8 nguyên tắc ăn uống giúp người Nhật Bản thon gọn, ít béo phì nhất thế giới

Brighside đã tìm ra 8 nguyên tắc ăn uống lành mạnh từ người Nhật mà bạn nên học hỏi ngay.

Người Nhật giữ kỷ lục thế giới về tuổi thọ. Ngoài ra, người dân tại đất nước này có hình thể thon gọn nhất thế giới vì chỉ có 3% béo phì. Điều này bắt nguồn từ nhận thức và thái độ đặc biệt đối với chế độ dinh dưỡng .

Tất cả các sản phẩm được người Nhật chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một số lượng khuyến nghị cần bổ sung mỗi ngày, lượng phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính của một người.

Đặc điểm chính của chế độ ăn uống lành mạnh Nhật Bản là lượng carbohydrate và chất béo thấp. Đồng thời, người Nhật còn giảm lượng muối, thực phẩm chế biến, đồ ngọt và đồ uống có chứa nhiều đường.

Cơ sở chính của chế độ ăn uống này là ngũ cốc, kèm theo đó là rau (tươi, chế biến và súp), thịt cùng các món cá. Ngoài ra, trái cây và các sản phẩm từ sữa được đề xuất bổ sung 2 phần mỗi ngày.

Người Nhật thường chia thực phẩm theo từng nhóm để bổ sung một cách cân bằng và đầy đủ dưỡng chất - Ảnh: Brightside

Quan trọng là cách ăn

Không chỉ chú tâm vào những gì chúng ta ăn, người Nhật còn quan tâm đến cách ăn chúng. Điều này là truyền thống ăn uống của người Nhật.

Hơn nữa, để nhịp điệu cơ thể ổn định, người Nhật luôn cố gắng ăn cùng một thời điểm mỗi ngày.

Chế độ ăn theo mùa

Người Nhật thường có chế độ ăn uống tập trung vào các sản phẩm địa phương và theo mùa như gạo, cá. Rất hiếm khi họ bổ sung các món ăn ngoại nhập.

Thực đơn cân bằng

Theo quan niệm của người Nhật, mỗi bữa ăn nên được cân bằng và chứa các sản phẩm từ một số nhóm chất.

Ví dụ, một bữa ăn trưa điển hình ở Nhật Bản bao gồm gạo, thịt hoặc cá, súp Miso, một ly sữa và một loại trái cây.

Mỗi bữa ăn của người Nhật đều được cân bằng kĩ lưỡng giữa các món, các dưỡng chất và các dạng món ăn - Ảnh: Brightside

Ý thức ăn uống hình thành từ bé

Ý thức về dinh dưỡng được hình thành từ các trường tiểu học. Theo đó, bữa trưa không phải là thời điểm nghỉ ngơi mà là một phần không thể thiếu.

Cân bằng lượng thức ăn tiêu thụ

Theo người Nhật, điều quan trọng là phải có bữa ăn vừa phải cũng như giữ cân bằng giữa lượng thức ăn bổ sung và lượng calo tiêu thụ.

Thực phẩm tươi sống

Giữ thức ăn làm sẵn trong một thời gian dài và nấu trước khi ăn quá lâu không phải là thói quen lành mạnh ở Nhật Bản. Họ rất chú tâm đến mức độ tươi sống của thực phẩm và món ăn.

Người Nhật luôn quan tâm đến mức độ tươi sống của thực phẩm. Họ tránh bổ sung các món đã bảo quản lâu hay đã nấu trước khi ăn quá lâu - Ảnh: Internet

Như bạn đã thấy, chế độ ăn uống, dinh dưỡng của người Nhật rất lành mạnh và dễ hiểu. Đó là sản phẩm tươi sống, các món ăn đặc trưng theo mùa của quốc gia, hạn chế lượng chất béo và đồ ngọt, ăn uống đúng giờ...

Mặc dù đơn giản nhưng 8 quy tắc ăn uống này hoạt động rất hiệu quả. Những kết quả nghiên cứu đã được xác nhận và được công bố trong năm 2016. Theo đó, một nhóm nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu thói quen ăn uống của gần 80.000 người Nhật suốt 15 năm. Kết quả chỉ ra rằng nhóm người áp dụng các nguyên tắc trên có tỷ lệ tử vong thấp hơn 15%.