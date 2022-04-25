Tổng hợp 1001 kiểu tóc ngắn thịnh hành được yêu thích nhất

Tóc tém là một trong những kiểu tóc ngắn đẹp không thể không nhắc đến. Đây là kiểu tóc đã làm mưa làm gió các diễn đàn thời trang , được các sao Hàn Quốc và Âu Mỹ ưa chuộng.

Với những biến tấu đa dạng, tóc ngắn dường như sẽ trở thành xu hướng mà các chị em theo đuổi trong năm nay. Không chỉ mang đến cho bạn sự năng động, dễ thương mà tóc ngắn còn giúp bạn tươi trẻ và cá tính hơn. Do đó, chắc hẳn chị em sẽ không bỏ qua được những kiểu tóc ngắn đẹp.

Với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, đây là mẫu tóc khá phù hợp. Đồng thời, điểm cộng của kiểu tóc này đó là dễ cắt, dễ tạo kiểu và thay đổi để làm mới khuôn mặt. Bên cạnh đó, dễ chăm sóc hơn các kiểu khác. Đó chính là lý do khiến đây là lựa chọn hàng đầu của một số chị em hiện nay.

Với mái tóc tém được cắt rất ngắn và vuốt về phía sau sẽ giúp toát lên được vẻ thanh thoát của khuôn mặt.

Tóc tém là kiểu tóc đã làm mưa làm gió các diễn đàn thời trang, được các sao Hàn Quốc và Âu Mỹ ưa chuộng

Mặc dù vậy, mẫu tóc ngắn khá kén khuôn mặt và khó để với những người mặt tròn, xương quai hàm lớn hoặc những người mặt dài. Những cô nàng như vậy nên biến tấu một chút như uốn phồng lên, để mái sát chân mày sẽ đánh lạc hướng được ánh mắt người đối diện.

Kiểu tóc tém biến tấu với tóc mái dài

2. Tóc bob cổ điển

Kiểu tóc bob cổ điển là mẫu tóc xuất hiện từ những năm 1980 đang liên tục được lăng xê bởi những gương mặt sao Việt nổi tiếng. Đặc biệt là phải kể đến đó chính là nữ ca sĩ Bảo Anh. Mái tóc ngắn kiểu bob cổ điển giúp cô nàng thêm phần trẻ trung, cá tính và năng động.

Không chỉ thể hiện được sự phóng khoáng, mạnh mẽ của phái đẹp thế kỷ mới mà mái tóc ngắn đen thẳng cổ điển còn giúp giữ được nét nữ tính đặc trưng vốn có.

Có thể dễ dàng tạo được nhiều kiểu tóc khác nhau như cụp nhẹ, uốn xoăn,… với kiểu tóc bob cổ điển mà không tốn thời gian duỗi cũng như cắt tỉa.

Kiểu tóc bob có thể phù hợp với rất nhiều dạng khuôn mặt và sẽ giúp người sở hữu trẻ trung hơn

Kiểu tóc bob có thể phù hợp với rất nhiều dạng khuôn mặt và sẽ giúp người sở hữu trẻ trung hơn. Để mặt thêm thon gọn, các cô nàng mặt tròn nên để một bên mái dài hơn đổ xõa xuống.

Đối với các cô nàng mặt trái xoan, kiểu tóc ngắn cổ điển cân bằng 2 bên và tạo kiểu phồng nhẹ từ chân tới ngọn tóc là lựa chọn phù hợp sẽ giúp cho khuôn mặt của bạn toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.

3. Tóc ngắn mái thưa

Tóc ngắn mái thưa là kiểu tóc vừa cá tính vừa dễ thương, vừa che khuyết điểm lại vừa tôn lên được những đường nét trên khuôn mặt.

Để phá cách hơn, bạn có thể kết hợp với các màu tóc sáng như bạch kim, vàng, khói. Đây là kiểu tóc dễ làm, phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt khác nhau. Không những vậy, còn giúp các cô nàng hack tuổi.

