Bộ sưu tập các kiểu tóc nam đẹp, dẫn đầu xu hướng mùa hè

Sở hữu nét tinh tế và nam tính, Undercut là kiểu tóc được nhiều bạn nam ưa chuộng hiện nay. Kiểu tóc này được sáng tạo 2 bên cắt ngắn cùng phần gáy được cạo cao, vuốt ngược phần mái tạo nên vẻ đẹp lịch thiệp và thêm nổi bật nét đẹp khuôn mặt của các chàng trai.

Một quả đầu cực thu hút sẽ có thể khiến mọi chị em phụ nữ phải đắm say. Kiểu tóc nam nào đang dẫn đầu xu hướng? Cùng ngắm nhìn những kiểu tóc nam Hàn Quốc đẹp nhất.

Bởi sự sáng tạo đa dạng và mang lại diện mạo ấn tượng cho các chàng trai. Đây là kiểu tóc khá thịnh hành và dẫn đầu xu hướng hiện nay.

Kiểu tóc nam Hàn Quốc là lựa chọn rất phù hợp với những ai ưa thích nét đẹp lãng tử, thư sinh. Có đa dạng cách tạo nên kiểu tóc này như: Uốn xoăn, cắt 2 mái, nhuộm màu sắc cá tính,...

3. Kiểu tóc nam đẹp cho mặt tròn mập

Các bạn nam đừng quá lo lắng khi sở hữu một khuôn mặt tròn mập, chưa đạt tỷ lệ vàng.

Với các kiểu tóc tinh tế, chúng ta có thể trau chuốt lại vẻ đẹp của mình hơn. Bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn kiểu tóc để giảm đi khuyết điểm khuôn mặt tròn mập như: Undercut, side part,…

Có khá nhiều lựa chọn kiểu tóc để giảm đi khuyết điểm khuôn mặt tròn mập như: Undercut, side part,…

4. Kiểu tóc nam đẹp 7/3

Kiểu tóc nam đẹp 7/3 là một trong các kiểu tóc quen thuộc và được nhiều bạn nam lựa chọn. Đây là kiểu tóc đơn giản, tinh tế mà lại khéo léo giúp che đi các khuyết điểm của khuôn mặt. Đặc biệt, có thể lựa chọn kiểu tóc này cho mọi gương mặt từ tròn dài, đến vuông góc cạnh.

5. Kiểu tóc nam đẹp cho mặt dài và gầy

Tuy khuôn mặt dài và gầy không hề xấu nhưng nếu bạn chưa biết cách lựa chọn kiểu tóc phù hợp thì khó vẻ ngoài ấn tượng với người đối diện.

Đừng bỏ qua một số gợi ý các kiểu tóc để bạn cải thiện vẻ ngoài dành cho các bạn nam mặt dài gầy lựa chọn như: Tóc xoăn, tóc uốn,...

Kiểu tóc nam đẹp cho mặt dài và gầy giúp cải thiện vẻ ngoài hơn như: Tóc xoăn, tóc uốn,...

6. Kiểu tóc nam layer đẹp

Tóc nam layer là kiểu tóc được ưa chuộng và trở thành kiểu tóc trào lưu của giới trẻ. Dáng tóc này được tạo kiểu bằng cách cắt tỉa dài 2 bên tạo ra hình xếp layer vô cùng cá tính.

7. Kiểu tóc nam kẻ vạch

Kiểu tóc nam kẻ vạch mang đến vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ cho các bạn nam. Đây được xem là một kiểu tóc biến tấu của tóc undercut. Cách tạo kiểu gần giống, các đường line kẻ phá cách là điểm khác biệt và cũng chính là điểm nhấn của kiểu tóc này.

Kiểu tóc nam kẻ vạch mang đến vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ cho các bạn nam, được xem là một kiểu tóc biến tấu của tóc undercut

8. Kiểu tóc nam dài xoăn nhẹ

Lựa chọn kiểu tóc đẹp nam dài xoăn nhẹ là lựa chọn hợp lý nhất nếu thích phong cách khác biệt và mang hơi hướng lãng tử. Đây là kiểu tóc tạo nét thu hút, thời thượng nhưng vẫn giữ được nét nam tính cho các bạn nam.

9. Kiểu tóc nam Trung Quốc

Là kiểu tóc mới được sáng tạo, tuy vậy tóc nam đẹp Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành xu hướng được các bạn trẻ yêu thích. Đây là kiểu tóc rất thích hợp nếu sở hữu gương mặt Á đông từ tròn dài đến vuông góc cạnh. Sẽ giúp làm nổi bật nét đẹp vốn có của các bạn nam.

Là kiểu tóc mới được sáng tạo, tuy vậy tóc nam đẹp Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành xu hướng được các bạn trẻ yêu thích

10. Kiểu tóc ngắn, xoăn cho nam

Thêm một kiểu tóc đáng chú ý đó là kiểu tóc ngắn, xoăn cho nam. Phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi khuôn mặt. Có rất nhiều kiểu để bạn lựa chọn sẽ che bớt khuyết điểm của mình bởi như: Undercut xoăn, xoăn bồng bềnh, xoăn kiểu Hàn Quốc, xoăn phồng

11. Kiểu tóc nam đẹp cho mặt vuông

Có nhiều kiểu tóc nam ngắn đẹp cho mặt vuông để bạn lựa chọn theo sở thích như: Tóc mái dựng , Undercut vuốt dựng, tóc 3 phân, rẽ ngôi như sao Hàn, Short Undercut, Crew cut, tóc xoăn, tóc Quiff, …. Từng kiểu tóc sẽ có một nét đẹp riêng tạo sự thoáng mát cho vầng trán, khoe tròn toàn bộ ưu điểm của khuôn mặt.

