Tổng hợp 5 cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả tại nhà vừa rẻ vừa an toàn

Làm đẹp 29/10/2017 22:31

Lựa chọn các cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả, an toàn sẽ giúp chị em sớm có làn da đẹp như mong đợi.

Hãy cùng Phụ nữ Sức khỏe điểm qua 5 cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả được áp dụng nhiều nhất hiện nay nhé. Đây cũng là các công thức an toàn, tiết kiệm và gần như phù hợp với mọi loại da đấy.

1. Cách dùng nước cốt chanh trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả

Cách dùng nước cốt chanh trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả
Cách dùng nước cốt chanh trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả. Nguồn: Internet.

Đặc tính axit trong chanh sẽ giúp tẩy da chết, khiến lỗ chân lông mở ra để đẩy mụn đầu đen ra ngoài. Cách thực hiện như sau: Thoa nước cốt chanh tươi lên mũi. Để yên trong 15 đến 20 phút trước khi rửa thật kỹ bằng nước lạnh. Lặp lại 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tuyệt vời nhất.

2. Trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả với cách dùng tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ sở hữu nhiều đặc tính làm đẹp tuyệt vời mà hiếm có ở bất cứ nguyên liệu nào khác. Chị em có thể dùng tinh bột nghệ để chăm sóc da mặt hàng ngày.

Để trị mụn bằng cách dùng tinh bột nghệ, hãy thực hiện như sau: Trộn đều 1 thìa tinh bột nghệ với 1 thìa nước vào một chiếc bát cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên mũi. Thư giãn trong 20 đến 25 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

3. Trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiệu quả bằng cách dùng tinh bột nghệ và nha đam

Trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiệu quả bằng cách dùng tinh bột nghệ và nha đam
Trị mụn đầu đen ở mũi tại nhà hiệu quả bằng cách dùng tinh bột nghệ và nha đam. Nguồn: Internet.

Cả nghệ lẫn nha đam đều xuất hiện rất nhiều trong các công thức làm đẹp, từ làm trắng da cho tới trị mụn. Do vậy, chẳng có gì bất ngờ khi cả hai nguyên liệu này cũng có thể được kết hợp lại với nhau với hiệu quả rất đáng kinh ngạc.

Cách thực hiện: Trộn 1 đến 2 thìa gel nha đam với ½ thìa tinh bột nghệ và 1 thìa bột gram. Sau đó, thoa đều lên mũi và để yên trong 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

4. Cách dùng giấm táo trị mụn đầu đen ở mũi rất hiệu quả

Giấm táo có chứa axit alpha-hydroxy giúp làn da tươi tắn, trẻ trung và sạch mụn bằng cách loại bỏ tế bào chết. Nguyên liệu này cũng giúp làn da trở nên sáng mịn hơn.

Cách thực hiện như sau: Cho 1 thìa nước và 1 thìa gel nha đam vào bát đựng 1 thìa giấm táo. Sau đó, dùng bông tẩy trang cotton ball để chấm hỗn hợp lên mũi. Để yên trong 15 đến 20 phút trước khi rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện hàng ngày.

5. Trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả tại nhà bằng cách dùng baking soda và dầu dừa

Trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả tại nhà bằng cách dùng baking soda và dầu dừa
Trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả tại nhà bằng cách dùng baking soda và dầu dừa. Nguồn: Internet.

Dầu dừa có tác dụng duy trì độ ẩm, làm mềm da và giữa da trắng sáng rất tốt. Trong khi đó, baking soda lại hiệu quả trong tẩy tế bào chết, cân bằng độ pH cho da và kiểm soát nhờn. Do vậy, “cặp đôi” này rất lý tưởng để trị mụn.

Cách thực hiện: Trộn 1 thìa dầu dừa với 1 thìa baking soda. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mũi rồi thư giãn trong 5 phút. Rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện hàng ngày.

Ngoài những cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả trên, chị em cũng nên chú ý tới thói quen rửa mặt để da trắng mịn và ngăn ngừa mụn đầu đen xuất hiện trở lại nhé.

  • Bước 1: Làm ẩm da mặt bằng nước mát.
  • Bước 2: Dùng sữa rửa mặt massage mặt, chú ý ở những vùng bị mụn đầu đen nhiều. Nếu có trang điểm thì phải tẩy trang trước đã nhé.
  • Bước 3: Rửa lại mặt bằng nước mát.
  • Bước 4: Dùng khăn mặt massage vòng tròn trên da. Nên chọn loại khăn mềm để không làm trầy xước da nhé.

Thực hiện theo những bước này sẽ giúp chị em làm sạch da sâu hơn, loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, mỹ phẩm còn đọng lại trên da và giữa da căng mịn.

Chúc chị em thành công.

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