Tóc ngắn mái thưa là kiểu tóc vừa cá tính vừa dễ thương, vừa che khuyết điểm lại vừa tôn lên được những đường nét trên khuôn mặt

4. Kiểu tóc ngắn bob uốn cụp

Kiểu tóc này sẽ nhẹ nhàng ôm lấy đường nét khuôn mặt. Rất phù hợp khuôn mặt tròn, dài hay là hình trái xoan. Bạn có thể chọn những màu nhuộm tóc sáng như màu khói, nâu lạnh.

5. Tóc Lob

Kiểu tóc Lob là một trong những kiểu tóc ngắn đẹp được các cô gái quan tâm nhất hiện nay.

Trong nhiều năm liền, kiểu tóc này vẫn giữ được vị trí đặc biệt bởi mang đến sự trẻ trung, nữ tính. Với các lọn tóc lô xô chạm khẽ bờ vai kết hợp với tóc mái mưa sẽ mang đến các cô nàng hình ảnh tươi mới và hấp dẫn, thu hút trước cánh mày râu.

Kiểu tóc Lob này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn sở hữu một gương mặt góc cạnh hay mặt vuông vắn. Mang đến bạn gương mặt cân đối và thu hút hơn.

Với các lọn tóc lô xô chạm khẽ bờ vai kết hợp với tóc mái mưa sẽ mang đến các cô nàng hình ảnh tươi mới và hấp dẫn, thu hút trước cánh mày râu

6. Tóc ngắn mái lệch

Điểm trừ của mẫu tóc Lob đó là dễ khiến khuôn mặt bạn trông “quá khổ”. Kiểu tóc Lob mái lệch sẽ xóa tan nỗi lo đó cho bạn. Vừa giúp che đi phần mặt hơi to của mình vừa giúp toát lên sự trẻ trung, dịu dàng đầy nữ tính.

Khi để kiểu tóc này, bạn sẽ không phải đau đầu trong việc suy nghĩ thay đổi kiểu tóc theo mùa. Có nhiều phụ kiện để bạn sử dụng kết hợp kiểu tóc này. Bạn có thể thay đổi nhẹ như buộc lên hay xõa ra.

Kiểu tóc ngắn Lob mái lệch trong 4 mùa xuân – hạ – thu – đông sẽ không bao giờ lỗi mốt dù bạn áp dụng cách nào.

Kiểu tóc ngắn Lob mái lệch trong 4 mùa xuân – hạ – thu – đông sẽ không bao giờ lỗi mốt dù bạn áp dụng cách nào

7. Tóc ngắn gợn sóng

Tóc ngắn gợn sóng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo với những bạn yêu thích phong cách cá tính, mạnh mẽ, thêm một chút phá cách và cuốn hút.

Với những lọn tóc được uốn xoăn gợn nhẹ nhàng sẽ mang lại cảm giác đẹp tự nhiên, bồng bềnh.

Càng cô nàng có thể kết hợp kiểu trang điểm nhẹ để thêm phần nổi bật hơn. Nếu không có thời gian thường xuyên ghé tiệm sửa tóc thì bạn có thể kết hợp tóc xoăn gợn sóng mới mái dài.

Tóc ngắn gợn sóng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo với những bạn yêu thích phong cách cá tính, mạnh mẽ, thêm một chút phá cách và cuốn hút

Với những cô nàng mặt tròn và mặt trái xoan, đây là kiểu tóc tương đối linh hoạt. Bạn cần chăm sóc cẩn thận để giữ cho mái tóc “luôn như mới” và vào nếp sóng thường xuyên.

8. Tóc ngắn xoăn nhẹ

Kiểu tóc ngắn xoăn nhẹ sẽ là mẫu tóc lý tưởng phù hợp với những cô nàng sở hữu gương mặt sáng, ưa nhìn. Giúp thể hiện tốt nhất vẻ đẹp thánh thiện của bạn đó.

Trông bạn sẽ trở nên vô cùng cuốn hút, đáng yêu và hơi “tây” với mái tóc ngắn ngang vai, kết hợp đuôi tóc xoăn nhẹ nhàng và tinh tế, kết hợp màu tóc nhuộm thiên nâu sáng, nâu vàng kết hợp ánh khói.

