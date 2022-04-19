Top 12 kiểu tóc layer dài trẻ trung, xinh xắn được yêu thích nhất 2022!

Về cơ bản, các kiểu tóc layer nữ được cắt tỉa linh hoạt, với tạo hình nhiều lớp tóc khác nhau. Các lọn tóc sẽ được cắt xen kẽ và xếp chồng lên nhau. Đây là kiểu tóc có độ dài đa dạng. Có thể kể đến như tóc layer nữ ngắn, tóc layer ngang vai , tóc layer dài nữ hay mái layer nữ,… Chị em có thể chọn lựa kiểu tóc layer phù hợp phụ thuộc vào sở thích của mỗi người hoặc hình dáng khuôn mặt.

Bỏ qua kiểu tóc thẳng vốn rất quen thuộc trước đây. Với kiểu tóc layer nữ sẽ góp phần tôn lên những đường nét trên khuôn mặt. Tóc layer là kiểu tóc cá tính có thể biến hóa đa dạng thêm vẻ đẹp cho nhiều tóc khác. Vì vậy, chị em phụ nữ rất thích lựa chọn kiểu tóc này.

Bên cạnh đó, tương ứng với độ dài của tóc mà mỗi người lựa chọn. Phần đuôi sẽ được tỉa nhọn, có kiểu dáng hơi cúp vào trong hoặc được tạo hình tóc theo kiểu layer uốn nhẹ,…

Mẫu tóc layer nữ này đã xuất hiện rất phổ biến trong nhiều năm trước tại nước ta. Tuy nhiên, nó lại được gọi là kiểu tóc lá. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kiểu tóc mới được gọi là làm tóc layer và đang rất “hot”. Đặc biệt hơn khi có rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc lăng xê nhiệt tình cho kiểu tóc này.

Không chỉ đa dạng về kiểu dáng mà đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Có thể tham khảo và lựa chọn kiểu tóc layer phù hợp với từng kiểu khuôn mặt. Trên cơ sở đó, xây dựng một hình tượng mới trở nên ấn tượng và thu hút người đối diện hơn.

Tóc layer dài trẻ trung, thời thượng và tôn nhan sắc ‘hết nấc’. Chính vì vậy mà không ít chị em cứ nhất nhất phải thử qua một lần để không hối tiếc.

Có rất nhiều phiên bản layer trẻ xinh, thăng hạng visual ‘xịn’ đáng để chúng ta cân nhắc. Song nếu chuộng nét đẹp dịu dàng, tinh tế, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh thì bạn đừng bỏ qua 12 kiểu tóc layer dài đẹp mê hồn này.

II. Các kiểu tóc layer dài được yêu thích nhất

1. Tóc layer dài ngang lưng

Hầu hết mọi người đều có xu hướng lặp lại những cách tạo kiểu tóc có độ dài ngang lưng, như để thẳng tự nhiên, uốn đuôi, uốn sóng hoặc làm xoăn lơi.

Mặc dù vậy, với sự “lên ngôi” của tóc layer trẻ trung và sành điệu thì chị em có đa dạng lựa chọn hơn hẳn.

Tóc layer dài ngang lưng tự nhiên đã có khả năng “F5” diện mạo cũng như kiểu tóc khá tốt.

Đây là kiểu tóc phù hợp với những ai không có nhiều thời gian chăm sóc hoặc chuộng style đơn giản. Chỉ cần tỉa đuôi nhẹ nhàng là xong. Nếu muốn “lột xác” hiệu quả hơn thì tóc layer ngang lưng uốn sóng nước kiểu Hàn hay uốn đuôi chữ C, uốn xoăn đuôi… sẽ là gợi ý mà chị em nên thử.

Tóc layer dài ngang lưng tự nhiên có khả năng “F5” diện mạo cũng như kiểu tóc khá tốt

2. Tóc layer dài uốn nhẹ

Chắc hẳn sở hữu mái tóc dài thướt tha là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi lại khiến hình ảnh của bạn bị “đóng khung” hay kém sành điệu. Đừng bỏ qua kiểu tóc layer dài uốn nhẹ. Đây là kiểu tóc vừa mới mẻ, trẻ xinh vừa phù hợp với nhiều khuôn mặt và phong cách.

