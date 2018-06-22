Ăn những món này trước và sau khi tập luyện, hiệu quả giảm cân và đốt cháy mỡ thừa tăng lên vài lần giúp dáng thon gọn cực nhanh

Nếu bạn là người có thói quen tập luyện vào buổi sáng, tốt nhất là nên ăn chuối và các loại trái cây khác như quả mọng ít nhất 45 phút trước đó.

Các thực phẩm ăn trước và sau buổi tập đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với quá trình giảm cân và sức khỏe . Do đó, nếu ăn uống thiếu khoa học, mọi cố gắng của bạn không chỉ thành công cốc mà thể chất còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngược lại, nếu thường tập luyện vào buổi tối, bạn có thể ăn nhẹ 1 giờ trước khi tập. Những loại thực phẩm này có thể là salad, rau luộc, hạt chứa dầu tự nhiên để tiếp thêm sinh lực đảm bảo cho cả quá trình tập vì bạn đã hoạt động suốt cả ngày.

Ngoài ra, bạn nên bắt đầu một ngày với các loại thực phẩm giàu protein như bột yến mạch, sữa chua, sinh tố trái cây, trứng, salad giàu protein để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Thực phẩm xanh rất tốt để bổ sung trước khi tập luyện vào buổi tối - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong quá trình tiêu thụ thức ăn trước khi tập bạn cần chú ý một số điều để đảm bảo sức khỏe và dạ dày. Thức ăn nạp vào cần thời gian tiêu hóa phù hợp.

Ăn với số lượng nhỏ và chỉ ăn các loại thực phẩm có chỉ số glycemic thấp. Tránh dùng thức ăn có đường, đồ cay và đồ ăn vặt. Tránh uống các loại đồ uống như cam, cà phê vì chúng có hàm lượng axit cao.

Đừng uống nhiều nước trước khi tập vì có thể gây buồn nôn, co thắt dạ dày trong khi tập.

Thực phẩm nên ăn sau khi tập luyện

1. Salad rau tươi

Sau buổi tập, bạn có thể dùng một bát đầy rau tươi. Bạn có thể rắc một ít bột tiêu hoặc ngò, rưới một ít dầu ôliu để tăng thêm hương vị.

2. Trứng với bánh mì ngũ cốc

Nếu bạn tập luyện vào ban ngày, trứng luộc và bánh mì nguyên hạt có thể là một món ăn phù hợp sau khi tập. Trứng chứa protein và ít cholesterol hơn, bánh mì ngũ cốc chứa carbohydrate sẽ cung cấp năng lượng, tuy nhiên không gây tăng cân.

Bánh mì nguyên cám giàu carbohydrate cực kỳ phù hợp để bổ sung sau khi tập luyện thể dục - Ảnh: Internet

3. Súp rau

Sau khi đốt cháy nhiều calo trong khi tập, bạn cần cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng. Trong lúc này, súp rau chính là món ăn tuyệt vời nhất. Bạn có thể thêm hạt tiêu đen để tăng hương vị.

Đặc biệt, những món súp rau còn mang đến tác dụng giải độc cơ thể hiệu quả.

4. Nước ép trái cây tươi

Một ly nước ép trái cây tươi có thể mang đến những điều kỳ diệu cho cơ thể sau khi tập luyện. Hãy uống một loại nước trái cây mỗi ngày, lưu ý là không thêm đường.

Sau khi tập luyện bài tập giảm cân, nước ép trái cây sẽ cực kỳ có ích đối với cơ thể - Ảnh: Internet

Có một chiến lược ăn uống khoa học trước và sau khi tập luyện các bài tập giảm cân là cách tuyệt vời giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất. Nhờ đó, vóc dáng sẽ thon gọn, săn chắc sau thời gian ngắn.