Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng

Làm đẹp 12/12/2022 13:45

Đa phần chị em ai cũng biết các công thức trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong. Tuy nhiên, đừng quên ràng mọi nguyên liệu đều có những mặt bất lợi nhất định và mật ong cũng vậy.

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Trong những bài chia sẻ trước, chị em chắc hẳn đã nắm được những cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên khác, chẳng hạn như, mật ong kết hợp với tea tree oil, mật ong với tỏi, mật ong với trà xanh hay mật ong và giấm táo. Tuy nhiên, để những phương pháp này mang lại hiệu quả tốt nhất thì chị em cũng cần lưu ý vài để nhanh chóng thu được hiệu quả tốt nhất nhé. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn ẩn là gì?

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 1
 Mụn ẩn không gây sưng nhức, nhưng lại làm phá hỏng bề mặt mềm mịn của da!

Mụn ẩn là loại mụn hình thành sâu dưới da, không gây viêm sưng hay tích tụ nhân mủ trên da, mà những nhân này thường sẽ nằm dưới da. Vì vậy nhìn bằng mắt thường có thể không phát hiện được toàn bộ chúng mà khi sờ vào mới nhận ra được. Mụn ẩn sẽ mọc nhiều thành từng cụm chứ không mọc riêng rẽ như mụn cóc, mụn trứng cá. Chúng xuất hiện phổ biến nhất ở khu vực má, cằm, trên trán khiến da mặt trở nên sần sùi, thô ráp.

Nhìn chung, loại mụn này không khiến khuôn mặt có sẹo hay mất thẩm mĩ như những loại mụn khác, nhưng chúng sẽ làm da mặt mất đi độ mềm mại, khỏe mạnh, đặc biệt khuôn mặt sẽ trông không được đẹp khi trang điểm vì da mặt không được trơn mịn. Nếu cứ để mụn ẩn lâu không chữa trị sẽ khiến chứng bị viêm nghiêm trọng hơn và để lại những vết thâm sạm, sưng đỏ gây ảnh hưởng tới ngoại hình của bạn.

Nguyên nhân gây ra loại mụn "khó nhằn" này chủ yếu là do cơ thể mất cân bằng nội tiết tố, gan yếu, tồn đọng độc tố, và còn do hệ lụy vệ sinh da mặt không sạch hoặc sử dụng các loại mỹ phẩm gây bít tắc lỗ chân lông, ăn uông sinh hoạt thiếu khoa học,...

Vì sao mật ong giúp trị mụn ẩn?

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 2
 Mật ong chứa dưỡng chất giúp ngăn cản mụn ẩn và hỗ trợ dưỡng da hiệu quả!

Mật ong có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cũng như vitamin C cao, 2 chất này có tác dụng cao trong việc kháng vi khuẩn và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường. Đặc biệt là nó có khả năng ngăn cản mụn ẩn hiệu quả. Vì vậy, trị mụn ẩn bằng cách sử dụng mật ong thường đem lại hiệu quả cao, hiệu quả và vô cùng tiết kiệm. Tuy nhiên, để thu được hiệu quả tốt nhất, bạn phải biết cách áp dụng đúng cách!

Trong các cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong, có nên để mật ong qua đêm trên da?

Câu trả lời là có. Chị em có thể yên tâm để mật ong trên mặt qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Loại mật ong nào tốt cho điều trị mụn ẩn dưới da?

Hiện nay, có đến 300 loại mật ong có sẵn trên thị trường. Một số loại phổ biến như mật ong kiều mạch, mật ong manuka, mật ong từ lá nem và mật ong acacia. Thành phần của mật ong phụ thuộc vào điều kiện môi trường mà chúng được thu hoạch.

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 3
 Để hiệu quả trị mụn ẩn được tốt nhất, bạn hãy dùng mật ong đậm màu!

Đối với việc dùng mật ong trị mụn ẩn dưới da, tốt nhất là chị em hãy lựa chọn các loại mật ong đậm màu. Bởi vì, những loại này chứa nhiều chất dinh dưỡng và enzyme hơn các sản phẩm đã qua chế biến và pha loãng.

