6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/08/2018 15:00

Mang đến hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, không tốn kém là những ưu điểm vượt trội của 6 mẹo làm đẹp sau đây từ Boldsky.

Khéo léo trong việc tận dụng những nguyên liệu tự nhiên hay những mẹo vặt đơn giản theo 6 cách sau sẽ giúp bạn có được những phương pháp làm đẹp hiệu quả, an toàn, tiết kiệm ngay tại nhà. 

Vệ sinh dụng cụ trang điểm bằng dầu gội

Vệ sinh là điều cần thiết để giữ cho các dụng cụ trang điểm luôn sạch sẽ, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập khiến da tổn thương. Thay vì thay thế các loại cọ, bông trang điểm định kỳ mỗi tháng, vệ sinh chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. 

Lấy một ít dầu gội em bé cho vào giữa lòng bàn tay, thêm 1 ít nước vào. Tiếp đó, lấy cọ trang điểm xoa theo chuyển động tròn vào hỗn hợp dầu gội đến khi tạo bọt. Sau đó, đặt cọ dưới vòi nước để làm sạch, vắt khô ngay.

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 1
Dầu gội em bé sẽ giúp làm sạch tuyệt đối chiếc cọ trang điểm. Điều này giúp bạn tiết kiệm một số tiền đáng kể - Ảnh: Internet

Nếu nhìn thấy nước xả vẫn còn đục, bạn có thể lặp lại quá trình làm sạch này một lần nữa. Đặt cọ trang điểm ở nơi khô thoáng đến khi khô hẳn. 

Trang điểm da nâu

Bạn mong muốn sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn cùng làn da nâu rám nắng nên thường có thói quen tắm ánh nắng sớm. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian, bạn có thể sử dụng các loại phấn bột highlight tối để làm điều này.

Thoa đều phấn bột với tông như mong muốn lên các khu vực mà ánh nắng mặt trời tiếp xúc nhiều như trán, xương gò má, xương đòn, ngực và cổ. Điều này sẽ tạo nên cái nhìn tự nhiên hơn. Sau khi thực hiện bước này, bạn nên dùng cọ lông mỏng để tán đều lớp phấn bột ra. 

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Nếu ưa chuộng vẻ đẹp khỏe khoắn, bạn chắc chắn nên biết mẹo trang điểm đơn giản này - Ảnh: Internet

Dùng chanh tươi làm trắng răng

Chanh cực kỳ giàu vitamin C tự nhiên có tác dụng tẩy mạnh giúp làm trắng răng, loại bỏ ố vàng. Điều bạn cần làm rất đơn giản, gọt lấy vỏ chanh chà trực tiếp lên bề mặt răng trong vài phút, sau đó súc lại bằng nước.

Tiếp tục quá trình này mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn hàm răng trắng sáng, hơi thở thơm mát. Ngoài ra, trộn bột vỏ chanh với nước thành hỗn hợp dùng để đánh răng cũng là một gợi ý đánh bay mảng bám ố vàng hữu hiệu.

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Dùng vỏ chanh tươi chà trực tiếp lên răng sẽ tẩy sạch lớp mảng bám ố vàng tức thì - Ảnh: Internet

Dầu dừa là nguyên liệu dưỡng da tuyệt vời

Dùng dầu dừa dưỡng da thường xuyên sẽ giúp bạn tiết kiệm được một số tiền lớn chi cho mỹ phẩm. Vì loại dầu tự nhiên này mang đến vô vàn tác dụng như dưỡng ẩm, cải thiện tông da, trị nám, chữa lành các nốt mụn...

Sau khi làm sạch da mặt, thoa lên một ít dung dịch cân bằng ẩm thường dùng. Tiếp đó, thoa lên một lớp dầu dừa, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 4
Dầu dừa mang đến nhiều tác dụng dưỡng da, do đó, sẽ giúp bạn thay thế nhiều loại mỹ phẩm đang dùng - Ảnh: Internet

Dùng kem che khuyết điểm như kem lót mắt

Nếu bạn đã hết kem lót cho vùng da quanh mắt, hãy sử dụng kem che khuyết điểm để thay thế. 

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 5
Để tiết kiệm, bạn có thể dùng kem che khuyết điểm như kem lót cho vùng da quanh mắt - Ảnh: Internet

Dùng mascara kẻ đường viền mắt

Đừng nghĩ mỗi món mỹ phẩm trang điểm đều chỉ làm một nhiệm vụ riêng biệt. Do đó, việc tận dụng một món đồ theo nhiều cách khác nhau sẽ mang đến cho bạn những lợi ích khác nhau. Tương tự như việc dùng mascara để kẻ mắt. 

Cách làm rất đơn giản, lấy màu mực mascara bằng đầu bút chì mày hoặc cỏ nhỏ, sau đó thực hiện kẻ viền mắt như bình thường.

6 mẹo làm đẹp nhanh gọn, đơn giản giúp tiết kiệm 'cả núi' tiền, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 6
Tận dụng màu mực của mascara để kẻ viền mắt cực kỳ đơn giản - Ảnh: Internet

Một số mẹo làm đẹp đơn giản khác mà bạn có thể áp dụng tại nhà như: Tẩy tế bào chết bằng yến mạch, đường nâu và mật ong; Làm nước tẩy trang bằng dầu dừa và dầu gội em bé; Dưỡng môi căng hồng bằng tinh dầu quế; Mặt nạ dưỡng tóc bằng tinh dầu bơ...

Hy vọng những mẹo làm đẹp đơn giản trên sẽ hữu ích và giúp bạn tiết kiệm hơn. 

Mẹo làm trắng đầu gối thâm đen từ nguyên liệu rẻ tiền

Mẹo làm trắng đầu gối thâm đen từ nguyên liệu rẻ tiền

Sử dụng hỗn hợp chanh tươi, mật ong massage cho phần da khuỷu tay, đầu gối giúp loại bỏ tế bào chết, cải thiện sắc tố da.

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