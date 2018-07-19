Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/07/2018 10:42

Để việc di chuyển trên đôi giày cao gót suốt cả ngày trở nên dễ dàng hơn, bạn hãy "bỏ túi" các mẹo đơn giản sau đây từ Brightside.

Giày cao gót là món đồ không thể thiếu đối với phụ nữ. Không chỉ tôn dáng, tăng chiều cao mà món phụ kiện này còn mang đến vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm và dịu dàng cho chị em.

Tuy nhiên, đi trên đôi giày cao gót quá lâu khiến khớp chân, gót chân đau nhứt, khó chịu, đặc biệt là đối với người mới. Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy tham khảo các bí quyết đơn giản sau đây. 

Thu nhỏ giày rộng

Giày cao gót có chất liệu từ da, đặc biệt là da tổng hợp rất nhanh bị giãn khiến việc di chuyển trở nên bất tiện. Để khắc phục và làm đôi giày vừa vặn hơn, hãy đặt chúng vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 30 - 40 phút. Sau đó, lấy ra và tận hưởng thành quả. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 1
Hơi lạnh sẽ giúp da co lại, từ đó làm đôi giày cao gót trông vừa vặn hơn - Ảnh: Brightside

Nới rộng giày chật

Nếu đôi giày dự định mua hơi chật với kích cỡ chân nhưng vì quá yêu thích nên bạn vẫn quyết định mua, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết. 

Trong lần đi đầu tiên, làm nóng đôi tất dày, mang vào chân rồi đi trên giày khoảng 30 - 40 phút. Sau đó, dùng máy sấy làm khô giày là bạn có thể sử dụng như bình thường và cảm giác đau, gò bó sẽ không còn nữa. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Bí quyết cùng chiếc tất nóng này sẽ giúp đôi giày chật trở nên vừa vặn hơn - Ảnh: Internet

Dán băng dính dưới đế

Để giảm bớt cơn đau giữa lòng bàn chân, đồng thời thấm hút mồ hôi khi đi giày cao gót da, bạn nên dùng băng dính dạng xốp để dán giữa đế giày. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Bí quyết hay giúp giảm cơn đau giữa lòng bàn tay - Ảnh: Brightside

Dùng kem dưỡng ẩm

Khi đi giày cao gót có chất liệu thô cứng, trước tiên, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm đều hai bàn chân. Bí quyết này sẽ làm giảm độ ma sát giữa làn da và giày khi di chuyển, từ đó giảm đau và ngăn ngừa trầy xước, tổn thương không đáng có.

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 4
Thoa kem dưỡng ẩm trước khi mang giày là mẹo bảo vệ làn da chân - Ảnh: Brightside

Dùng phấn rôm 

Nếu chân thường xuyên tiết mồ hôi gây ra tình trạng trơn trượt khi đi trên giày cao gót, hãy dùng phấn rôm thoa lên chân và phía trong đôi giày. Bí quyết này sẽ thấm hút hết mồ hôi giúp đôi chân khô ráo, dễ chịu hơn.

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 5
Phấn rôm sẽ thấm hút hết mồ hôi giúp bạn đi trên giày cao gót dễ dàng hơn - Ảnh: Brighside

Dùng băng dính giảm đâu chân

Để làm giảm trọng lực chèn ép lên các đầu ngón chân, bạn có thể dùng băng dính dán ngón trỏ và giữa lại với nhau trước khi mang giày cao gót. Cách này còn làm dịu các dây thần kinh ở đầu ngón chân hiệu quả. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 6
Bí quyết với băng dính này làm giảm cơn đau ở đầu ngón chân khi đi giày cao gót trong suốt thời gian dài - Ảnh: Brightside

Đừng cởi giày cao gót 

Nếu có suy nghĩ nên cởi giày cao gót ra khi chân đã quá đau, bạn đã hoàn toàn sai lầm. Để chân thư giãn tuy có thể làm giảm bớt cơn đau ngay lúc đó nhưng về cảm giác sẽ dữ dội hơn, thậm chí bàn chân có thể sưng lên. 

Do đó, nếu chưa về đến nhà, bạn đừng cởi giày cao gót ra khỏi chân mà chỉ nên chọn chỗ ngồi thoải mái để nghỉ ngơi.

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 7
Đừng cởi giày cao gót ra khi chưa về đến nhà, thói quen này sẽ làm cho cơn đau chân dữ dội hơn - Ảnh: Brightside

Dùng lăn khử mùi

Tương tự kem dưỡng ẩm, thoa lăn khử mùi lên gót chân và phần phía sau mắt cá chân sẽ làm giảm ma sát khi đi giày cao gót. Bí quyết này hạn chế việc da bị trầy xước, bong tróc vì di chuyển nhiều. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 8
Lăn khử mùi là bí quyết giúp giảm trầy xước khi đi giày cao gót - Ảnh: Brightside

Thử giày bằng chân phải

Trên thực tế, bàn chân phải sẽ to hơn bàn chân trái một chút, do đó, hãy thử giày cao gót trên chân phải trước tiên. Ngoài ra, đừng vội chọn mua đôi giày quá cao, hãy đi thử trên chúng khoảng 10 phút, nếu cảm giác đau nhứt, khó chịu đến sớm, bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 9
Đừng vội mua đôi giày cao gót quá cao mà chưa đi thử trên chúng - Ảnh: Brightside

Biện pháp cấp cứu tức thì

Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị vài chiếc băng y tế trong túi để có thể cấp cứu cho đôi chân ngay tức thì. Dùng chúng dán vào phía gót chân, dán vào hai ngón chân trỏ và giữa, dán vào lòng bàn chân... sẽ làm giảm cơn đau nhứt tức thì. 

Bí quyết đơn giản giúp đi giày cao gót suốt cả ngày chân vẫn không đau nhứt, trầy xước, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 10
Nếu thường xuyên đi giày cao gót, bạn phải luôn mang theo băng y tế - Ảnh: Brightside

Với những bí quyết đơn giản trên, chắc chắn việc đi trên giày cao gót của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 

Cách đơn giản giúp giảm đau chân khi đi giày cao gót

Cách đơn giản giúp giảm đau chân khi đi giày cao gót

Đau gót chân là tình trạng rất phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là những người hay đi giày cao gót, người hay phải ngồi nhiều, có lối sống ít vận động. Một vài lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn giảm đau gót chân, chăm sóc đôi chân của mình.

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