“Điểm mặt chỉ tên” những kiểu tóc layer nam đang thịnh hành nhất

Để lựa chọn được phong cách tóc layer phù hợp, trước tiên bạn cần tìm hiểu định nghĩa về kiểu tóc này. Để từ đó có được định hình cơ bản và chọn lựa được kiểu tóc ưng ý nhất.

Tóc layer nam là một chủ đề luôn giành được rất nhiều sự quan tâm của các anh chàng mộ điệu.

Tóc Layer nam có đặc trưng đó chính là phần tóc nằm ở 2 bên mai, sau gáy được cắt không quá sát.

Tóc Layer nam là kiểu tóc đẹp được tiến hành với kỹ thuật cắt thành nhiều tầng, lớp. Kiểu tóc này có thể áp dụng cho cả phong cách tóc ngắn hay dài. Do đó, rất được ưa chuộng tại các salon tóc hiện nay.

Bên cạnh đó, phần tóc mái thường được để tương đối dài tạo kiểu phong phú tùy theo sở thích của chủ nhân. Dễ dàng kết hợp kiểu tóc này với các kỹ thuật làm tóc nam đẹp khác.

Tóc Layer nam là kiểu tóc đẹp được tiến hành với kỹ thuật cắt thành nhiều tầng, lớp.

Tóc Layer có nhiều phong thái, tạo vẻ bề ngoài mới mẻ cho anh em. Có thể kết hợp với kiểu undercut tạo nên sự phóng khoáng, trẻ trung hay tóc uốn để tạo nên sự bồng bềnh, lãng tử.

II. Tóc Layer nam thường phù hợp với gương mặt nào?

So với tóc mullet hay các kiểu tóc undercut, Layer là kiểu tóc dễ tính và dễ chiều có thể phù hợp với mọi dáng mặt, mọi phong cách.

Mặc dù vậy, để tóc Layer hoàn toàn không nhạt nhòa. Với mỗi phong cách tóc Layer nam khi kết hợp với một kiểu tóc sẽ tạo nên nhiều khác biệt.

Kiểu tóc layer sinh ra là dành cho gương mặt cân xứng hình trái xoan. Với những ai sở hữu mặt trái xoan, dù bạn để tóc layer kiểu nào cũng sẽ tôn hết mức vẻ đẹp gương mặt bạn.

Layer là kiểu tóc dễ tính và dễ chiều có thể phù hợp với mọi dáng mặt, mọi phong cách!

Đặc biệt, đây là kiểu tóc cực phù hợp với những gương mặt hơi dài, trán cao bởi chúng sẽ tôn lên một cách triệt để những đường nét ấn tượng, điển trai trên gương mặt.

Tóc layer cũng sẽ giúp che đi khuyết điểm, cân đối là phần trán cao, tôn lên ưu điểm trên gương mặt để gương mặt của bạn trông nổi bật hơn.

Không những vậy, kiểu tóc Layer nam cũng có thể che bớt đi những khuyết điểm cho gương mặt tròn một cách rất lý tưởng. Do đó, có thể khẳng định rằng layer nam là kiểu tóc dành cho mọi anh em.

Nếu như trước đây, những kiểu tóc layer nam truyền thống thường được nuôi dài. Bởi, cánh mày râu xứ kim chi không quen với việc cắt tóc quá ngắn. Thì hiện nay, tóc layer đã có những cải biên, được cắt gọn hai bên mai và trở nên gọn gàng hơn hẳn.

Nếu các bạn nam muốn diện những mẫu tóc Hàn Quốc thật “soái” nhưng lại ngại kiểu thời tiết nắng nóng của Việt Nam thì đừng bỏ qua những gợi ý lý tưởng nhất sau đây.

III. Tổng hợp những kiểu tóc Layer nam hot nhất

Hiện nay, có đến hàng trăm phong cách tóc Layer khác nhau. Sau đây là chia sẻ những kiểu tóc Layer nam ấn tượng nhất.

1. Tóc Quiff khi kết hợp với Layer

Tóc Quiff khi kết hợp với Layer được bình chọn là một trong những kiểu tóc nam đẹp nhất mọi thời đại, mang đến hơi thở hoàn toàn mới. Lựa chọn tạo kiểu Layer kết hợp Quiff chắc chắn là gợi ý đáng để tham khảo với những anh em bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc tóc.

