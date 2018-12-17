5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/12/2018 14:42

Theo thống kê của Byrdie, dưới đây là 5 câu hỏi về làm đẹp mà phụ nữ đã tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 trên Internet. Đặc biệt, bài viết còn kèm theo lời giải đáp vô cùng bổ ích từ các chuyên gia.

Theo thống kê từ các ứng dụng mạng, dưới đây là những thắc mắc được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 về việc chăm sóc datrang điểm. Theo đó, Byrdie đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để tìm lời giải đáp.

Cách dùng gel nha đam dưỡng da

Nha đam là nguyên liệu tự nhiên mang đến hiệu quả cao trong việc chăm sóc làn da vì mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời và cực kỳ lành tính. Chính những lý dó này mà nha đam trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất từ phụ nữ trong năm 2018.

Để lý giải câu hỏi này, các chuyên gia đã đưa ra 2 cách dùng nha đam dưỡng da hiệu quả và đơn giản nhất. Thứ nhất, bạn có thể lấy dịch gel từ lá nha đam để thoa lên da. Thứ hai, lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn sau đó sử dụng tương tự gel.

Theo nghiên cứu, nha đam giàu dưỡng chất, khi thoa chúng trực tiếp làn da sẽ trở nên ngậm nước, săn chắc và mềm mịn trông thấy sau thời gian ngắn. 

5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia - Ảnh 1
Nha đam là nguyên liệu tự nhiên được phụ nữ quan tâm nhất trong năm 2018 - Ảnh: Internet

Làm sạch makeup không cần nước tẩy trang

Điều này là việc hoàn toàn có thể. Các chuyên gia chia sẻ trên Byrdie, nếu không thích các sản phẩm tẩy trang hóa học, tiện dụng có sẵn trên thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự chế cho bản thân một loại nước tẩy trang bằng cách ngâm nhiều miếng bông trong tinh chất dưỡng ẩm, tinh dầu tự nhiên, kem lạnh, thậm chí là nước ép từ dưa leo, nước cốt chanh, giấm táo, sữa chua...

5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia - Ảnh 2
Thay vì nước tẩy trang, bạn có thể dùng kem lạnh, tinh dầu tự nhiên để làm sạch lớp makeup - Ảnh: Internet

Cách chọn màu tóc phù hợp

Trước khi chọn màu tóc, bạn cần xác định tông màu da của chính mình. Có 3 tông màu da phổ biến là trắng, vàng và ngăm đen. Tương ứng với mỗi màu da sẽ có từng nhóm màu nhuộm tóc phù hợp.

Tông da trắng hồng sẽ phù hợp với đa số các màu nhuộm tóc từ trầm đến sáng. Trong khi làn da tông vàng sẽ phù hợp nhất với tóc màu nâu. Đối với những người sở hữu làn da ngăm, các màu có tông tối, trầm sẽ phù hợp hơn.

5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia - Ảnh 3
Chọn màu tóc phù hợp sẽ giúp làn da thêm tươi tắn và giúp bạn nâng cấp nhan sắc - Ảnh: Internet

Dùng kem che khuyết điểm như thế nào?

Các chuyên gia đề nghị phụ nữ nên thoa kem che khuyết điểm theo hình tam giác cho vùng da dưới mắt. Điều này hỗ trợ khắc phục bọng mắt, quầng thâm cực kỳ hiệu quả.  Ngoài ra, bạn cũng nên dùng kem che khuyết điểm giàu dưỡng chất để chúng có thể cải thiện, bảo vệ vùng da quanh mắt mỏng manh.

5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia - Ảnh 4
Vùng da dưới mắt rất cần dùng kem che khuyết điểm - Ảnh: Internet

Cách trang điểm tự nhiên

Nhiều người thường có thói quen dùng quá nhiều kem nền và phấn phủ mỗi khi trang điểm vì nghĩ cách này sẽ làm lớp makeup dày, mềm mịn hơn. Tuy nhiên, đây là thói quen sai lầm không chỉ làm mất vẻ tự nhiên mà còn khiến lỗ chân lông trở nên tắc nghẽn có thể gây ra nhiều vấn đề về da.

Để khắc phục tình trạng này, Hannah Martin - Chuyên viên makeup chuyên nghiệp tại Bobbi Brown Cosmetics chia sẻ: "Sau khi thoa kem nền, hãy dùng tay vỗ nhẹ vào mặt để hơi ấm cơ thể làm tan chảy lớp nền giúp chúng bám chặt vào da. Nếu vẫn trông quá dày, hãy xịt một ít nước khoáng lên và đợi đến khi khô thì bắt đầu công đoạn trang điểm tiếp theo".

5 câu hỏi về làm đẹp được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 và lời giải đáp từ chuyên gia - Ảnh 5
Xịt khoáng sẽ giúp lớp nền trở nên mềm mịn, tự nhiên - Ảnh: Internet

Những lời giải đáp từ chuyên gia trên sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng và đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình làm đẹp, chăm sóc nhan sắc. 

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