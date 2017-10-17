Tổng hợp 6 cách trị mụn đầu đen hiệu quả nhất cần làm ngay để loại bỏ mụn vĩnh viễn

Nha đam có đặc tính làm lành vết thương và giúp loại bỏ mụn đầu đen vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, chất polysaccharide có trong gel nha đam còn có tác dụng kích thích sự phát triển của các tế bào mới và làm liền sẹo.

Lá đàn hương cũng là một lựa chọn hữu ích khác để trị mụn đầu đen trên mặt. Tinh dầu tự nhiên trong loại lá này sẽ giúp mụn đầu đen biến mất nhanh chóng và làm da trắng sáng.

Cho 1 thìa bột gỗ đàn hương, 1 thìa glycerin và 3 thìa nước hoa hồng vào bát rồi trộn đều. Nếu không có nước hoa hồng, chị em thay bằng sữa hoặc mật ong cũng được.

Thoa đều lên vùng da bị mụn đầu đen. Để yên trong vài phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Thực hiện hàng ngày cho đến khi mụn đầu đen biến mất hoàn toàn.

3. Cách dùng tinh bột nghệ điều trị mụn đầu đen hiệu quả

Tinh bột nghệ có đặc tính làm sáng da nên giúp trị mụn đầu đen, sữa chữa các vùng da bị tổn thương do các gốc tự do, giảm sắc tố da và làm trắng da. Ngoài ra, tinh bột nghệ cũng giúp ngăn chặn lão hóa và cải thiện làn da bị bắt nắng.

Trộn 2 thìa tinh bột nghệ với một ít sữa và nước cốt chanh.

Thoa đều lên mặt rồi để yên trong vài phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

4. Trị mụn đầu đen hiệu quả bằng hạnh nhân

Hạnh nhân có tác dụng làm trắng sáng làn da cũng như trị mụn đầu đen và làm mờ sẹo. Nhờ giàu vitamin E, các chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh nên hạnh nhân là lựa chọn lý tưởng để chăm sóc da mặt

Cho 8 đến 10 hạt hạnh nhân ngâm vào sữa, để qua đêm.

Sáng hôm sau, bóc vỏ hạnh nhân và nghiền nhỏ thành bột. Sau đó, cho thêm 1 thìa bột lá đàn hương và ½ thìa mật ong vào trộn đều.

Thoa đều lên mặt, đặc biệt là vùng bị mụn đầu đen, để yên trong 15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

5. Trị mụn đầu đen hiệu quả nhất bằng yến mạch

Yến mạch được xem là một trong những loại nguyên liệu tốt nhất được sử dụng để làm đẹp da mặt. Ngoài làm mềm, trẻ hóa làn da và phục hồi da bị tổn thương thì yến mạch cũng có thể được sử dụng để trị mụn đầu đen hiệu quả.

Nghiền nhỏ thành bột ½ chén yến mạch.

Thêm 3 đến 4 thìa nước chanh tươi vào khuấy đều.

Thoa đều lên mặt rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

6. Trị mụn đầu đen hiệu quả bằng đu đủ

Enzyme có trong đu đủ có thể giúp làm sáng da và làm mờ các vết thâm sẹo. Ngoài ra, đu đủ cũng có đặc tính tẩy trắng và bảo vệ da trước ánh nắng Mặt Trời. Có 2 cách dùng đu đủ để trị mụn đầu đen: