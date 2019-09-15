Bât mí cho các nàng cách làm tóc thẳng không cần duỗi đẹp tự nhiên

Để các nàng không phải sử dụng đống hóa chất độc hại đó nữa, trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí những cách làm tóc thẳng không cần duỗi đẹp tự nhiên. Các nàng có thể tự tin nói lời “tạm biệt” với mái tóc xoăn, xù.

Thế nhưng với những cô gái có mái tóc xoăn theo gen di truyền thì có mái tóc dài mượt tự nhiên là niềm mơ ước. Để có mái tóc thẳng mượt, các nàng chỉ có cách ra salon và sử dụng đống hóa chất, thậm chí bạn không biết rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nguyên liệu dễ tìm, cách làm lại cực kỳ đơn giản nhé! Tất cả những gì bạn phải chuẩn bị là nha đam tươi cùng chút sữa tươi không đường và khăn bông. Nhẹ nhàng lấy dao tách đôi lá nha đam để lấy gel nha đam, sau đó trộn với sữa tươi không đường. Dùng hỗn hợp trên thoa lên mái tóc, sau đó lấy khăn bông chùm kín đầu. Làm như vậy trong 15 phút để hơi nóng giúp hóc hấp thụ những dưỡng chất có từ nha đam và sữa tươi. Sau đó, bạn gội sạch lại bằng nước lạnh nhé. Chăm chỉ thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để thấy sự khác biệt nhé.

Nha đam luôn là “vũ khí lợi hại” giúp các nàng chăm sóc da mặt, loại bỏ những chiếc mụn “đáng ghét”. Thế nhưng, không phải nàng nào cũng biết công dụng tuyệt vời của nha đam đối với mái tóc. Trong nha đam chứa rất nhiên enzym giúp kích thích mọc tóc và àm tóc suôn mượt hơn. Những dưỡng chất có trong nha đam thấm sâu vào tóc giúp tóc luôn chắc khỏe, thẳng lại còn mượt nữa chứ. Cách làm tóc thẳng bằng nha đam thực sự làm chị em mê mẩn, vừa rẻ lại vừa đẹp, ai không thức chứ?

Cần gì duỗi tóc – 1 lá nha đam giúp tóc bạn suôn mượt - Ảnh minh họa: Internet

Còn có một cách làm tóc thẳng không cần duỗi nữa, đó là kết hợp dầu dừa và nha đam. Trộn hỗn hợp dầu dừa và nha đam, đánh mịn hỗn hợp sau đó phủ lên tóc. Sau khoảng 40 phút, bạn hãy đi gội đầu bằng dầu gội bình thường là được. Cách này bạn nên thực hiện mỗi tuần một lần để có mái tóc suôn thẳng tự nhiên nhé!

Bí quyết làm thẳng tóc bằng sữa tươi

Các nàng đã nghe đến làm thẳng tóc bằng sữa tươi chưa? Có nàng nghe rồi có nàng chưa, có nàng lại cho rằng thật vô lý khi sữa tươi giúp tóc thêm suôn thẳng, mượt mà. Điều đó hoàn toàn có thể nhé bởi trong sữa chứa rất nhiều protein có tác dụng nuôi dưỡng và tái tạo tóc, giúp tóc suôn mượt hơn mỗi ngày. Nhưng lưu ý rằng chỉ có sữa tươi không đường mới có thể giúp cho mái tóc của bạn thôi nhé. Rất đơn giản khi thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị sữa tươi không đường và 1 bình xịt nhỏ dạng phun sương. Tất cả những gì bạn phải làm là đổ sữa tươi không đường vào lọ xịt và xịt lên tóc cho thật đều. Massage tóc, giúp sữa ngấm vào từng sợi tóc trong vòng 15 phút và gội lại với nước sạch là xong. Nhớ là gội sạch để mùi sữa không còn vương lại trên đầu bạn đến ngày hôm sau nữa nhé các cô gái.

Tóc suôn thẳng, mềm mượt nhờ sữa tươi mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể kết hợp sữa tươi với mật ong. Mật ong có tính dưỡng ẩm nên rất phù hợp với loại tóc khô và xơ giúp tóc luôn mềm mại, suôn mượt. Hãy trộn sữa tươi cùng mật ong và thoa đều lên tóc, ủ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và gội sạch với dầu gội.

Cùng với sữa tươi từ 1-2 lần mỗi tuần, dù tóc bạn có xoăn và khô thế nào cũng mau chóng thẳng mượt ngay thôi.

