực phẩm nạp vào cơ thể đáng kể. Từ đó, giúp bạn sụt cân nhanh hơn.

Nên uống dầu oliu với lượng vừa đủ. Không uống ít vì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn còn uống nhiều thì sẽ gặp phải các tác dụng phụ như hạ đường huyết, tụt huyết áp rất có hại cho sức khỏe.

Cách 2: Dùng dầu oliu trong bữa ăn hàng ngày

Đây là cách tốt nhất để làm tan những phần mỡ, béo tích tụ. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên hạn chế dùng các loại dầu, mỡ khác.

Dùng dầu oliu trong bữa ăn hàng ngày

Nguyên nhân bởi nếu dùng các món ăn có chứa nhiều dầu, mỡ, chất béo sẽ phản tác dụng và việc khó đạt thành công khi giảm cân.

Chỉ cần uống 1 muỗng canh dầu ô liu trước bữa ăn. Hoặc dùng dầu ô liu khi làm nước sốt món salad, mì ống hoặc bánh mì.

Cách 3: Dùng dầu oliu đối với những vùng cơ thể có nhiều mỡ

Hãy dùng dầu Oliu nguyên chất để xoa bóp, massage nhẹ nhàng tại những vùng nhiều mỡ thừa để đánh tan mỡ hiệu quả.

+ Cách giảm mỡ bụng với dầu oliu

- Chuẩn bị: 1 muỗng canh dầu ô liu, 2 muỗng canh dầu mù tạt và dầu mè. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Dùng dầu oliu nguyên chất để xoa bóp, massage nhẹ nhàng tại những vùng nhiều mỡ thừa

- Sau khi làm nóng dầu một chút, bạn massage dầu nhẹ nhàng theo vòng tròn trên vùng bụng tích mỡ trong 10 phút.

- Sau nửa tiếng, bạn tắm lại với nước ấm.

- Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng ặp lại 3 lần một tuần.

+ Dùng dầu ô liu với bã cà phê làm bụng phẳng

- Chuẩn bị 2 muỗng canh dầu ô liu ấm, cà phê xay thô và nước cốt của 1/2 quả chanh.

Dùng dầu ô liu với bã cà phê làm bụng phẳng

- Dùng hỗn hợp này để massage nhẹ nhàng trên bụng theo chuyển động tròn trong 5 phút.

- Dùng chiếc khăn ấm đã được vắt khô đặt lên bụng.

- Sau 10 phút, đi tắm để thư giãn và làm sạch.

- Lặp lại 3 lần một tuần.

Cách 4: Kết hợp dầu oliu với nhiều loại thực phẩm khác

+ Dùng dầu ô liu với rau bina

Khi xào rau bân, bạn chỉ cần cho một dầu oliu vào và dùng nó.

+ Dùng dầu ô liu với dưa chuột và muối

Chuẩn bị: 2 trái dưa chuột, 1 muỗng cà phê muối và dầu ô liu. Cho dưa chuột vào tô lớn, sau đó cho dầu và thêm muối vào cho vừa ăn. Sử dụng nó như bữa ăn kiêng hoặc đồ ăn nhẹ.

Kết hợp dùng dầu ô liu với dưa chuột và muối

+ Dầu ô liu và nước đường

Kế hoạch ăn kiêng thất bại bởi cảm giác thèm ăn vặt thường trực. Để loại bỏ ham muốn này, như bạn chỉ cần uống một cốc nước gồm 1 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng đường.

+ Dầu ô liu và chanh

Kế hoạch ăn kiêng của bạn sẽ thành công dễ dàng hơn với cách trộn dầu ô liu và chanh. Hãy kiên trì uống nước ấm với 1 muỗng cà phê dầu ô liu và nửa cốc nước chanh mỗi sáng.

+ Detox với dầu ô liu

- Chuẩn bị 240ml nước ép nho hoặc nước táo, 1 tép tỏi, 1 muỗng canh dầu ô liu, 1 miếng gừng (tùy chọn) và 120ml-240ml nước.

- Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Dùng hỗn hợp này để uống vào buổi sáng một lần trong 2 ngày.

III. Những lưu ý khi giảm cân cùng dầu ô liu

Dùng sản phẩm dầu ô liu nguyên chất

- Dùng sản phẩm dầu ô liu nguyên chất. Hạn chế sử dụng dầu trong khi chế biến thức ăn.

- Uống dầu ô liu vừa đủ. Không uống quá nhiều, nếu uống thường xuyên hơn 5 muỗng mỗi ngày có thể dẫn đến đông máu, ung thư ruột, lượng đường trong máu thấp rất nguy hiểm cho sức khỏe.

- Không dùng dầu ô liu nếu dị ứng với nó.

- Tránh làm nóng dầu ô liu lâu vì khi sử dụng sẽ tạo ra các độc tố.

- Tránh đường và giảm lượng muối.

Không dùng dầu ô liu nếu dị ứng với nó

- Chỉ tiêu thụ thực phẩm chế biến tại nhà và tránh dùng đồ ăn vặt.

- Không tiêu thụ vượt quá 2.5000 calo mỗi ngày.

- Ngừng hút thuốc và uống rượu.

- Uống nhiều nước.

Dùng dầu oliu giảm cân kết hợp chế độ ăn kiêng phù hợp và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện dáng vóc. Ngay cả khi không cần giảm cân, bạn cũng nên áp dụng các phương pháp trên để duy trì cuộc sống và cân nặng.