Tóc Quiff khi kết hợp với Layer được bình chọn là một trong những kiểu tóc nam đẹp nhất mọi thời đại!

Đây là kiểu tóc sẽ tạo nên vẻ đẹp chuẩn nam thần. Với “Combo” tóc đẹp này, anh em có thể toát lên phong cách quý ông lịch lãm và đầy cuốn hút của mình. Nếu sở hữu lớp tóc dày thì Layer kết hợp Quiff sẽ tạo điểm nhấn mới mẻ và giúp làm giảm độ dày tóc, giúp rút ngắn thời gian tạo kiểu tóc hơn.

2. Tóc Layer ngắn nam uốn xoăn nhẹ

Layer chính là kiểu tóc phù hợp cho anh em đang sở hữu một mái tóc dày. Layer nam ngắn hay Layer nam dài với từng lớp tóc tỉa theo tầng sẽ giúp tôn lên những nét đẹp trên khuôn mặt của anh em.

Chọn màu tóc nhuộm sáng được xem là gợi ý hoàn hảo nhất để thay đổi và giúp cho kiểu tóc bớt nhàm chán. Bên cạnh đó, không tốn nhiều thời gian để anh em có thể tạo kiểu với chúng mỗi ngày.

Tóc Layer ngắn nam uốn xoăn nhẹ bồng bềnh với mái tóc dày!

3. Tóc tạo kiểu Pompadour kết hợp Layer tóc nam

Pompadour được biết đến là phong cách tóc gắn liền với thương hiệu quý ông sành điệu, lịch lãm. Để Pompadour mang hơi thở hoàn toàn mới thì sự kết hợp với Layer chính là gợi ý hoàn hảo nhất.

Có thể chọn mẫu tóc tỉa lớp Layer Pompadour với phần tóc 2 bên có thể cắt ngắn đều, hoặc cá tính hơn khi tạo kiểu fade một nửa độc đáo.

Vẻ đẹp điển trai của anh em được phô diễn một cách trọn vẹn nhất khi kết hợp giữa 2 phong cách tóc mềm, bồng bềnh này.

Để Pompadour mang hơi thở hoàn toàn mới thì sự kết hợp với Layer chính là gợi ý hoàn hảo nhất!

Kết hợp cùng Layer, kiểu tóc undercut vốn đã vô cùng hấp dẫn lại càng sống động, cá tính hơn bao giờ hết. Sự hòa quyện giữa những đường undercut mạnh mẽ cùng các kỹ thuật tóc tỉa tạo nên vẻ đẹp hiện đại, điển trai, phong độ hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, đây sẽ là kiểu tóc giúp phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp thông minh, rạng rỡ rất cuốn hút của những anh em có vầng trán cao, rộng. Phần mái dài và tỉa sẽ giúp anh em sở hữu ngay phong cách lịch lãm, trưởng thành.

4. Tóc Layer nam cho tóc thẳng cá tính

Mái tóc Layer nam được tỉa với sợi tóc thẳng là gợi ý hoàn hảo để tham khảo. Đây là phong cách tóc đẹp, ấn tượng với những anh em quyết định trung thành với kiểu tóc đen truyền thống. Để vẻ ngoài dễ gần, tự nhiên và phóng khoáng, anh em có thể đánh rối tạo kiểu một chút.

Tóc layer nam cho tóc thẳng cá tính!

5. Tóc mái dài tỉa Layer mang vẻ đẹp bồng bềnh, cuốn hút

Kiểu tóc với phần mái dài được tỉa tỷ mỷ, công phu là một gợi ý về tóc Layer đẹp nổi bật rất đáng để tham khảo. Đây là kiểu tóc layer hướng đến hình ảnh với phong cách phóng khoáng, chút hoang dại. Nếu muốn kiểu tóc trông “thần sầu” hơn thì bạn có thể vuốt phần mái dài theo cùng chiều với lớp Layer luôn nhé.

Kiểu tóc với phần mái dài được tỉa tỷ mỷ, công phu là một gợi ý về tóc Layer đẹp nổi bật rất đáng để tham khảo

6. Kiểu tóc Layer ngắn cho nam tỉa mái bằng

Tóc Layer ngắn cho nam tỉa mái bằng là mẫu tóc từng làm mưa làm gió tại rất nhiều salon tóc châu Âu.