Có khá nhiều lựa chọn cho tóc layer dài như uốn chữ C, uốn cụp đuôi, uốn xoăn đuôi cho đến uốn sóng nước, uốn lơi.

Bạn sẽ không cần phải chăm sóc quá nhiều với kiểu tóc uốn nhẹ. Chỉ cần sấy khô rồi dùng kẹp càng cua kẹp gọn lại là đủ để giữ nếp.

Dù sở hữu mái tóc hơi mỏng thì chị em vẫn có thể tự tin để tóc dài mà không sợ lộ nhược điểm. Bởi tóc tỉa layer uốn tạo được độ bồng bềnh cực tự nhiên.

Tóc layer dài uốn nhẹ là kiểu tóc vừa mới mẻ, trẻ xinh vừa phù hợp với nhiều khuôn mặt và phong cách

3. Tóc layer dài thẳng

Tóc layer dài thẳng được xem là phiên bản nâng cấp của kiểu tóc dài thẳng vốn được ưa chuộng trong nhiều năm qua. Nhờ kỹ thuật của layer mà kiểu tóc này giữ được vẻ đẹp đơn giản, sang chảnh và khả năng “cân” mọi style. Do đó, đây là kiểu tóc khiến diện mạo trông mới mẻ và thú vị hơn vài phần.

Nếu chị em sở hữu khuôn mặt thanh tú, cân đối thì chỉ cần để tóc layer dài thẳng tự nhiên không mái cũng đủ để “nâng tầm” khí chất.

Nếu chị em muốn chỉnh sửa đường nét trên khuôn mặt hay “ăn điểm” dịu dàng, phong cách thì đừng quên kết hợp với mái thưa, mái bay, mái ngố. Nếu không thích tạo kiểu quá nhiều mà vẫn có mái tóc sành điệu và khác biệt thì nhuộm cũng là một trong những phương án rất tuyệt.

Tóc layer dài thẳng

4. Tóc layer dài mái bay

Tóc layer dài mái bay rất “được lòng” các tín đồ làm đẹp. Kết hợp tóc layer với mái bay là combo tạo kiểu tóc có sự kết hợp của hai xu hướng hot nhất hiện nay.

Đặc biệt, đây là kiểu tóc được đánh giá cao nhờ khả năng che khuyết khuôn mặt hiệu quả và “nịnh” nhan sắc thuộc hàng top.

Chị em có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích cũng như phong cách mà mình theo đuổi bởi tóc layer dài mái bay có nhiều biến tấu khác nhau.

Mặc dù vậy, để diện mạo thêm phần thời thượng, sang chảnh, hãy ưu tiên các kiểu tóc uốn nhẹ nhàng, có được độ bồng bềnh nhất định và nhuộm màu sáng.

Kết hợp tóc layer với mái bay là combo tạo kiểu tóc có sự kết hợp của hai xu hướng hot nhất hiện nay

5. Tóc layer dài xoăn

Layer dài xoăn

Tóc xoăn được biết đến là một trong những sự lựa chọn khó lỗi mốt và được các chị em ưa chuộng nhất. Vì vậy, chị em có thể tham khảo khi muốn tìm một kiểu tóc layer dài xinh trend, tôn nhan sắc nhưng vẫn an toàn.

Với tóc tỉa layer, kiểu xoăn nhẹ nhàng, xoăn lơi, xoăn gợn sóng với lọn trung bình hoặc lọn to có thể đem lại hiệu ứng tốt nhất. Đồng thời, chị em có thể kết hợp một kiểu tóc mái phù hợp để dễ dàng “ăn điểm” nhan sắc hơn.

6. Tóc layer dài ngang vai



Tóc layer dài ngang vai

Tóc layer dài ngang vai luôn chiếm ưu thế trẻ trung, “nịnh” mặt và sành điệu hơn hẳn so với các các mẫu tóc layer dài khác.

Đây là kiểu tóc có độ dài vừa tầm dễ tạo kiểu vừa phù hợp với cả mặt to, mặt tròn lẫn mặt vuông, mặt dài.

Để tránh tổng thể khuôn mặt bị mất cân bằng, chị em chỉ cần lưu ý không nên tỉa tóc quá cao (ngang cằm) và không áp dụng những kiểu uốn quá xoăn, có lọn quá nhỏ hoặc quá to.

