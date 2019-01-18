8 động tác yoga đơn giản trẻ hóa toàn bộ cơ thể, giải tỏa căng thẳng giúp phụ nữ luôn trẻ đẹp

Dưới đây là 8 bài tập yoga rất tốt để trẻ hóa cơ thể , nâng cao tinh thần và xóa tan căng thẳng mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Theo thống kê, có đến 87% dân số đang già đi và có rất nhiều triệu chứng đi kèm với tình trạng này như mệt mỏi, uể oải. Nhưng bạn hoàn toàn có thể chống lại lão hóa bằng cách tập luyện, phương pháp này còn cải thiện tính linh hoạt, tư thế, tăng tốc độ lưu thông máu và giúp giảm căng thẳng cực kỳ hữu hiệu.

Đứng thẳng, 2 chân rộng bằng hông, từ từ ngồi xổm xuống và đưa thân trên nghiêng về phía trước. Hạ mông xuống càng thấp càng tốt, nhớ giữ thẳng lưng.

Tiếp đó, mở rộng hông, ấn khuỷu tay vào đầu gối. Lúc này, đặt 2 lòng bàn tay áp sát vào nhau phía trước ngực. Hít thở nhẹ nhàng và sâu lắng. Giữ tư thế này trong 10 - 15 giây, lặp lại 2 lần.

Nếu không thể giữ gót chân áp sát trên sàn nhà, hãy đặt một chiếc khăn cuộn phía dưới chân.

2. Xoay quanh

Ngoài việc trẻ hóa cơ thể, động tác đơn giản này có thể thon gọn vòng eo nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Đứng thẳng, dang rộng cánh tay ra 2 bên, ngón tay áp sát vào nhau, lòng bàn tay úp xuống. Đứng yên tại vị trí, bắt đầu xoay phần trên cơ thể theo chiều kim đồng hồ 3 lần. Sau đó, thực hiện tương tự với hướng ngược lại.

3. Kéo giãn

Bài tập này giúp kéo giãn các nhóm cơ, đồng thời thực hiện trẻ hóa - Ảnh: Brightside

Đặt bàn chân trái lên trên ghế hoặc kệ cao ngang đầu gối. Cong đầu gối trái và nghiêng người về phía nó, giữ cho lưng và chân phải thẳng. Giữ vị trí này trong 10 giây và đổi chân.

Sau đó, đặt gót chân trái trên chiếc kệ, giữ cả 2 chân thẳng. Tiếp đó, đưa mông ra phía sau và nghiêng người về phía trước. Giữ tư thế này trong 10 giây, lặp lại với chân phải.

Ngồi trên kệ đã chuẩn bị, bàn chân phải đặt trên mặt đất, gác chân trái lên chân phải tương tự hình minh họa bên trái. Nhẹ nhàng ấn vào đầu gối trái, đồng thời nghiêng người về phía trước. Giữ tư thế này trong 10 giây, sau đó đổi chân và lặp lại tương tự.

4. Tuyệt vời

Động tác này rất tốt cho cột sống - Ảnh: Brightside

Hãy quỳ xuống, giữ thăng bằng trên mũi chân, lúc này lòng bàn tay nằm trên hông. Tiếp đó, duỗi thẳng lưng, cúi đầu và ấn cằm vào ngực. Sau đó, ngửa đầu ra phía sau. Lặp lại bài tập đơn giản này 3 lần.

5. Nâng đầu và chân

Bài tập này cải thiện hệ tiêu hóa, quá trình trao đổi chất cực kỳ tốt nếu tập luyện thường xuyên - Ảnh: Brightside

Nằm ngửa, 2 tay đặt dọc theo cơ thể, lòng bàn tay áp xuống sàn. Tiếp theo, ngẩng đầu lên cao đến khi cằm chạm vào ngực. Sau đó nhấc chân lên cao và duỗi thẳng, lúc này lưng thẳng và vẫn nằm trên sàn. Giữ yên tư thế này càng lâu càng tốt, sau đó thư giãn rồi lặp lại 3 lần.

6. Chiếc bàn



Tư thế này kéo giãn cột sống, duy trì vòng eo và giảm mỡ thừa ở đùi, cánh tay - Ảnh: Brightside

Ngồi thoải mái, duỗi chân thẳng phía trước mặt. Chống 2 tay ngay mông, duỗi thẳng lưng và hơi nâng ngực lên. Từ từ dùng lực ở hông, bụng và đùi nâng toàn bộ cơ thể lên cao, sao cho tạo thành tư thế tương tự chiếc bàn như hình minh họa. Ngửa đầu ra sau, giữ vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.

7. Tư thế chó

Động tác này làm tăng mức độ dẻo dai, thon gọn của hông và eo - Ảnh: Brightside

Thực hiện tư thế plank, sau đó cong lưng, nâng phần trên cơ thể lên cao, ngửa đầu ra sau. Giữ yên vị trí này khoảng 5 giây.

Sau đó, giữ yên vị trí chân và tay, từ từ nâng mông lên cao, cúi cằm áp sát vào ngực. Giữ nguyên vị trí này trong 5 giây. Lặp lại động tác này 3 lần.

8. Cuộn tròn

Đây là tư thế giúp giảm căng thẳng rất hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Ngồi với tư thế ôm chặt đầu gối như đứa trẻ trên sàn. Giữ yên tư thế này và lăn người ra sau rồi quay về trước. Thực hiện bài tập này trong 30 giây.

Nếu cảm thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và có dấu hiệu lão hóa, bạn hãy chăm chỉ tập luyện 8 động tác này tại nhà mỗi ngày. Sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả đạt được.