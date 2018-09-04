10 thực phẩm càng ăn cân nặng càng giảm, không cần tập luyện vẫn lấy lại vóc dáng thon gọn thành công

Dưới đây là 10 nguồn thực phẩm lành mạnh giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn thành công.

Quản lý trọng lượng cơ thể hay giảm cân không đồng nghĩa với việc bạn phải nhịn đói, kiêng khem cực khổ. Ngược lại, bạn cần đảm bảo chế độ ăn uống mỗi ngày bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Chỉ cần có kế hoạch và chọn lựa thực phẩm phù hợp, sức khỏe vẫn được đảm bảo mà hiệu quả giảm cân vẫn cao.

Thường xuyên ăn rau lá xanh như rau bina, cải bó, cải xoăn... sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, sắt và canxi hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể.

Khi giảm cân, bạn nên chắc chắn rằng bản thân không tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều carbs và calo. Trong trường hợp này, rau lá xanh là lựa chọn tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Không chỉ giảm cân hiệu quả, rau lá xanh là thực phẩm tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Trứng

Nhiều người thường lầm tưởng, trứng sẽ làm tăng cholesterol dẫn đến đau tim. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại, các nghiên cứu đã chứng minh đây là thực phẩm giàu protein lành mạnh giúp kéo dài cơn no, ngăn chặn cảm giác thèm ăn vặt.

Một nghiên cứu được tiến hành trên 30 phụ nữ thừa cân bằng cách thay thế bánh mì bằng trứng cho bữa ăn sáng. Sau đó, họ đã ăn ít thức ăn hơn trong 36 giờ tiếp theo. Kết luận cho thấy, trứng sẽ hạn chế nạp thêm calo, kích hoạt giảm cân hiệu quả.

Trứng là thực phẩm giàu protein giúp ngăn ngừa thèm ăn, kiểm soát lượng calo nạp vào, từ đó tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Các loại rau lá kim

Rau lá kim gồm bông cải xanh, bắp cải, súp lơ... Đây nguồn chất xơ và protein lành mạnh dồi dào. Ngoài ra, các loại rau này rất giàu chất chống ung thư và có lượng calo thấp. Do đó, nhóm thực vật này rất tuyệt vời để giảm cân.

Rau lá kim là nhóm thực phẩm giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Cá chứa dầu

Các loài cá có dầu như cá hồi, cá thu, cá mòi... chứa lượng calo thấp. Đây là nguồn thực phẩm cung cấp i-ốt, axit béo omega-3 mang đến nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện thị lực, duy trì sức khỏe hệ tim mạch.

Nhờ chứa nguồn chất dinh dưỡng phong phú, các loại cá chứa dầu hỗ trợ hoạt động tuyến giáp, làm tăng tốc quá trình trao đổi chất. Từ đó, thúc đẩy đào thải chất béo giúp giảm cân hữu hiệu.

Cá chứa dầu không chỉ giảm cân, đây còn là thực phẩm tốt cho tim mạch và thị lực - Ảnh: Internet

Khoai tây luộc

Khoai tây luộc không chứa chất béo lại giàu một số chất dinh dưỡng như kali giúp kiểm soát huyết áp. Đây là thực phẩm lành mạnh mà bạn nên thên vào chế độ ăn uống giảm cân hàng ngày.

Khoai tây luộc không chứa chất béo xấu, do đó rất thích hợp để ăn giảm cân - Ảnh: Internet

Thịt nạc

Sở dĩ thịt nạc được cân nhắc trong chế độ ăn uống giảm cân vì loại thực phẩm này chứa lượng protein lành mạnh giúp kéo dài cơn no, hạn chế lượng calo nạp vào và kiềm chế cảm giác thèm ăn vặt.

Protein trong thịt nạc cực kỳ tốt để thêm vào chế độ dinh dưỡng giảm cân hàng ngày - Ảnh: Internet

Cà ngừ

Ăn các món chế biến từ cá ngừ không dầu là phương pháp tuyệt vời để nạp đủ lượng protein, tránh chất béo và calo. Ngoài việc chứa lượng calo thấp, cá ngừ còn mang đến hiệu quả cao trong việc tái tạo cơ bắp. Tuy nhiên, bạn không được ăn cá ngừ đóng hộp.

Cá ngừ giàu protein, ít chất béo vừa giúp giảm cân vừa tái tạo cơ bắp săn chắc - Ảnh: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đỏ, đậu đũa, đậu lăng, đậu đen, đậu nành... rất giàu protein và chất xơ. Bên cạnh đó, chúng có hàm lượng chất béo thấp, giàu kali, folate, sắt và magiê. Chính vì vậy, đây là nguồn thực phẩm giúp bạn no lâu, ức chế cơn đói, ngăn ngừa nạp thêm calo sau bữa ăn chính.

Các loại đậu giàu collagen, do đó không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười... là nguồn cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Chúng có tác dụng kích hoạt quá trình đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chứng minh những người thường xuyên tiêu thụ các loại hạt thường gầy hơn nhóm người còn lại. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bạn ăn chúng một cách thoải mái.

Các loại hạt giàu chất béo lành mạnh kích thích giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Súp rau củ

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng tiêu thụ các món ăn dạng lỏng sẽ tốt cho cân nặng hơn dạng rắn. Chẳng hạn như các món súp, canh. Trong đó, súp rau củ được xem là gợi ý tuyệt vời để bổ sung hàng ngày nếu bạn đang trong giai đoạn giảm cân.

Súp rau củ nói riêng, các món ăn dạng lỏng nói chung cực kỳ tốt cho người đang giảm cân - Ảnh: Internet

Sắp xếp 10 thực phẩm lành mạnh trên theo một thực đơn khoa học cho 7 ngày, sau thời gian ngắn kiên trì áp dụng, bạn sẽ giảm được số cân mong muốn một cách dễ dàng.