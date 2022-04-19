Tổng hợp tất tần tật những kiểu mái bay layer được yêu thích nhất 2022!

Mái bay có rất nhiều loại. Với mỗi người sẽ có một đặc điểm khuôn mặt khác nha. Sau đây là chia sẻ những kiểu tóc mái bay đẹp cùng những thông tin liên quan.

Kiểu tóc mái bay có nguồn gốc từ Hàn Quốc, dáng tóc có độ buông tự nhiên thường có độ dài đến gò má mang đến sự ngọt ngào và dịu dàng cho mọi cô gái. Không chỉ dừng lại ở phạm vi đất nước Hàn Quốc, hiện nay đây là kiểu tóc mái được nhiều chị em trên toàn thế giới lựa chọn, và Việt Nam là một trong số đó.

Tóc layer mái bay ngắn là một trong những kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc đẹp, hoàn hảo được nhiều chị em ưa chuộng. Đây cũng là kiểu tóc thường xuyên được các ngôi sao, người mẫu, diễn viên Hàn Quốc lựa chọn và tạo nên một cơn sốt trong một thời gian dài tại những cửa hàng tóc.

Tóc mái bay phù hợp với nhiều kiểu gương mặt từ tròn, mặt dài cho đến gương mặt vuông. Đây là kiểu tóc mái có thể che đi khuyết điểm và tôn lên những đường nét đẹp vốn có.

Kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc này được cắt tỉa layer tinh tế tạo nên độ mềm mại. Từ đó, mang lại vẻ trẻ trung và cuốn hút hơn.

Để tăng độ nhẹ và bồng bềnh hơn cho tóc, bạn có thể sử dụng thêm thuốc uốn hoặc uốn đệm khí. Đặc biệt, đây là lựa chọn phù hợp với những bạn gái có mái tóc thưa, bởi kiểu tóc này sẽ giúp che đi phần chân tóc phía sau.

Tóc layer mái bay ngắn

2. Kiểu tóc mái bay Hàn Quốc

Tóc mái bay Hàn Quốc luôn là kiểu mái đẹp và thịnh hành nhất cho tất cả các chị em. Với đặc trưng kiểu mái dài được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ nên giúp cho khuôn mặt của nàng trở nên thanh thoát, và trẻ trung hơn. Đừng quên lựa chọn nhuộm những tone màu nhuộm sáng, để thêm phần trẻ trung, hoàn hảo và tạo điểm nhấn cho cả khuôn mặt.

Tóc mái bay Hàn Quốc

3. Kiểu tóc mái bay ngắn đẹp

Kiểu tóc này cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường bởi mang đến tổng thể khuôn mặt trẻ trung và rạng ngời. Thêm vào đó, cách cắt tóc mái bay ngắn cũng cực đơn giản, ngoài đến tiệm chị em cũng có thể tự thao tác ở nhà.

Mặt tròn, dài, và mặt góc cạnh phù hợp để cắt mái bay ngắn. Độ bay và phồng của tóc sẽ giúp che đi khuyết điểm cho khuôn mặt bạn cực tốt, giúp các đường nét được mềm mại và hài hòa hơn.

Kiểu tóc này cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường bởi mang đến tổng thể khuôn mặt trẻ trung và rạng ngời

4. Tóc layer dài mái bay

Nếu như mái bay ngắn khá cá tính thì những cô nàng sở hữu mái bay dài lại toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và vô cùng thu hút, đây là dáng tóc được những ngôi sao rất ưa chuộng.

Với biến tấu khá mới lạ, tóc layer mái bay dài là kiểu tóc mái sẽ giúp cho bạn gái sở hữu diện mạo nữ tính và sang chảnh hơn. Đây là một trong những kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc lý tưởng dành cho nhiều bạn gái.

Đặc biệt, kiểu tóc mái này phù hợp với nhiều kiểu gương mặt từ mặt to, mặt tròn, mặt vuông cho đến mặt dài. Lý do bởi phần mái tóc dài được uốn hoặc làm xoăn gợn sóng, giúp che chắn khuyết điểm của gương mặt một cách khéo léo. Từ đó, mang đến gương mặt thon gọn và thanh tú hơn.

Với kiểu tóc mái bay layer dài, chị em có thể dễ dàng sở hữu diện mạo xinh xắn dù thả tóc hay buộc tóc. Rất thanh lịch cũng như thu hút.

Mái bay dài toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và vô cùng thu hút, đây là dáng tóc được những ngôi sao rất ưa chuộng

Đặc biệt, điểm mạnh lớn nhất mà không thể không kể đến của kiểu tóc mái này là đem lại cho chị em góc nghiêng vô cùng “xịn sò”. Không ngoa khi nói rằng đây là cách tạo kiểu như “phù phép”, chỉ cần chọn đúng thì bất kỳ ai cũng có thể sở hữu gương mặt đẹp không góc chết.

Chị em có thể kết hợp mái bay dài cùng những kiểu tóc layer nhé để trông hoàn hảo nhất và giúp các nàng trở thành nàng thơ nhẹ nhàng nhất.

5. Tóc mái layer bay xéo

Trong những năm gần đây, layer tóc mái bay Hàn Quốc, đặc biệt là kiểu tóc mái layer bay xéo là lựa chọn nhận được sự yêu thích của nhiều chị em. Với phần tóc mái xéo có độ bồng bềnh nhất định, sẽ giúp kiểm soát tốt mọi tạo hình tóc.

Mái bay layer xéo có thể mang đến vẻ đẹp thanh tú, sang chảnh với dù là tóc thẳng, uốn xoăn nhẹ hay uốn xoăn sóng to.

Đồng thời, kiểu tóc mái xéo cũng sẽ giúp bạn che đi phần má và khiến cho cằm của bạn nhọn hơn. Để tổng thể mái tóc thêm phần thời trang và xinh xắn, bạn có thể nhuộm theo màu yêu thích.

Đây là kiểu tóc rất hợp mốt và tây mà bất kỳ bạn nữ nào cũng nên thử một lần trong đời.

Mái bay layer xéo

6. Tóc mái layer bay buộc cao

Một trong những kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc khá phổ biến và được ưa chuộng hiện nay không thể không kể đến đó là tóc mái layer bay buộc cao. Đây là kiểu tóc dễ dàng mang đến cho chị em một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú nhưng cũng không kém phần tinh tế, sắc sảo.

Gương mặt thêm hài hòa, tự nhiên hơn với phần tóc mái được tỉa mỏng cẩn thận. Việc cột tóc cao ra phía sau sẽ giúp gương mặt của bạn thanh thoát và xinh đẹp hơn.

Kiểu tóc mái bay buộc cao là sự lựa chọn của nhiều chị em, nhất là những bạn nữ có công việc đòi hỏi phải vận động nhiều.

Tóc mái layer bay buộc cao

7. Tóc uốn mái bay

Đây là kiểu tóc sẽ giúp chị em vô cùng trẻ trung và năng động, không những vậy kiểu tóc này cũng vô cùng hack tuổi và che khuyết điểm cho chị em cực kỳ tốt. Thích hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung và hiện đại.

Tóc uốn mái bay là kiểu tóc sẽ giúp chị em vô cùng trẻ trung và năng động

8. Tóc mái layer bay chia ngôi giữa

Kiểu tóc mái này dễ dàng đem lại nét nữ tính và quyến rũ riêng biệt chị em không nên bỏ qua. Với phần layer tóc mái bay Hàn Quốc chia ngôi giữa sẽ tôn lên vẻ đẹp thanh tú của khuôn mặt. Đồng thời, khéo léo cho đi những khuyết điểm mà bạn có.

Đây là kiểu tóc sẽ giúp bạn “hack” nhan sắc cực kỳ tài tình. Mang đến nét nữ tính pha chút ngọt ngào lại dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Để tăng thêm phần trẻ trung và hiện đại, bạn có thể kết hợp bấm nhẹ ở phần chân tóc hoặc uốn xoăn sóng lọn to.