Trông bạn sẽ trở nên vô cùng cuốn hút, đáng yêu và hơi “tây” với mái tóc ngắn ngang vai, kết hợp đuôi tóc xoăn nhẹ nhàng và tinh tế

9. Tóc ngắn không mái

Tóc ngắn có mái là lựa chọn dường như đã quá quen với những cô nàng mặt tròn hoặc trái xoan. Thay vào đó, sao bạn không thử tóc không mái. Đây chính là sự lựa chọn khá thú vị. Kiểu tóc ngắn nữ này khá nổi bật trong bộ sưu tập những mẫu tóc “hot” năm nay.

Hãy tô điểm thêm cho mái tóc mình một chút màu sắc yêu thích phù hợp với màu da để kiểu tóc ngắn không mái quá đơn giản và nhạt nhòa.

Tóc ngắn không mái

10. Tóc ngắn tỉa Layer

Thêm một kiểu tóc bạn không thể bỏ qua trong bộ sưu tập mẫu tóc đẹp “hot hit”. Đó là tóc ngắn tỉa Layer.

Kiểu tóc này khá phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn. Mang lại bạn sự cá tính, mạnh mẽ và thời thượng, giúp bạn trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người, đặc biệt là phái mạnh.

Với thiết kế mất cân đối, thoạt nhìn trông kiểu tóc tỉa Layer giống như không theo bất cứ trật tự nào.

Các lớp layer được để lệch hẳn sang một bên cùng phần mái dài qua mặt, tóc gáy tỉa tót tỉ mỉ. Trông hờ hững, tự nhiên mà không hề mất đi vẻ thời thượng và cá tính.

Dùng chút màu nhuộm highlight, balayage, các tone màu sáng vàng, ánh kim,… sẽ tô điểm cho mái tóc thêm phần nổi bật.

Tóc ngắn không mái mang lại bạn sự cá tính, mạnh mẽ và thời thượng, giúp bạn trở thành tâm điểm chú ý

11. Tóc ngắn ngang vai

Kiểu tóc ngắn ngang vai vẫn nằm trong top các mẫu tóc đẹp được các chị em “săn đón” nhiều nhất. Được xem là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt, mẫu tóc ngắn ngang vai là một trong những kiểu tóc ngắn đẹp chúng ta không thể bỏ qua. Đây được biết đến là xu hướng tóc ấn tượng và tạo được tiếng vang lớn vài năm gần đây.

Hơn nữa, đây là mốt tóc tương đối linh hoạt và dễ tạo kiểu. Bạn có thể để xõa, thả nhẹ trên vai nếu yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính. Còn khi tham gia các hoạt động cần sự gọn gàng thì bạn có thể tết bím hoặc buộc cao.

Trong những dịp đặc biệt, có nhiều lựa chọn tạo kiểu như tóc xoăn ống, xoăn sóng mang lại sự mới lạ và khác biệt khá thú vị.

Bạn có thể để xõa, thả nhẹ trên vai nếu yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính

12. Tóc ngắn mái ngố

Với các cô gái tuổi học trò, tóc ngắn kết hợp với mái ngố đáng yêu luôn là xu hướng thịnh hành. Với mái tóc ngắn, mái ngố, các cô nàng có thể thoải mái, dễ dàng khi hoạt động. Toát lên được sự năng động, hoạt bát của lứa tuổi, đồng thời còn giúp các cô nàng không cần lo lắng trong việc chăm sóc tóc.

Đối với những cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, kiểu tóc ngắn mái bằng sẽ là “cứu cánh” giúp che đi khuyết điểm bản thân và tạo được sự cân đối cho khuôn mặt. Với các cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, đáng yêu, đây cũng là một sự lựa chọn khá hợp lý.

Tóc ngắn mái ngố toát lên được sự năng động, hoạt bát của lứa tuổi, đồng thời còn giúp các cô nàng không cần lo lắng trong việc chăm sóc tóc

13. Tóc ngắn duỗi phồng

Tóc ngắn duỗi thẳng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất với những cô nàng sở hữu khuôn mặt “khó chiều” vừa gầy lại góc cạnh.

Với mái tóc ngắn được duỗi nhẹ, phồng bồng bềnh, khuôn mặt của bạn sẽ thêm phần mềm mại, nhẹ nhàng, thu hút những góc cạnh thừa của khuôn mặt. Giúp các cô nàng thêm nét nữ tính, hiền dịu và ngọt ngào hơn.