Mất bao lâu thì những cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong phát huy tác dụng?

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 4
 Thời gian trị mụn ẩn bằng mật ong đem lại hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố!

Thực tế, đây là một câu hỏi khá khó để trả lời vì kết quả phụ thuộc nhiều vào kết cấu da, mức độ nghiêm trọng của mụn ẩn, tần suất đi ra ngoài (tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng…) và một số yếu tố khác. Do vậy, chị em hãy thử áp dụng một phương pháp trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong bất kỳ ít nhất là trong vài tuần để đánh giá liệu các nguyên liệu có hữu ích hay không. Nếu không có kết quả rõ rệt thì lúc đó, mới nên chuyển sang một phương pháp khác.

Lưu ý khi áp dụng cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong

- Nếu bị dị ứng với phấn hoa thì tốt hơn là nên tránh dùng mật ong. Bởi vì những người bị dị ứng với phấn hoa thường cũng có khả năng bị dị ứng với mật ong. Trong các trường hợp này, để mật ong tiếp xúc với da có thể gây phát ban, đỏ da và kích ứng.

- Ngoài dùng mật ong để trị mụn ẩn dưới da, một số chị em cũng thường xuyên uống mật ong để làm đẹp da và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, ăn mật ong nguyên chất với số lượng lớn có thể dẫn đến khó chịu ở bụng và sốc anaphylactic. Những người bị đái tháo đường nên tránh sử dụng vì mật ong có thể làm tăng mức đường trong máu.

- Những người có rối loạn máu hoặc những người dùng thuốc cho nó nên tránh dùng mật ong vì nó có thể làm tăng chảy máu bên trong.

- Mật ong nên được sử dụng thận trọng khi kết hợp với các loại thuốc kháng sinh khác như aspirin, ibuprofen, thuốc cho tim, bổ sung giảm cân và warfarin.

Các tip hữu ích để tăng hiệu quả của cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong

- Nếu sau một thời gian trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong, da mặt vẫn tiếp tục xuất hiện mụn trứng cá thì có thể là do đặc tính da không phù hợp với mật ong hoặc loại mật ong chị em sử dụng kém chất lượng. Do vậy, tốt nhất là lựa chọn mật ong nguyên chất và nên mua tại các cơ sở uy tín.

- Trước khi áp dụng các cách trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong cho mặt, chị em hãy thử kiểm tra mức độ dị ứng bằng cách thoa lên vùng da dưới cánh tay một vài ngày. Nếu như không có hiện tượng gì bất thường thì mới bắt đầu bôi lên mặt nhé.

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 5
 Dừng ngay thói quen nặn mụn và sờ tay lên mặt!

- Tránh nặn mụn, chà xát hay cào lên mặt vì thói quen này có thể khiến mụn trầm trọng hơn, lâu lành và để lại sẹo.

- Tránh sử dụng mỹ phẩm hoặc kem có tính nhờn vì chúng có thể làm tắc nghẽn các lỗ chân lông.

- Bảo vệ da mặt khi đi dưới ánh nắng Mặt Trời vì nó có thể làm tình trạng mụn ẩn thêm trầm trọng.

- Sử dụng các loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng và nước ấm để rửa mặt. Tránh sử dụng sản phẩm có chứa các hóa chất độc hại như paraben và laureth sulphate.

- Tập yoga hoặc thiền để giảm căng thẳng.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin, chất khoáng và các chất dinh dưỡng khác để tăng cường hệ miễn dịch.

Trị mụn ẩn dưới da bằng mật ong? Hãy đọc kỹ các lưu ý này trước khi bắt đầu áp dụng - Ảnh 6
 Tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu vitamin cho cơ thể!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về các lưu ý khi dùng mật ong để trị mụn ẩn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách áp dụng liệu pháp này một cách hiệu quả nhất và nhanh chóng lấy lại làn da láng mịn, trắng sáng mịn màng của mình nhé! Chúc các chị em sớm thu được thành quả!

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