Tóc mái layer bay chia ngôi giữa

9. Tóc mái layer bay uốn

Được biết đến là kiểu tóc khá thịnh hành tại Hàn Quốc, tóc mái layer bay uốn thường được nhiều diễn viên, ca sĩ lựa chọn. Kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc này có đặc điểm là có phần mái khá lộn xộn, rối bù và rời rạc khiến nhiều người lầm tưởng đây là tóc gãy tự nhiên.

Tuy nhiên, chính sự luộm thuộm không theo quy luật và không được chỉn chu này lại là cách để bộc lộ được sức sống tươi trẻ và sự đáng yêu.

Đồng thời, đây còn là kiểu tóc giúp ăn gian tuổi rất tốt và tôn lên nhiều đường nét nổi bật cho gương mặt. Phù hợp với cả những cô nàng có gương mặt to. Bởi có thể giúp thon gọn gương mặt, giảm tuổi và mang đến khí chất thời thượng.

Kiểu layer tóc mái bay Hàn Quốc này có đặc điểm là có phần mái khá lộn xộn, rối bù và rời rạc khiến nhiều người lầm tưởng đây là tóc gãy tự nhiên

10. Tóc mái bay thẳng

Tóc mái bay thẳng mang đến chị em diện mạo thêm phần trẻ trung và năng động. Đây là kiểu mái chị em có thể kết hợp cùng kiểu uốn xoăn, cụp hoặc ngang vai để hợp với xu hướng hơn.

Chị em có thể trang bị cho mình thêm máy duỗi tóc hàng hiệu để phần mái bay thẳng được tơi đẹp và dễ vào nếp.

Tóc mái bay thẳng mang đến chị em diện mạo thêm phần trẻ trung và năng động

11. Tóc mái thưa bổ luống

Kiểu mái này mang đến cho bạn nét đẹp nữ tính và vô cùng quyến rũ. Hiệu quả tốt trong việc phô ra những ưu điểm của khuôn mặt cũng vừa che đi khuyết điểm.

Với từng sở thích cũng như mật độ tóc thưa hay mỏng, mà bạn có thể tham khảo thêm lời khuyên của các chuyên gia tạo mẫu tóc xem có cần uốn chân, bấm phồng,…Từ đó giúp tổng thể mái tóc có thể sẽ hài hòa và đẹp mắt hơn.

Tóc mái thưa bổ luống

12. Tóc mái bay kiểu Pháp

Tóc mái bay kiểu Pháp còn được gọi là tóc mái thưa hai bên ( thực chất thì kiểu tóc này là sự kết hợp của phần tóc mái bay hai bên và một ít tóc mái thưa ở giữa) phấn trán có thêm một chút tóc lưa thưa, không bị tối khuôn mặt.

Để đẹp nhất chị em nên để chiều dài của tóc vừa phải, phần tóc mái nên dài quá lông mày một chút và uốn cong một cách tự nhiên.

Tóc mái bay kiểu Pháp

12. Kiểu tóc dài xoăn mái bay

Đây là kiểu tóc mái phù hợp với những người sở hữu khuôn mặt tròn và có phần má khá đầy đặn. Mang lại tổng thể được dài và thon gọn hơn.

Với phần mái tóc xoăn dài kết hợp cùng mái bay giúp mái tóc thêm bồng bềnh tự nhiên. Giúp người mặt tròn toát lên những đường nét thanh tú và tiểu thư.

Kiểu tóc dài xoăn mái bay cho khuôn mặt tròn là kiểu tóc có thể dễ dàng “cân” được cả style nền nã, dịu dàng, nữ tính lẫn sang chảnh, quyến rũ, kiêu kỳ.

Để thêm phần khí chất, bạn nên điểm thêm một chút màu sắc để cho tăng thêm khí chất anh.

Để tránh mái tóc dài xoăn bị lộn xộn hoặc không vào nếp, bạn nên trang bị sản phẩm chăm sóc tóc để rút ngắn thời gian xử lý một cách tối ưu nhất.