Bạn cũng có thể kết hợp tóc ngắn duỗi phồng với mái lưa thưa hoặc mái dài. Cùng đó là cách trang điểm nhẹ nhàng để thêm phần thu hút.

Tóc ngắn duỗi thẳng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất với những cô nàng sở hữu khuôn mặt “khó chiều” vừa gầy lại góc cạnh

14. Tóc ngắn rẽ ngôi bồng bềnh

Không cần kết hợp với tóc mái thưa, mái bằng, bạn vẫn có thể dễ dàng tôn lên được nét đẹp cá tính và hấp dẫn riêng của mình với kiểu tóc rẽ ngôi.

Đây là lựa chọn phù hợp với những cô ưa thích sự hiện đại, tự tin với vẻ đẹp, khoe cá tính. Hay “nổi loạn” thích làm trung tâm trước đám đông.

Với những nàng sở hữu khuôn mặt đầy đặn và cân đối, có thể để kiểu tóc ngắn rẽ ngôi giữa đầy táo bạo. Với phần tóc rẽ đều sẽ mang đến bạn khuôn mặt thanh tú của bạn được “phô bày” rõ nét nhất.

Với những cô nàng yêu thích sự phá cách, để tạo nên vẻ đẹp huyền bí, kích thích sự tò mò, bạn có thể rẽ mái lệch, giúp che đi nửa khuôn mặt. Nên nhuộm những màu tóc như nâu tây, nâu khói, xám khói.

Tóc ngắn rẽ ngôi bồng bềnh là lựa chọn phù hợp với những cô ưa thích sự hiện đại, tự tin với vẻ đẹp, khoe cá tính

15. Tóc ngắn mái chéo

Tóc ngắn mái chéo theo phong cách Hàn Quốc cool ngầu được biết đến là xu hướng tóc đẹp hot nhất những năm gần đây. Kiểu tóc ngắn mái rẽ chéo là lựa chọn đặc biệt phù hợp với các cô nàng cá tính mạnh, trẻ trung.

Mẫu tóc ngắn mái chéo là lựa chọn không hề dễ. Nếu không rẽ mái cẩn thận thì có thể khiến cho nó phản tác dụng. Khuôn mặt của bạn không những nhỏ đi mà còn to hơn, tròn hơn nữa.

Kiểu tóc ngắn rẽ mái có thể phát huy tốt nhất nét đẹp của những cô nàng có khuôn mặt thon gọn, mặt trái xoan.

Tóc ngắn mái chéo theo phong cách Hàn Quốc đang là xu hướng tóc đẹp hot nhất những năm gần đây

16. Tóc bob xoăn ngắn nửa đầu

Với kiểu tóc bob xoăn này sẽ mang đến cho bạn gái vẻ đẹp tự nhiên rất cuốn hút. Đây là kiểu tóc đang được rất nhiều bạn gái và cả những bà mẹ tuổi 30 chọn lựa để f5 phong cách bản thân. Xu hướng thời trang tóc này rất đáng để áp dụng.

17. Tóc bob xoăn đuôi nhẹ

Với kiểu tóc này, phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ tạo nên điểm nhấn tinh tế. Sẽ giúp che giấu đi khuyết điểm trên gương mặt đối với những cô nàng có khuôn mặt dài.

18. Tóc ngang vai xoăn đuôi

Với kiểu tóc này, tóc ôm vào mặt sẽ che được rất nhiều khuyết điểm tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt. Không chỉ năng động, xinh đẹp mà còn quyến rũ và mang lại cho bạn nhiều điều hấp dẫn nhất.

Tóc ngang vai xoăn nhẹ

Kiểu tóc này là lựa chọn hoàn hảo để bạn làm mới bản thân. Trông bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt là kiểu tóc này sẽ làm cho tóc bạn trông dày và đẹp hơn.

Hy vọng với gợi ý các kiểu tóc ngắn đẹp đang trở thành “cơn sốt” trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn mẫu tóc ngắn cho phù hợp. Tùy vào từng cấu trúc khuôn mặt tròn, trái xoan, dài hay vuông mà bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Đồng thời, bạn cũng nhớ kết hợp với màu tóc, quần áo, trang sự phụ kiện để tạo nên nét đẹp mình muốn hướng đến.