7. Tóc layer dài mái thưa

Tóc Layer mái thưa

Tóc layer dài mái thưa cũng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của hội chị em chuộng style Hàn bởi vừa xinh xẻo vừa “hack” tuổi, “hack” nhan sắc hiệu nghiệm.

Đặc biệt, cách tạo kiểu này sẽ giúp bạn không phải lo bị lộ nhược điểm trán cao, trán rộng hay mặt tròn, mặt góc cạnh.

Phần mái thưa có khả năng chỉnh sửa, tạo nét khá tốt. Kết hợp với kỹ thuật tỉa layer, chắc chắn diện mạo của chúng ta sẽ có sự thay đổi rất đáng để mong chờ.

8. Tóc layer dài mái bằng

Với những ai sở hữu phong cách đa dạng hoặc muốn “F5” bản thân một cách nhanh chóng, hiệu quả, tóc mái bằng (mái ngố) vừa dễ thương, ngọt ngào vừa sang chảnh, cá tính sẽ là lựa chọn rất tuyệt.

Chúng có khả năng kết hợp ăn ý với hầu hết các kiểu tóc layer dài từ tóc thẳng, tóc uốn cho đến tóc xoăn. Mặc dù vậy, nếu bạn đang sở hữu khuôn mặt ngắn hoặc trán ngắn thì kiểu mái này lại không thực sự phù hợp.

Tóc layer dài mái bằng

9. Tóc layer dài cho mặt tròn

Tóc layer dài uốn nhẹ hoặc tóc layer kết hợp mái bay là kiểu tóc layer dài đáng thử nhất đối với mặt tròn.

Để tạo được hiệu ứng tốt nhất, chúng ta cũng nên tránh tỉa tóc cao quá vai và ưu tiên cắt tóc dài quá lưng để làm thon mặt. Lựa chọn uốn hoặc làm xoăn lơi sẽ lý tưởng hơn cả thay vì để tóc thẳng dễ khiến mặt tròn trông tròn hơn.

10. Tóc layer sóng nước



Layer sóng nước

Kiểu tóc layer sóng nước thường được các bạn nữ để dài qua vai 2 - 3cm và sẽ được uốn thành sóng nước. Với phần tóc ngang vai, trông bạn đã trẻ thêm vài tuổi rồi cộng thêm tóc layer sóng nước thì sẽ khiến bạn trông trẻ trung và xinh xắn hơn .

11. Tóc layer nữ dài gợn sóng

Kiểu tóc layer gợn sóng là lựa chọn tuyệt vời mà những cô nàng sang chảnh, yêu thích sự quyến rũ không nên bỏ qua.

Với kiểu tóc này, các bạn gái thường để dài rồi uốn cong một vài lớp thật nhẹ nhàng. Khi để kiểu tóc này, bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Kiểu tóc layer gợn sóng là lựa chọn tuyệt vời mà những cô nàng sang chảnh, yêu thích sự quyến rũ không nên bỏ qua

12. Kiểu tóc layer nữ tóc dài nhuộm màu

Layer dài nhuộm màu

Nhuộm màu là một trong những giải pháp giúp bạn sở hữu diện mạo hoàn toàn mới. Nếu đang băn khoăn về vấn đề tóc layer nữ nhuộm màu gì đẹp? Tóc layer nữ có cần uốn không? Thì đừng bỏ qua rất nhiều màu nhuộm đang hot có thể dùng cho mái tóc layer nữ dài xoăn của mình. Đó là tóc màu xanh khói, tóc màu nâu hạt dẻ, tóc màu nâu pha ánh tím, tóc màu vàng tây,…

Có thể chọn kiểu màu nhuộm dựa vào kiểu tóc của bạn là tóc layer nữ cá tính, tóc layer nữ gợn sóng, cắt tóc layer nữ không uốn, tóc layer nữ ngang lưng hay tóc layer uốn phồng nữ,… Hoặc còn tùy thuộc vào sở thích của bạn để lựa chọn màu phù hợp.

III. Ưu điểm nổi bật khi cắt tóc layer nữ phù hợp

Kiểu tóc layer nữ đang dẫn đầu xu hướng làm đẹp hiện nay của hội chị em phụ nữ bởi sự đa dạng về kiểu dáng và phong cách mà kiểu tóc này mang lại. Mang đến vẻ trẻ trung, năng động và tự tin hơn rất nhiều.

