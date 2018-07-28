10 loại rau quả không chứa đường, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm, da dẻ khỏe đẹp, bỏ qua là tiếc hùi hụi

Bạn có thể ăn thoải má xà lách mà không lo ngại đến việc vóc dáng "phình" to. Loại rau này đặc biệt có lợi cho việc tăng cường khả năng miễn dịch vì giàu folate, mangan và sắt. Rau xà lách chứa các Vitamin nhóm B thiết yếu và Vitamin A, C, D, E và K. Theo nghiên cứu, trong 100gr xà lách chỉ chứa khoảng 0,8gr đường, ít hơn 20 lần đường trong bánh ngọt.

Nếu muốn giảm cân, duy trì vóc dáng mà vẫn ăn một cách thoải mái, lựa chọn thực phẩm là phương pháp tuyệt vời. Sau đây là 10 loại rau củ quả không chứa đường cực kỳ tốt cho người muốn giảm cân, đồng thời rất có lợi cho sức khỏe .

Ngoài ra, loại rau này chứa các Vitamin A, C, E, K, B6 và các khoáng chất như sắt, đồng, folate và giàu protein.

Măng tây không có chất béo và hầu như không chứa đường, trong khi đó, loại thực vật này lại giàu chất dinh dưỡng quan trọng có lợi cho cơ thể. Mặc dù được sử dụng chủ yếu như các bài thuốc lợi tiểu nhưng măng tây còn có tác dụng làm tăng sự trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh vừa giúp giảm cân vừa nuôi dưỡng làn da, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Loại rau có màu sắc xanh đậm này hầu như không có chất béo và chứa rất ít đường. Tuy nhiên, ăn nhiều bông cải xanh có thể giúp cơ thể bù đắp dinh dưỡng thiết yếu tức thì.

Bông cải xanh giàu các Vitamin A, C, D, E, K, chất xơ, canxi và các chất dinh dưỡng khác như sắt, phốt pho, kẽm và kali. Đặc biệt, loại rau xanh này chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có lợi cho sức khỏe, làm đẹp làn da và thanh lọc độc tố.

4. Bắp cải tí hon

Bắp cải tí hon không có chất béo, đường thích hợp để giảm cân, tốt cho người béo phì - Ảnh: Internet

Cải brussel (bắp cải tí hon) có đặc tính chống ung thư hiệu quả. Chúng giàu các chất dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe của người thừa cân, béo phì. Bắp cải nhỏ là một trong những loại thực phẩm thích hợp cho một chế độ ăn ít đường và không chất béo xấu, hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóc dáng.

5. Bắp cải trắng

Bắp cải trắng vừa hỗ trợ giảm cân vừa tăng tái tạo cơ bắp - Ảnh: Internet

Tương tự như bắp cải tí hon, bắp cải trắng cũng bổ dưỡng không kém, đồng thời cũng là một lựa chọn thực phẩm ít đường và ít chất béo tuyệt vời. Loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Cải bắp giàu Vitamin A, C, D, E và K, cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, kẽm và natri.

6. Bưởi

Bưởi là loại trái cây quá quen thuộc và nổi tiếng với tác dụng giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Bưởi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong việc giảm cân vì chứa lượng Vitamin C dồi dào. Đây là một loại thực phẩm không chứa chất béo, bạn có thể ăn mà không cần suy nghĩ hoặc lo lắng về việc tăng thêm cân.

7. Quả bơ

Axit béo, chất béo lành mạnh trong bơ rất cần thiết trong việc tạo dựng cơ thể săn chắc, loại bỏ mỡ thừa - Ảnh: Internet

Được các nhà dinh dưỡng trên toàn cầu gọi là "thực phẩm hoàn hảo", bơ chứa ít đường và chất béo. Loại quả này chứa nhiều chất xơ, các khoáng chất như kali và đồng cùng nhiều Vitamin thiết yếu như E, A, K, B6, và C.

Bơ cũng chứa một lượng nhỏ folate, đồng và protein có nhiều lợi ích sức khỏe, da và tóc.

8. Đu đủ

Không chỉ là thực phẩm tốt để giảm cân, đu đủ còn làm đẹp làn da và mái tóc - Ảnh: Internet

Đu đủ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là giúp thúc đẩy tiêu hóa, trao đổi chất nhờ chứa hàm lượng lớn papains.

Loại quả này giàu Vitamin thiết yếu, đáng chú ý nhất là Vitamin A. Chất carotene trong đu đủ giúp phòng ngừa ung thư. Trong khi đó, vì chứa hàm lượng natri thấp, đu đủ rất tốt cho những người mắc các bệnh liên quan đến cholesterol.

Ngoài ra, đu đủ giúp cải thiện màu da, ngăn ngừa bệnh về hắc sắc tố. Đu đủ có chứa chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và kiểm soát gàu.

9. Cà chua

Cà chua không chỉ là thực phẩm ăn kiêng giảm cân mà còn rất tốt cho đôi mắt - Ảnh: Internet

Cà chua có ít chất béo, hầu như không có đường, chứa một lượng lớn Vitamin K cực kỳ tốt cho hệ xương khớp. Vitamin K còn giúp kích thích tổng hợp một loại protein là osteocalcin cần thiết cho hệ hương khớp. Cà chua cũng chứa nhiều Vitamin A giúp ngăn ngừa cải thiện đôi mắt.

10. Củ cải đường

Bạn có thể ăn củ cải đường thay bánh ngọt mà không hề lo tăng cân - Ảnh: Internet

Củ cải đường giúp điều trị và ngăn ngừa căng thẳng, lo âu. Củ cải đường có nhiều khoáng chất như kali, sắt, chất xơ, chất betanin - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Càng để lâu, củ cải đường sẽ có vị càng ngọt, tuy nhiên không gây hại cho sức khỏe hay gây tăng cân. Do đó, bạn có thể ăn loại củ này thay thế kẹo, bánh ngọt hay các món chứa nhiều đường.

Trên đây chính là 10 thực phẩm, gồm các loại trái cây, rau xanh quen thuộc chứa rất ít đường, thậm chí là không rất phù hợp để kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày để giảm cân, lấy lại vóc dáng cũng như cải thiện tình trạng sức khỏe.