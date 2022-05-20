Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ

Làm đẹp 20/05/2022 11:52

Không phải sao nữ nào khi để tóc ngắn cũng đều hợp, nhưng đối với các đại mỹ nhân dưới đây thì chứng mình người đẹp thì kiểu tóc nào cũng phù hợp.

Thời gian gần đây, dường như mái tóc thướt tha không còn là “át chủ bài” cho sự gợi cảm của các nữ thần thảm đỏ nữa bởi thay vào đó là các kiểu tóc ngắn sành điệu và gọn gàng hơn.

Điều bất ngờ là khi diện những kiểu tóc ngắn này, đa phần các sao đều nhận được mưa lời khen bởi sự trẻ trung, xinh đẹp cùng hình ảnh khác lạ của mình.

Cùng điểm qua một số mỹ nhân lên đời nhan sắc nhờ tóc ngắn nhé.

Triệu Lệ Dĩnh

Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh khi để tóc dài trông đầy quyến rũ nhưng cắt tóc ngắn lại năng động, cá tính. Gương mặt với tỷ lệ hoàn hảo của mỹ nhân "Sở Kiều Truyện" giúp cô phù hợp với nhiều kiểu tóc.

Dương Tử

Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ - Ảnh 2

Khi nhắc đến các mỹ nhân hoa đán để tóc ngắn thì không thể nào bỏ qua Dương Tử, cô được người hâm mô biết đến với mái tóc ngắn đầy cá tính, năng động, trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ.

Dương Mịch

Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ - Ảnh 3

Nhiều người lo ngại kiểu tóc uốn ngược sẽ khiến mình già hơn tuổi. Tuy nhiên, Dương Mịch đã chứng minh điều đó là sai lầm bằng việc kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng và phụ kiện đi kèm.

Đồng Lệ Á

Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ - Ảnh 4

Trước khi sinh con mái tóc dài đen nhánh là lựa chọn số 1 của Đồng Lệ Á. Tuy nhiên sau khi sinh con đầu lòng cô đã quyết định thay đổi bản thân với mái tóc ngắn đầy cá tính. Nhan sắc của Đồng Lệ Á không chỉ thăng hạng vượt bậc mà còn được khen ngợi trẻ ra cả chục tuổi.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Top 5 sao Hoa Ngữ nhan sắc lên hương nhờ cắt tóc ngắn: Triệu Lễ Dĩnh trẻ ra chục tuổi, Dương Tử hóa nữ thần ngây thơ - Ảnh 5

Sau khi thay đổi kiểu tóc Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình xốn xang khi khoe nhan sắc trong kiểu tóc ngắn. Kiểu tóc ngắn tôn lên những đường nét tuyệt mỹ của người đẹp Tân Cương.

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