Cụ thể hơn với những ưu điểm nổi bật của kiểu tóc layer nữ như sau:

+ Tạo nên sức hút và nét thời thượng riêng cho mỗi người.

Hiện nay, các kiểu tóc layer nữ đẹp đang được biến tấu theo nhiều mẫu rất đặc trưng. Chị em có thể dễ dàng hơn khi đưa ra sự lựa chọn phù hợp với khuôn mặt của mình.

Có nhiều kiểu tóc layer phù hợp với các hình dáng khuôn mặt khác nhau như: tóc layer nữ mặt tròn, tóc layer nữ mặt dài, tóc layer nữ thẳng, tóc layer nữ mặt vuông, tóc layer nữ mặt tròn ngắn hay tóc layer nữ mặt tròn trán cao,… Các bạn có thể tạo kiểu tóc này với tạo hình phù hợp nhất cho dù đang sở hữu hình dáng khuôn mặt như thế nào.

Tạo nên sức hút và nét thời thượng riêng cho mỗi người

Qua kiểu tóc này, mỗi người có thể tạo nên dấu ấn riêng của bản thân. Hơn nữa, bạn có được diện mạo mới, trẻ trung, thời thượng và có sức hút đối với mọi người.

Với mỗi kiểu đều tạo nên vẻ đẹp riêng và sự khác biệt nhất định. Hiện nay, có không ít sao Hàn theo xu hướng kiểu tóc layer nữ Hàn Quốc với nhiều kiểu dáng khác nhau.

+ Kiểu tóc layer nữ đẹp cân đối tỷ lệ khuôn mặt lý tưởng hơn.

Sở hữu khuôn mặt có tỷ lệ lý tưởng là điều không phải ai cũng may mắn được.

Cắt tóc layer nữ đẹp sẽ góp phần giúp cho tỷ lệ khuôn mặt của bạn trở nên cân đối hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với khuôn mặt ấn tượng và thanh thoát hơn rất đáng kể.

+ Giải pháp “hack tuổi” cực kỳ hiệu quả.

Có khá đa dạng kiểu tóc layer như kiểu tóc layer nữ ngắn ngang vai, tóc layer tầng, tóc layer nữ uốn, tóc tỉa layer nữ hàn quốc hay tóc layer nữ ngắn tomboy,… Với tạo hình những lớp tóc layer được xếp chồng lên nhau sẽ giúp cho mái tóc của bạn bồng bềnh và tự nhiên hơn hẳn. Đây còn được đánh giá là một giải pháp “hack tuổi” hiệu quả dành cho phái đẹp.

Hãy chọn kiểu tóc layer nữ mái bay với chiều dài tương ứng với hình dáng khuôn mặt. Khuôn mặt của bạn trở nên nổi bật hơn với những nét thanh tú hơn hẳn.

+ Kiểu tóc layer nữ hợp với khuôn mặt nào?

Tóc layer nữ là những kiểu tóc vô cùng hoàn hảo bởi có thể phù hợp với hình dáng nhiều khuôn mặt khác nhau như: sở hữu đặc điểm trán cao, dài, gầy, có cằm nhọn,…

Đây sẽ là những kiểu tóc giúp che đi những khuyết điểm đó một cách hiệu quả nhất. Không chỉ vậy, sẽ giúp tôn lên những ưu điểm trên khuôn mặt và cân đối lại những đường nét sao cho hài hòa. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với bạn nữ nào đang sở hữu một khuôn mặt góc cạnh. Tổng thể khuôn mặt của bạn trở nên cân đối và mềm mại hơn.

Ngược lại, đây là kiểu tóc sẽ không phù hợp dành cho những bạn có hình dáng khuôn mặt vuông và to tròn. Vì nó sẽ khiến cho khuôn mặt của bạn bị bè ra và hẹp lại.

Tóc layer dài trẻ xinh, trendy và tôn nhan sắc là lựa chọn tuyệt vời với những ai muốn thay đổi hình ảnh của bản thân nhưng vẫn giữ lại kiểu tóc dài quen thuộc.Nhớ lưu gấp những gợi ý này khi muốn nhấn nút “F5” cho mái tóc, sở hữu diện mạo mới mẻ mà không bị quá khác lạ.