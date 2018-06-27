Chỉ cần có 11 thói quen hàng ngày này, giảm cân sẽ 'dễ như trở bàn tay', phụ nữ nên xem ngay

Đồ uống ngọt chứa lượng calo cao nhưng không làm giảm cơn đói hiệu quả bằng thức ăn dạng rắn. Tuy nhiên, nước uống từ trái cây và rau xanh thì khác, chúng có khả năng tạo cảm giác no nhanh chóng. Chính vì vậy mà uống những loại nước này khi cảm thấy đói bất chợt sẽ ngăn ngừa cơn thèm ăn, giảm khả năng tăng cân.

Trang Boldsky vừa đăng tải danh sách 11 thói quen nếu thực hiện hàng ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng. Hãy cùng tham khảo và áp dụng ngay để có được vóc dáng thon thả, gọn gàng.

Các chuyên gia thường khuyên mọi người nên bắt đầu ăn trưa và tối với món salad rau hoặc một bát canh rau củ. Vì nhóm thực phẩm này rất giàu Vitamin, khoáng chất, chất xơ và dinh dưỡng thực vật. Bên cạnh đó, thực phẩm xanh còn có khả năng lấp đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn.

Nên tiêu thụ các loại trái cây và rau quả có hàm lượng calo thấp nhiều hơn thực phẩm giàu chất béo xấu mỗi ngày.

3. Không nên nhịn đói

Sự thay đổi về chế độ ăn giảm cân trong những ngày đầu sẽ tạo ra các cơn đói bất chợt. Tuy nhiên, đừng cố gắng "làm lơ" chúng, hãy bổ sung các món ít calo, giàu dưỡng chất như sinh tố rau xanh, khoai lang luộc, nước ép trái cây... để làm dịu cơn đói, cũng như bảo vệ dạ dày.

4. Điều chỉnh thực đơn

Giảm cân hiệu quả đòi hỏi chế độ ăn hàng ngày phải lành mạnh. Vì thế, thay thế bữa ăn trưa giàu đạm, tinh bột bằng các món salad sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân nhanh hơn.

Nếu bạn là người ăn chay, hãy cho vào salad các loại hạt, bơ, tất cả các loại rau có chất xơ. Ngược lại, nếu không ăn chay, hãy thêm một ít protein từ thịt nạc.

Hãy tập cho bản thân thói quen ăn salad từ thịt nạc, rau xanh, quả tươi mỗi ngày nếu bạn muốn giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

5. Uống nước chanh mỗi ngày

Chúng ta đều biết uống nhiều nước mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu đang muốn giảm cân nhanh và dễ dàng, bạn nên uống nước ấm pha với chanh tươi mỗi ngày.

Sự kết hợp của chanh và nước ấm mang đến hỗn hợp có tác dụng giảm cân hữu hiệu. Ngoài ra, loại quả này sẽ cung cấp lượng Vitamin C và kali dồi dào rất tốt cho sức khỏe và có vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hóa chất, đào thải độc tố, chất béo.

6. Giảm lượng thịt đỏ

Nếu thịt đỏ là món ăn ưa thích của bạn, từ giờ hãy giảm loại thực phẩm này nếu muốn giảm cân. Tiết chế tiêu thụ thịt đỏ sẽ giảm lượng calo đáng kể giúp bạn giảm cân với tốc độ nhanh hơn.

Thói quen cắt giảm lượng thịt đỏ bổ sung hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn - Ảnh: Internet

7. Ăn các loại hạt thay thức ăn nhanh

Những lúc bận rộn, bạn thường chọn các món như sandwich, pizza, thức ăn nhanh, điều này vô tình khiến trọng lượng cơ thể tăng lên.

Một trong những lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn nhanh là tiêu thụ các loại hạt chứa dầu như hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười... Các loại hạt sẽ ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn.

8. Không nên tránh xa protein

Bữa ăn chứa protein sẽ giữ cho bụng no trong một thời gian dài. Hãy chọn các món như sữa chua ít béo, một phần nhỏ các loại hạt, trứng, đậu, thịt nạc, bơ đậu phộng...

Các chuyên gia khuyên rằng, người đang muốn giảm cân nên ăn các bữa ăn nhỏ và thường xuyên, cụ thể là cách nhau 3 - 4 giờ để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và tránh tình trạng mất sức.

9. Chọn ngũ cốc nguyên hạt

Bằng cách thay thế các loại ngũ cốc tinh chế với ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì nâu, bánh mì nguyên hạt và các loại đậu, bạn sẽ bổ sung thêm chất xơ cần thiết để lấp đầy dạ dày nhanh hơn.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt là thói quen giúp giảm cân rất hiệu quả - Ảnh: Internet

10. Phải ăn sáng

Nhiều người đang giảm cân nghĩ rằng bỏ bữa sáng sẽ giúp họ nhanh chóng đạt được thành quả. Nhưng trên thực tế, ăn bữa sáng sẽ tạo cảm giác no lâu, do đó ngăn ngừa cảm giác thèm ăn.

Nếu bỏ qua bữa sáng, bạn có nhiều khả năng cảm thấy đói vào giữa ngày và điều này có thể khiến kế hoạch giảm cân thất bại. Vì vậy, nếu sợ tăng cân vì ăn sáng, hãy chọn một bát ngũ cốc nguyên hạt phủ đầy trái cây và sữa ít chất béo.

11. Kích thước bát chứa thức ăn

Giảm phần thức ăn của bạn xuống 10 - 20%, sau một thời gian, bạn sẽ giảm được số cân đáng kể.

Ngoài ra, hãy tập cho bản thân sử dụng chén, bát, đĩa nhỏ so với thường ngày. Điều này tạo cảm giác thức ăn bổ sung vào nhiều hơn, từ đó bụng cũng no nhanh hơn và thúc đẩy quá trình giảm cân.

Đây là một cách đánh lừa tâm lí cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Với 11 thói quen hàng ngày trên, bạn chỉ cần kiên trì thực hiện theo khoảng 10 ngày, số cân nặng giảm được sẽ không hề gây thất vọng.