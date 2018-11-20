Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ

Chăm sóc da 20/11/2018 14:49

Theo Health, thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày theo 4 lời khuyên sau đây là bí quyết đơn giản giúp làn da toàn thân cải thiện, trắng hồng rạng rỡ.

Chuyên gia da liễu nổi tiếng đến từ California Gurl đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích về nguồn thực phẩm tốt cho làn da trên Health. Cụ thể, nhờ chế độ dinh dưỡng của vị chuyên gia này mà nữ ca sĩ nổi tiếng - Katy Perry đã cải thiện làn da một cách đáng kể.  Cô cho biết: "Chắc chắn 4 thói quen đơn giản trong chế độ dinh dưỡng này sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn".

Không thể thiếu rau xanh, trái cây

Trái cây và rau là thành phần quan trọng nhất đối với một làn da khỏe mạnh, phát sáng. 

Theo nghiên cứu thực hiện trên 35 người, những người ăn trung bình thêm 2,9 phần trái cây và rau quả mỗi ngày được đánh giá là khỏe mạnh hơn. Trong khi những người giảm 3,3 phần hàng ngày có xu hướng tăng cân. 

Một nghiên cứu tương tự tại Anh đã phát hiện ra rằng những đối tượng ăn theo chế độ giàu dinh dưỡng từ trái cây sở hữu làn da hoàn hảo hơn nhóm còn lại.

Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Trái cây, rau xanh giàu vitamin A, chất chống oxy hóa cực kỳ tốt để duy trì làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Các nhà khoa học chia sẻ rằng chất chống oxy hóa là "chìa khóa" vì chúng có khả năng cải thiện lưu thông và thay đổi sắc tố da. Những loại chất có tác động lớn nhất là lycopene chứa nhiều trong cà chua, dưa hấu; beta-carotene được tìm thấy trong cà rốt, khoai lang, dưa đỏ, bông cải xanh và rau lá xanh. Polyphenol làm tăng cường lưu thông máu lên bề mặt giúp da hồng hào hơn. Loại chất này được tìm thấy trong nho, anh đào, mận, táo, mâm xôi và quả việt quất. 

Điều đặc biệt là chất chống oxy hóa hoạt động như các "vệ sĩ" tự nhiên chống lại các hợp chất gây hại bao gồm ô nhiễm, khói thuốc lá và các sản phẩm làm da căng thẳng và hư tổn.

Thêm chất béo vào mỗi bữa ăn

Chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh tốt với làn da khô, bong tróc, nứt nẻ. Ngày nay, hầu hết mọi người đều biết rằng không phải tất cả các loại chất béo đều như nhau, nhưng không quá nhiều người nhận ra những lợi ích đối với làn da của việc tiêu thụ đủ chất béo lành mạnh. 

Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Chất béo lành mạnh có nhiều trong bơ, các loại đậu rất tốt cho quá trình đẩy lùi lão hóa da - Ảnh: Internet

Các tế bào trong lớp biểu bì của làn da chỉ sống khoảng 30 ngày. Vì chất béo là một thành phần của cấu trúc da nên bạn cần cung cấp đủ loại chất này vào chế độ ăn uống hàng ngày. 

Ngoài ra, chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất chống oxy hóa hơn. Để đạt được cân bằng phù hợp, bạn nên bao gồm một lượng vừa phải chất béo thực vật trong mỗi bữa ăn như một muỗng canh dầu dừa hoặc dầu ô liu, một phần tư quả bơ chín hoặc hai thìa hạt.

Chọn thực phẩm giàu collagen

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Manchester và Newcastle Universities cho thấy tiêu thụ hỗn hợp cà chua nấu chín cùng dầu ô liu làm tăng cao mức độ pro-collagen, đây là phân tử mang lại cấu trúc làn da. 

Các loại thực phẩm giàu collagen có khả năng cải thiện sự ổn định của da bao gồm trái cây họ cam quýt, ớt, trà và quả mọng.

Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 3
Collagen xây dựng tế bào da, tăng cường độ săn chắc và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Thực phẩm chống lại tia UV

Ngoài hút thuốc lá, ánh nắng mặt trời chính là tác nhân gây tổn hại da nghiêm trọng nhất. Thật may mắn là một số thực phẩm có thể giúp bạn chống lại các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời.

Trong nghiên cứu gần đây, một nhóm phụ nữ đã thêm cacao nóng với hàm lượng flavonoid vừa phải vào bữa sáng hàng ngày của họ. Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng làn da của những người uống cacao giàu flavonoid giảm tình trạng mẩn đỏ đến 25% so với nhóm không thực hiện. 

Ngoài ra, sau 12 tuần, da của những người uống giàu flavonoid đậm đặc trở nên khỏe mạnh, mềm mịn hơn so với lúc bắt đầu thí nghiệm.

Các thực phẩm được chứng minh có thể chống lại thiệt hại từ ánh nắng mặt trời bao gồm rau lá xanh, cá béo như cá hồi và cá mòi. Các thực phẩm này đều hoạt động bằng cách giảm viêm và ức chế tổn thương DNA dẫn đến cháy nắng.

Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 4
Cacao là một trong những thực phẩm có khả năng ngăn ngừa tác hại từ tia UV hiệu quả - Ảnh: Internet

Chỉ cần thực hiện theo 4 lời khuyên về chế độ dinh dưỡng trên, bạn sẽ cải thiện tình trạng da đáng kể từ bên trong. 

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