Đây là kiểu tóc có đặc trưng phần tóc 2 bên được cắt rất ngắn, tóc mái chừa dài, tỉa ngang trán thành từng lớp Layer đầy ngẫu hứng. Rất nhiều stylist yêu thích kiểu tóc layer nam đẹp này và ví như “tóc đầu nấm” thời hiện đại. Để tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, có thể chọn nhuộm gam màu trầm.

Kiểu tóc Layer ngắn cho nam tỉa mái bằng được ví như “tóc đầu nấm” thời hiện đại!

7. Tóc nam kiểu Layer tỉa mái textured

Kiểu tóc mái tỉa textured có thể xem là tấm “background” lý tưởng để anh em có thể phô diễn vẻ đẹp điển trai trên khuôn mặt.

Kiểu tóc layer nam với mái tỉa textured!

Để tạo kiểu tóc Layer nam này thêm phần ấn tượng, hấp dẫn, anh em hãy cắt phần tóc 2 bên tai sát một chút và sử dụng kỹ thuật Layer để áp dụng vào phần tóc đỉnh đầu ngắn vừa phải, lởm chởm xung quanh theo chiều ngược về sau.

Đây là kiểu tóc khá dễ chăm sóc và tạo kiểu. Vì vậy ngay cả khi anh em quá bận rộn thì một vài đường vuốt đơn giản thôi cũng sẽ giúp anh em có được diện mạo chuẩn soái ca rồi đấy!

8. Kiểu tóc mái dài tỉa Layer đánh rối sau uốn xoăn gợn sóng

Tóc uốn xoăn gợn sóng mang đến vẻ đẹp lãng tử và phảng phất một chút cổ điển. Để lột xác với mái tóc với phong cách hoàn toàn mới thì đây chính là kiểu tóc rất đáng để chọn lựa.

Nên chọn cách tỉa từng lớp tóc ngắn xoăn sóng nhẹ nhàng khi chăm sóc tóc để hạn chế tình trạng hỏng nếp.

Kiểu tóc mái tỉa textured có thể xem là tấm “background” lý tưởng để anh em phô diễn vẻ điển trai!

9. Tóc nam Layer mái dài cắt fade thấp kiểu Fringe

Tóc mái tỉa Fringe vẫn luôn chứng minh được sức hút của mình dù đã xuất hiện tại thị trường thời trang tóc trong suốt hơn 25 năm. Khi kết hợp cùng mái tóc Layer cắt fade thấp đã mang đến vẻ ngoài mới lạ và độc đáo dành cho Fringe.

Cũng chính vì lý do này mà đây là style tóc xuất hiện và càn quét trên khắp các sàn catwalk quốc tế và lần lượt được các Tạp chí làm đẹp.

Tóc uốn xoăn gợn sóng mang đến vẻ đẹp lãng tử và phảng phất một chút cổ điển

10. Tóc chải ngược cắt fade cao kết hợp kiểu tỉa Layer Fringe vuốt mái nhọn Spiky

Tóc vuốt mái nhọn lởm chởm mang đến diện mạo vô cùng trẻ trung, thậm chí có thể “ăn gian” đến vài tuổi. Khi kết hợp Layer Fringe tạo nên từng lớp tóc vuốt nhọn đầy nổi bật và ấn tượng. Anh em sẽ rất bụi bặm và cool ngầu khi để kiểu tóc này với chỉ kết hợp một chiếc quần jeans kết hợp cùng áo phông và giày thể thao.

Tóc chải ngược cắt fade cao kết hợp kiểu tỉa Layer Fringe vuốt mái nhọn Spiky

11. Kiểu tóc Layer nam tỉa mái Undercut kết hợp Quiff rối

Sự kết hợp 3 trong một giữa Undercut với Quiff và Layer mang đến bản âm hưởng về thời trang tóc. Với sự sáng tạo và sắp đặt từ các thợ tóc chuyên nghiệp, mái tóc này chắc chắn sẽ giúp anh em tôn lên sự cá tính và gu thẩm mỹ tinh tế.

Anh em nên đánh rối phần mái nhẹ và để thả tự nhiên trước trán để tạo hình trẻ trung hơn. Để thay đổi tạo hình chỉ cần dùng đến gel tạo kiểu, lấy các ngón tay vuốt nhẹ là anh em đã có ngay kiểu tóc vô cùng tự nhiên.

