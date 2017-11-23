Bên cạnh đó, dầu dừa còn chứa Monolaurin và Monocaprin là 2 loại khoáng chất tự nhiên, xuất hiện nhiều trong thành phần của các loại dầu gội trị gàu. Những loại dầu này thường có mùi thơm rất dễ chịu, đảm bảo an toàn cho da đầu của bạn.

Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, dầu dừa nguyên chất chứa axit béo không no có tác dụng trị gàu tốt. Đồng thời, tẩy sạch các tế bào chết và làm giảm hiện tượng rụng tóc. Trong dầu dừa nguyên chất chứa khoảng 50% axit lauric, có khả năng chống vi khuẩn nấm, làm giảm sự hình thành gàu mới.

Tuy nhiên, ngoài việc “truy tìm” những loại dầu gội có thành phần dưỡng chất là dầu dừa thì bạn cũng có thể tự mình tạo ra cách trị gàu bằng dầu dừa tại nhà như sau:

½ chén dầu dừa.

1 quả chanh.

Cách thực hiện:

Bạn cần đun cho dầu dừa ấm lên.

Sau đó, cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt rồi trộn đều với dầu dừa.

Thoa đều hỗn hợp này lên tóc và da đầu, dùng lược chải đều, sau đó massage bằng tay để hỗn hợp thấm sâu vào bên trong.

Ủ khoảng 30 phút, sau đó gội sạch.

Lưu ý: Cần gội 2 lần, để lượng dầu dừa không còn bám dính, không gây bết tóc và tóc nhanh bẩn, hạn chế gàu hình thành nhiều hơn.

Công dụng:

Dùng cách này 2 lần/tuần, sẽ có chuyển biến tích cực: thân tóc mềm, ngọn tóc bớt xơ, gàu giảm đáng kể và gần như hết. Khi thấy gàu giảm dần như mong muốn, sau đó bạn giảm xuống dùng 1 lần/tuần, để hạn chế tóc bị bết dính.

Cách trị gàu bằng dầu dừa nguyên chất

Dùng dầu dừa nguyên chất sẽ mang lại hiệu quả tốt cho bạn. Vừa trị sạch gàu, lại có thể dưỡng tóc thêm chắc khỏe, có độ đàn hồi tốt.

Sau khi đun cho dầu dừa ấm lên thì bạn cần:

Đối với da đầu: Dùng tăm bông thấm đều dầu dừa lên da đầu, rồi dùng tay masage theo vòng tròn. Cứ làm như vậy từ đỉnh đầu đến hết toàn bộ da đầu. Bước này giúp các dưỡng chất có trong dầu dừa thấm sâu vào da đầu nhanh hơn.

Đối với tóc: Bạn dùng lược chải đều dầu dừa lên tóc. Việc này sẽ giúp tóc không bết lại, bớt chẻ ngọn và tăng độ bóng, đẹp. Sau đó, ủ ít nhất 30 phút để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào tóc.

Bước cuối cùng, bạn cần gội sạch dầu dừa bằng dầu gội, gội kĩ để chân tóc không bị bí hơi, nhờn rít, ngăn ngừa rụng tóc.

Cách trị gàu bằng dầu dừa và sữa chua

Đây cũng là hỗn hợp trị gàu vô cùng hiệu quả. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn cùng axit lactic giúp tẩy sạch các tế bào chết, làm sạch da đầu, ngăn ngừa vi khuẩn nấm hoạt động, tấn công gây ra gàu. Đồng thời, lượng axit tự nhiên trong sữa chua còn giúp cân bằng độ pH, làm ổn định tính chất của da đầu, ngăn ngừa gàu lan rộng.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa dầu dừa.

1 hũ sữa chua.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

Dùng lược chải đều hỗn hợp lên da đầu.

Ủ khoảng 20-25 phút.

Sau đó gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần/tuần để loại bỏ gàu nhanh chóng, giúp tóc mềm mượt, óng ả hơn.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công!