Cách làm tóc thẳng bằng dầu dừa

Từ trước đến nay, dầu dừa luôn là sự lựa chọn tuyệt vời của chị em trong việc chăm sóc da, dưỡng mi, dưỡng tóc. Dùng dầu dừa là cách làm tóc thẳng không cần duỗi tự nhiên mà bất kỳ chị em nào cũng nên biết. Dưỡng chất có trong dầu dừa không chỉ giúp tóc mềm mượt mà còn suôn thẳng, chắc khỏe không hề gãy rụng.

Cách làm tốt nhất là đun nóng dầu dừa và thoa đều lên tóc và da đầu. Việc đun nóng này chỉ có tác dụng giúp tóc dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất từ dầu dừa thôi nhé! Tuyệt đối không dùng dầu dừa quá nóng để bôi trực tiếp vào da đầu sẽ gây bỏng và hỏng mái tóc. Sau đó, lấy một chiếc khăn bông ủ tóc trong vòng 30 phút, sau đó gội sạch đầu và ủ lại dầu dừa nóng trong vòng 5 phút. Sau đó, có thể dùng máy sấy hoặc để tóc khô tự nhiên, bạn sẽ có máy tóc thẳng mượt, mềm mại như ý.

Dầu dừa và những tác dụng tuyệt vời đối với mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách thứ hai, bạn có thể kết hợp với nước chanh để bổ sung, tăng cường vitamin C cho mái tóc. Sự kết hợp này sẽ khiến tóc không những mềm mại mà các nàng có thể cảm nhận sự thẳng mượt hơn nhanh chóng ngay sau lần đầu tiên. Cũng rất đơn giản nhé, trộn đều nước chanh và dầu dừa theo tỉ lệ 1:3 và để tủ lạnh qua đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chải đầu rồi thoa hỗn hợp này từ gốc tới ngọn và để trong khoảng 30 phút. Đương nhiên là đừng quên gội lại bằng dầu gội và nước cho thật sạch nhé. Chắc chắn chị em sẽ ngạc nhiên vì hiệu quả thấy rõ.

Làm tóc thẳng bằng bia – bạn đã biết?

Bia thì không còn quá xa lạ với cánh mày râu. Cách làm tóc thẳng không cần duỗi bằng bia bạn đã từng nghe qua? Bia chứa rất nhiều protein và các dưỡng chất giúp phục hồi hư tổn, giảm gẫy rụng. Bên cạnh đó, đường mantozo và đường mía trong bia giúp tóc luôn óng ả, mềm mượt lạ thường. Tuy nhiên, sử dụng bia để dưỡng tóc cũng không quá cầu kì đâu nhé! Chỉ cần thực hiện các bước sau đây:

Tóc thẳng không cần ép nhờ bia - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Phơi bia

Khi mua bia tươi về, bạn phải đổ vào một cái thau lớn và đặt nơi thoáng máng trong 5-6 tiếng. Hãy lưu ý bước này nhé, không thể bỏ qua bước này đâu bởi nó sẽ giải phóng CO2 cũng như giảm độ cồn của bia. Về khối lượng bia nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào chiều dài cũng như độ dày của mái tóc bạn nhé!

Bước 2: Ngâm tóc tóc bia

Trước tiên, hãy làm ướt tóc bằng nước ấm để giãn các lỗ chân lông giúp bia dễ hấp thụ hơn nữa. Cách này cũng giúp loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn vương trên da đầu. Sau đó, dội nhẹ nhàng bia đã phơi lên tóc và đừng quên những thao tác nhẹ nhàng massage da đầu nhé! Lặp đi lặp lại nhiều lần để bia ngấm vào từng sợi tóc và ngâm tóc vào bia khoảng 5 phút. Sau cùng là lấy khăn bông ủ kín tóc trong 1 tiếng

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Bước 3: Xả sạch bia

Công việc còn lại của bạn là xả tóc lại với nước lạnh để loại bỏ mùi khó chịu cũng như tránh bết dính.

Với cách làm tóc thẳng không cần duỗi này, hãy chăm chỉ thực hiện đều đặn 1 lần mỗi tuần, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả chúng mang lại đấy.

Trên đây là một số cách làm tóc thẳng bằng phương pháp tự nhiên được hội chị em truyền tai nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể thử cách làm tóc thẳng bằng máy sấy, cách này cũng rất hiệu quả nhé.

Tóc thẳng mượt mà nhờ phương pháp tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những cách làm tóc thẳng không cần duỗi này sẽ giúp các nàng tự tin với mái tóc bồng bềnh, suôn thẳng. Các nàng chẳng phải mấy nhiều tiền đến các salon dưỡng tóc cũng chẳng phải lo kích ứng với các loại hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc. Hãy thử thực hiện những phương pháp này nhé, bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy.

Chúc các nàng có mái tóc thẳng, suôn mượt và bồng bềnh ưng ý nhất nhé!