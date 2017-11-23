Trị gàu bằng dầu dừa – Mẹo nhỏ “đánh bật” chỉ trong thời gian ngắn

Làm đẹp 23/11/2017 08:47

Trị gàu bằng dầu dừa luôn mang lại hiệu quả tốt cho phái đẹp, đặc biệt là đối với loại da khô. Dầu dừa sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết và các dưỡng chất, giúp da đầu khỏe mạnh, hạn chế bị bong tróc, hình thành gàu.

Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, dầu dừa nguyên chất chứa axit béo không no có tác dụng trị gàu tốt. Đồng thời, tẩy sạch các tế bào chết và làm giảm hiện tượng rụng tóc. Trong dầu dừa nguyên chất chứa khoảng 50% axit lauric, có khả năng chống vi khuẩn nấm, làm giảm sự hình thành gàu mới.

Bên cạnh đó, dầu dừa còn chứa Monolaurin và Monocaprin là 2 loại khoáng chất tự nhiên, xuất hiện nhiều trong thành phần của các loại dầu gội trị gàu. Những loại dầu này thường có mùi thơm rất dễ chịu, đảm bảo an toàn cho da đầu của bạn.

Tuy nhiên, ngoài việc “truy tìm” những loại dầu gội có thành phần dưỡng chất là dầu dừa thì bạn cũng có thể tự mình tạo ra cách trị gàu bằng dầu dừa tại nhà như sau:

Cách trị gàu bằng dầu dừa và nước cốt chanh

Nguyên liệu cần có:

  • ½ chén dầu dừa.
  • 1 quả chanh.

Cách trị gàu bằng dầu dừa và nước cốt chanh
Cách trị gàu bằng dầu dừa và nước cốt chanh. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Bạn cần đun cho dầu dừa ấm lên.
  • Sau đó, cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt rồi trộn đều với dầu dừa.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên tóc và da đầu, dùng lược chải đều, sau đó massage bằng tay để hỗn hợp thấm sâu vào bên trong.
  • Ủ khoảng 30 phút, sau đó gội sạch.

Lưu ý: Cần gội 2 lần, để lượng dầu dừa không còn bám dính, không gây bết tóc và tóc nhanh bẩn, hạn chế gàu hình thành nhiều hơn.

Công dụng:

Dùng cách này 2 lần/tuần, sẽ có chuyển biến tích cực: thân tóc mềm, ngọn tóc bớt xơ, gàu giảm đáng kể và gần như hết. Khi thấy gàu giảm dần như mong muốn, sau đó bạn giảm xuống dùng 1 lần/tuần, để hạn chế tóc bị bết dính.

Cách trị gàu bằng dầu dừa nguyên chất

 

Cách trị gàu bằng dầu dừa nguyên chất
Cách trị gàu bằng dầu dừa nguyên chất. Ảnh internet

Dùng dầu dừa nguyên chất sẽ mang lại hiệu quả tốt cho bạn. Vừa trị sạch gàu, lại có thể dưỡng tóc thêm chắc khỏe, có độ đàn hồi tốt.

Sau khi đun cho dầu dừa ấm lên thì bạn cần:

Đối với da đầu:  Dùng tăm bông thấm đều dầu dừa lên da đầu, rồi dùng tay masage theo vòng tròn. Cứ làm như vậy từ đỉnh đầu đến hết toàn bộ da đầu. Bước này giúp các dưỡng chất có trong dầu dừa thấm sâu vào da đầu nhanh hơn.

Đối với tóc: Bạn dùng lược chải đều dầu dừa lên tóc. Việc này sẽ giúp tóc không bết lại, bớt chẻ ngọn và tăng độ bóng, đẹp. Sau đó, ủ ít nhất 30 phút để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào tóc.

Bước cuối cùng, bạn cần gội sạch dầu dừa bằng dầu gội, gội kĩ để chân tóc không bị bí hơi, nhờn rít, ngăn ngừa rụng tóc.

Cách trị gàu bằng dầu dừa và sữa chua

Đây cũng là hỗn hợp trị gàu vô cùng hiệu quả. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn cùng axit lactic giúp tẩy sạch các tế bào chết, làm sạch da đầu, ngăn ngừa vi khuẩn nấm hoạt động, tấn công gây ra gàu. Đồng thời, lượng axit tự nhiên trong sữa chua còn giúp cân bằng độ pH, làm ổn định tính chất của da đầu, ngăn ngừa gàu lan rộng.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa dầu dừa.
  • 1 hũ sữa chua.

Cách trị gàu bằng dầu dừa và sữa chua
Cách trị gàu bằng dầu dừa và sữa chua. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Dùng lược chải đều hỗn hợp lên da đầu.
  • Ủ khoảng 20-25 phút.
  • Sau đó gội sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần để loại bỏ gàu nhanh chóng, giúp tóc mềm mượt, óng ả hơn.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công! 

>> Hé lộ cách trị gàu bằng bia – “Phương thuốc” cứu sinh cho da đầu và mái tóc của phái đẹp

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị gàu hiệu quả trị gàu

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 22 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới