Để hạn chế điều này, bạn hãy bỏ chút thời gian tự làm kem đánh răng cho bé, vừa sạch, an toàn lại không gây nguy hiểm nếu chẳng may bé nuốt phải. Cách làm cũng cực kỳ đơn giản.

Kem đánh răng trên thị trường hiện nay phần lớn chứa 2 thành phần là glycerin và fluorie, đây là 2 chất tuy không quá nguy hiểm nhưng đã có nhiều cảnh báo về sự ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng đối với người sử dụng. Kem đánh răng có thể dùng cho người lớn dễ dàng, tuy nhiên với các bé nhỏ, hệ tiêu hóa và đề kháng còn yếu, cộng với thói quen hay nuốt kem và súc miệng không kỹ, bé có thể gặp nguy hiểm khi dùng kem đánh răng người lớn.

- Muối biển mịn

- Baking soda (dùng để làm bánh)

- Dầu dừa

- Một thìa nhỏ mật ong

- Tinh dầu bạc hà, cam chanh tùy thích (phải chọn loại tinh dầu nguyên chất, có ghi chữ "essenial oil")

Cách làm:

Lấy một cách chén nhỏ, trộn muối biển và baking soda theo tỷ lệ 2 muối 1 baking soda. Bạn có thể làm khoảng 1/2 chén để có thể dùng đánh răng trong 2 tuần. Tiếp theo, bạn đổ từ từ dầu dừa vào, vừa đổ vừa trộn cho đến khi có được hỗn hợp kết dính (độ sệt gần giống kem đánh răng bình thường), không cho quá nhiều dầu để kem bị loãng. Cuối cùng, cho vài giọt mật ong và 10 giọt tinh dầu bạc hà hoặc cam vào hỗn hợp, trộn thêm 1 lần nữa. Lúc này, ta sẽ có hỗn hợp như hình dưới đây.

Mỗi lần bé đánh răng, bạn lấy bàn chải, quét lên cho hỗn hợp dính 1 lớp mỏng ở mặt bàn chải rồi đánh bình thường. Sau khi đánh, súc miệng kỹ để răng trắng sạch. Vì tất cả các thành phần trên đều an toàn, nên sẽ không gây nguy hiểm cho bé nếu chẳng may nuốt phải.

Muối giúp sát khuẩn, baking soda làm trắng sạch răng, dầu dừa hạn chế hôi miệng và tinh dầu giúp kem đánh răng có mùi thơm, diệt khuẩn. Bạn đừng lo mật ong sẽ làm hỏng răng bé giống đường vì chúng ta chỉ dùng 1 lượng rất nhỏ, vừa tạo độ ngọt nhẹ, lại có tính sát khuẩn cho răng. Tất cả các thành phần này sẽ giúp bạn có được hỗn hợp kem hoàn hảo cho bé yêu, giúp bé hứng thú đánh răng hàng ngày.

Bảo quản hỗn hợp trong lọ kín và để vào tủ lạnh, có thể dùng trong 1-2 tuần.