Chỉ với vài phút mỗi ngày, chẳng cần phải đến salon nhưng anh em vẫn có thể tự tạo nên từng lớp tóc mái Layer rất cuốn hút không hề bị trộn lẫn.

Sự kết hợp 3 trong một giữa Undercut với Quiff và Layer mang đến bản âm hưởng về thời trang tóc!

12. Kiểu tóc Layer nam dài

Nghe có vẻ kỳ quái nhưng sở thích nuôi tóc dài ở nam giới lại giúp anh em có được diện mạo ấn tượng và chẳng cần phải tạo kiểu quá cầu kì.

Với kỹ thuật cắt tóc Layer tỉa từng lớp ở các cấp độ khác nhau từ ngọn lên đỉnh, bạn sẽ sở hữu ngay cho mình diện mạo vô cùng khác biệt.

Tóc Layer tỉa từng lớp ở các cấp độ khác nhau từ ngọn lên đỉnh, đem đến cho bạn diện mạo vô cùng khác biệt!

13. Kiểu tóc tỉa Layer cắt taper

So với kiểu tóc cắt fade, tóc taper chừa phần tóc 2 bên không quá ngắn và sát đầu khá lạ.

Hiệu ứng chuyển tiếp tóc mờ dần từ trên xuống sẽ mang đến sự ấn tượng ngay trong cái nhìn đầu tiên. Cũng chính vì lý do này mà rất nhiều anh em yêu thích, chọn lựa để kiểu tóc này giữa hàng trăm kiểu Layer khác.

Cách cắt tóc taper kết hợp Layer này chính là lựa chọn phù hợp với những anh em có khuôn mặt vuông nam tính. Chừa phần tóc trên đỉnh nhiều hơn một chút sẽ giúp cho phần tóc đỉnh đầu được xới nhẹ và tạo sự cân bằng dáng mặt hoàn hảo.

Cách cắt tóc taper kết hợp Layer này chính là lựa chọn phù hợp với những anh em có khuôn mặt vuông nam tính

14. Kiểu tóc Layer Hàn Quốc nam mái dài chải xéo

Layer nam Hàn Quốc là kiểu tóc luôn giữ được sức sống riêng và chẳng hề bị trộn lẫn giữa bất kì kiểu tóc nào khác. Cách tạo kiểu cắt tóc tém nữ với phần mái tỉa dài, hơi lộn xộn mang đến sự sang trọng và rất lịch lãm. Đây cũng đang là phong cách tóc được rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc nhiệt tình Hàn Quốc lăng xê.

Ở kiểu tóc này, phần tóc trên đỉnh khá dài, dày ở giữa, chải xéo về một bên tạo nên kết cấu mềm mại, lãng tử. Anh em chắc chắn sẽ có được diện mạo nam thần nếu kết hợp với phần tóc mái che được một bên trán, giữ được kết cấu tóc phồng.

Ở kiểu tóc này, phần tóc trên đỉnh khá dài, dày ở giữa, chải xéo về một bên tạo nên kết cấu mềm mại, lãng tử

15. Các kiểu tóc tỉa Layer nam chất G-Dragon

Không chỉ được biết đến là một nam ca sĩ với những bản hít đình đám, G-Dragon còn thực sự có gu thẩm mỹ với thời trang tóc ấn tượng. Nam nghệ sĩ này đã tạo ra hàng trăm kiểu tóc và sau đó nhanh chóng trở thành xu hướng. Những mái tóc tỉa Layer với các gam màu nhuộm nổi bật trông có vẻ nổi loạn nhưng lại đầy ấn tượng

Hãy thử ngay kiểu tóc Layer mang đậm chất của G-Dragon nếu anh em thực sự yêu thích các gam màu nhuộm và không ngại ngần để có thể thử sức với bảng màu mới.

Kiểu tóc Layer mang đậm chất của G-Dragon

Nhìn chung, những kiểu tóc layer nam vừa chia sẻ trên mang kiểu gọn gàng hơn, hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên kiểu dáng định hình cũ, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn style cá nhân cho mình.

Với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây, chắc hẳn bạn đã có thể định hình được kiểu tóc Layer nam là gì. Tóc layer nam là kiểu tóc mang lại phong cách tóc mới mẻ, trẻ trung và cực kì ấn tượng. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được cho mình kiểu tóc phù hợp nhất nhé.