Kiểu tóc dài xoăn mái bay

III. Cách chọn layer tóc mái bay hàn quốc theo gương mặt

+ Layer tóc mái bay Hàn Quốc cho mặt vuông

Những khuôn mặt vuông thường có đường xương hàm rộng, hơi góc cạnh ở hai bên xương hàm. Cắt mái bay dài, buông lơi từ má đến cằm sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất giúp chỉnh sửa cũng như khắc phục được nhược điểm này.

Kiểu mái bay Hàn Quốc này sẽ giúp chỉnh sửa và giúp khuôn mặt vuông trở nên thon gọn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, còn mang lại nét nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

+ Layer tóc mái bay Hàn Quốc cho mặt tròn

Với những cô nàng mặt tròn, layer tóc mái bay Hàn Quốc khá hợp bởi khuôn mặt tròn hay mặt khá to đều cần được tóc che phủ để giúp thon gọn gương mặt. Mái tóc bay dài từ má xuống cằm uốn nhẹ sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất.

Nên ưu tiên loại mái bay rẽ ngôi giữa với những cô nàng sở hữu đặc điểm gương mặt tròn. Bởi hầu hết ở những kiểu mái này sẽ cho độ dày tóc vừa đủ để mang lại độ che phủ tốt nhất.

+ Layer tóc mái bay Hàn Quốc cho mặt dài

Thông thường, những cô nàng mặt dài sẽ cho rằng lựa chọn những kiểu tóc mái bay buông nhẹ dài hơn cằm là cách để tạo được độ che phủ và làm gọn mặt tốt nhất. Mặc dù vậy, trên thực tế quan điểm hoàn toàn sai lầm, bởi độ dài của tóc mái quá lớn sẽ khiến cho khuôn mặt dài nay càng thêm dài hơn.

Bạn nhớ hãy ưu ái lựa chọn mái bay 7:3, mái bay 6:4 trong quá trình tạo kiểu

Những loại mái bay thưa nhẹ nhàng, mái bay ngắn, mái bay uốn có độ dài từ ngang đuôi mắt xuống gò má là lựa chọn phù hợp với những nàng mặt dài. Sẽ giúp nàng dễ dàng f5 diện mạo hoàn hảo nhất.

Bên cạnh đó, ngôi tóc mái lệch là lựa chọn phù hợp với những khuôn mặt dài. Đặc biệt, bạn nhớ hãy ưu ái lựa chọn mái bay 7:3, mái bay 6:4 trong quá trình tạo kiểu.

IV. Một số lưu ý cần nắm khi cắt kiểu tóc mái bay

Mặc dù kiểu tóc mái bay mang đến cho bạn vẻ bề ngoài hoàn hảo và nữ tính. Tuy nhiên, để có mái tóc hoàn hảo lời khuyên cho bạn nên biết cách:

+ Chọn kiểu hợp với khuôn mặt của mình

Trước tiên chị em cần hiểu được khuôn mặt của mình, nếu không có thể nhờ đến sự tư vấn của những chuyên gia tạo mẫu tóc.

+ Biết cách chăm sóc

Để có được kiểu tóc mái bay thời trang nhất, đòi hỏi bạn cần có chế độ chăm sóc thích hợp để mãi tóc luôn được đẹp chuẩn salon.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn cho mình dầu gội đầu chính hãng sử dụng hàng ngày. Kết hợp dùng thêm dầu dưỡng tóc cũng như làm mặt nạ ủ cho tóc mỗi tuần.

+ Nhuộm màu cho tóc mái bay

Nhuộm tóc là cách để mái tóc thêm thời trang và nổi bật. Chị em có thể lựa chọn nhuộm tóc với màu nhuộm đòi hỏi phải phù hợp với màu da.

Nhuộm màu cho tóc mái bay

Trên đây là chia sẻ gợi ý top những mẫu layer tóc mái bay Hàn Quốc giúp bạn lựa chọn tóc mái layer cho từng gương mặt. Hy vọng với bài viết vừa chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ có thêm những thông tin mới mẻ và hữu ích. Trên cơ sở đó, lựa chọn được cho mình kiểu tóc đẹp, ấn tượng và phù hợp với bản thân nhất.