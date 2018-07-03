7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/07/2018 11:23

Mới đây, Brightside vừa đưa ra 7 nguyên tắc giảm cân cực kỳ đơn giản, không cần kiêng khem cực khổ nhưng vẫn giúp phụ nữ lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng.

Kèm theo chế độ ăn kiêng hàng ngày, bạn cần chú ý thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. 

Nguyên tắc 1: Tâm lí thoải mái

Nếu đang áp dụng một chế độ ăn kiêng nào đó, đừng thực hiện chúng bằng tâm lí ép buộc. Điều này sẽ gây ra căng thẳng khiến cơ thể bị rối loạn nội tiết, quá trình tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng. Những yếu tố này có thể khiến bạn lâm vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, nếu không ăn được các thực đơn toàn rau xanh, hoa quả, hãy xếp chúng kèm những món yêu thích. Điều này vừa tạo cảm giác thoải mái vừa có thể hạn chế nhóm chất giàu năng lượng nhưng vẫn bổ sung được Vitamin, khoáng chất.

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 1
Ăn kiêng với tâm lí gượng ép sẽ không mang đến hiệu quả giảm cân cao - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 2: Lắng nghe cơn đói

Theo nguyên tắc này, bạn cần ăn ngay khi cảm thấy đói. Không cần phải đợi cho đến khi cơn đói trở nên nghiêm trọng hơn, điều này không chỉ khiến lượng thức ăn bổ sung sau đó nhiều hơn mà còn làm hại đến dạ dày.

Điều quan trong không phải ăn nhiều hay ăn ít mà loại thực phẩm, món ăn bạn bổ sung có phù hợp hay không. Cụ thể, nếu đang trong quá trình giảm cân, những lúc đói bất chợt, các món như khoai lang, táo, yến mạch... sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 2
Đừng cố gắng nhịn đói, điều này sẽ khiến dạ dày tổn thương và tăng lượng thực phẩm nạp vào sau đó cao hơn - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 3: Đừng nên ăn quá no

Hãy lắng nghe dạ dày, dừng ăn khi cảm giác cơn đói đã chấm dứt. Đừng cố gắng ăn hết thức ăn trên đĩa, dù là thực phẩm lành mạnh. 

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 3
Đừng ăn quá no, dạ dày căng cứng không tốt cho quá trình tiêu hóa, trao đổi chất - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 4: Thực phẩm giàu calo không phải "kẻ thù"

Đừng áp đặt bản thân bởi suy nghĩ, rau xanh, hoa quả là thực phẩm tốt, ngược lại các món giàu chất béo, tinh bột, đường cực kỳ có hại. Bạn phải hiểu rằng, cuối cùng, thực phẩm đều có tác dụng cung cấp năng lượng, dưỡng chất cho cơ thể hoạt động tốt. Dù thiếu một chất gì, sức khỏe và cơ thể vẫn không khỏe mạnh.

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 4
Đừng kiêng khem cực khổ và tránh xa thực phẩm ưa thích - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 5: Tự thưởng cho bản thân

Điều quan trọng là bạn phải ăn ngon, ăn được món ưa thích, hợp khẩu vị thì hiệu quả giảm cân mới cao, tâm lí cũng không cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Bên cạnh đó, cách trình bày cũng quyết định rất nhiều đến khẩu vị.

Khi ăn món mình thích, sự hài lòng mà bạn nhận được từ thực phẩm sẽ kích thích khả năng tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng tích trữ chất béo, calo bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cứ thoải mái ăn uống mà phải chọn lựa thực phẩm và bổ sung với liều lượng phù hợp.

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 5
Hãy tự thưởng cho mình những món ăn ngon, hợp khẩu vị - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 6: Đừng ăn theo cảm hứng

Nhiều người giải quyết căng thẳng bằng cách ăn uống, mặc dù điều này có thể giúp tinh thần thoải mái nhưng lại khiến cơ thể ngày một mập mạp.

Thay vì các món ăn chứa nhiều năng lượng, hãy ăn vặt "giải sầu" bằng các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ cười, quả ốc chó... 

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 6
Đừng ăn uống để xoa dịu tâm trạng - Ảnh: Internet

Nguyên tắc 7: Chấp nhận cơ thể của chính mình

Tự ti, căng thẳng và xấu hổ vì cơ thể của bản thân sẽ khiến quá trình tiết ra các hóc môn không tốt cho quá trình trao đổi chất, sản sinh nội tiết tố bên trong cơ thể. Điều này dẫn đến tình trạng cơ thể căng thẳng, nặng nề, phù nề. 

Hãy chấp nhận hình thể của bản thân và cố gắng giảm cân, lấy lại vóc dáng với tinh thần thoải mái, vô tư nhất.

7 nguyên tắc 'vàng' giúp tăng hiệu quả ăn kiêng giảm cân lên vài lần, phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng tại nhà nên áp dụng - Ảnh 7
Đừng buồn bã, tự ti mà hãy biết chấp nhận hình thể của chính mình - Ảnh: Internet

7 nguyên tắc trên sẽ hỗ trợ quá trình ăn kiêng, giảm cân của bạn trở nên suôn sẻ, thuận lợi và đạt được hiệu quả cao hơn.

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