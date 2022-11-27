Uống nước cũng có thể giảm cân bạn đã biết chưa?

Làm đẹp 27/11/2022 08:29

Bổ sung nước là điều cần thiết mỗi ngày, nhưng giờ đây chỉ cần uống nước cũng có thể giảm cân hãy nhớ nạp đủ nước mỗi ngày nhé!

Uống nước lọc có thể giúp giảm cân nhờ khả năng đốt calo

Một nghiên cứu được thực hiện trên phụ nữ thừa cân nhằm kiểm tra ảnh hưởng của việc uống nhiều hơn 1 lít nước mỗi ngày. Họ phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian 12 tháng, những phụ nữ này đã giảm được 2 kg. Kết quả mà phương pháp giảm cân bằng nước lọc mang lại rất ấn tượng vì trong thời gian nghiên cứu, những người phụ nữ này không có bất kỳ thay đổi về lối sống nào, ngoại trừ việc uống nhiều nước hơn.

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Thêm vào đó, cả hai nghiên cứu đều chỉ ra rằng, cứ mỗi 0,5 lít nước được tiêu thụ thì có thêm 23 calo bị đốt cháy. Trên cơ sở đó, cơ thể chúng ta có thể đốt cháy đến khoảng 17.000 calo (tương đương 2 kg chất béo) trong 1 năm.

Một số nghiên cứu khác đã ghi nhận kết quả của những người thừa cân khi uống 1-1,5 lít nước lọc mỗi ngày, trong một vài tuần. Báo cáo cho thấy trọng lượng, chỉ số khối cơ thể (BMI), vòng eo và lượng chất béo cơ thể giảm đáng kể.

Các kết quả này có thể còn ấn tượng hơn khi dùng nước lạnh. Khi bạn uống nước lạnh, cơ thể sẽ tiêu thụ thêm calo để làm nhiệt độ nước ấm lên bằng nhiệt độ cơ thể.

 Bạn nên uống bao nhiêu nước là đủ?

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Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên uống 8 cốc nước tương đương với 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng nước tiêu thụ mỗi ngày còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể thay đổi theo thể trạng của mỗi người.

Ví dụ, những vận động viên, người lao động chân tay đổ mồ hôi nhiều cần uống nhiều nước hơn những người ít vận động. Người lớn tuổi và bà mẹ bỉm sữa cũng cần đảm bảo lượng nước nạp vào cơ thể.

Bạn có thể bổ sung nước từ nhiều loại thực phẩm và đồ uống như cà phê, trà, thịt, cá, sữa, đặc biệt là trái cây và rau quả.

Theo nguyên tắc chung, bạn phải bổ sung ngay nước khi cơ thể có dấu hiệu khát. Nếu bạn bị đau đầu, tâm trạng tồi tệ, thường xuyên đói hoặc khó tập trung đó có thể là dấu hiệu bị mất nước nhẹ. Uống nhiều nước hơn sẽ giúp cải thiện tình trạng trên.

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống quá nhiều nước vì có thể gây ngộ độc nước. Điều này thậm chí đã gây tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng như trong các cuộc thi uống nước.

 

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