Từng kiểu tóc sẽ có một nét đẹp riêng tạo sự thoáng mát cho vầng trán, khoe tròn toàn bộ ưu điểm của khuôn mặt

12. Kiểu tóc vuốt dựng

Thêm một kiểu tóc nam ngắn đẹp cho mùa hè đó là kiểu tóc vuốt dựng. Đây là kiểu tóc sẽ mang lại khuôn mặt của bạn nam vẻ đẹp tự nhiên, cá tính, góc cạnh, nam tính hơn.

13. Kiểu tóc nam side part

Kiểu tóc nam đẹp side part với sự biến tấu đa dạng là kiểu tóc được nhiều sao nam và các bạn trẻ ưa chuộng. Đây là kiểu tóc được biến tấu khá linh hoạt để phù hợp với dáng khuôn mặt vuông, mặt chữ nhật hoặc những khuôn mặt có góc cạnh như: Side part với lọn tóc xoăn nhẹ, side part và pompadour kết hợp, Crew Side Part,...

Kiểu tóc nam đẹp side part với sự biến tấu đa dạng là kiểu tóc được nhiều sao nam và các bạn trẻ ưa chuộng

14. Kiểu tóc nam Layer xoăn nhẹ

Kiểu tóc nam Layer xoăn nhẹ là sự biến tấu tinh tế hơn của kiểu tóc Layer dành cho các bạn nam. Dù đem đến nét đẹp giản dị nhưng đòi hỏi người thợ làm tóc phải khéo léo, có kinh nghiệm để tạo ra kiểu tóc này. Những đường cắt tỉa xếp tầng xen kẽ hài hòa cùng những lọn tóc xoăn nhẹ thời thượng vô cùng bắt mắt.

15. Kiểu tóc nam Crew Cut

Kiểu tóc Crew Cut là lựa chọn hoàn hảo nếu các bạn nam muốn tôn lên vẻ đẹp cho khuôn mặt với những góc cạnh.

Crew Cut là kiểu tóc mang lại nét đẹp của hiện đại pha trộn cổ điển một cách hài hòa. Tuy nhiên vẫn không kém phần lịch lãm và gọn gàng hơn cho vẻ ngoài của các chàng trai.

Kiểu tóc Crew Cut là lựa chọn hoàn hảo nếu các bạn nam muốn tôn lên vẻ đẹp cho khuôn mặt với những góc cạnh

16. Kiểu tóc nam Emo Undercut

Tóc nam Emo Undercut là kiểu tóc với sự kết hợp hài hòa của Undercut và Emo. Đầu tiên là cẩn thận cạo trắng xung quanh, sau đó giữ phần tóc mái đỉnh đầu để dài và dày để vuốt tạo kiểu hoặc làm xoăn nhẹ.

Kiểu tóc này có ưu điểm dễ chăm sóc, tạo kiểu và phù hợp với khá nhiều khuôn mặt dài, mặt tròn, mặt vuông…

Tóc nam Emo Undercut là kiểu tóc với sự kết hợp hài hòa của Undercut và Emo

17. Kiểu tóc nam Quiff

Mặc dù kiểu tóc Quiff đã được sáng tạo từ lâu nhưng nó vẫn mang vẻ đẹp lịch lãm, lãng tử và không hề bị lỗi mốt. Có nhiều biến tấu với nhiều cách khác như: Quiff ngắn, dài, cổ điển, hiện đại, Hàn Quốc, …

18. Kiểu tóc nam Pompadour

Với cách cắt có phần gần giống tóc Undercut như: Phần mái được hớt ngược về phía sau và có độ dài dài hơn phần tóc ở đỉnh và gáy. Có thể nhận định rằng Pompadour là kiểu tóc được coi như “người anh em” của tóc Undercut. Kiểu tóc này mang đến sự lịch lãm, tươi trẻ cho các chàng trai.

Có nhiều biến tấu với nhiều cách khác như: Quiff ngắn, dài, cổ điển, hiện đại, Hàn Quốc, …

19. Kiểu tóc nam húi cua (buzz cut)

Tóc húi cua là kiểu tóc cực kỳ hợp cho mùa hè bởi phần tóc được cắt ngắn hơn các kiểu đã kể trên. Kiểu tóc này được nhiều bạn nam lựa chọn và phá cách thành nhiều kiểu đa dạng khác nhau như crew cut húi cua, đầu đinh húi cua hay húi cua chôm chôm…

20. Kiểu tóc nam French Crop

Tóc nam French Crop được sáng tạo một cách đơn giản, tinh tế. Phần tóc xung quanh được cắt sát với độ ngắn dài tùy thích. Cùng đó là phần tóc mái được tỉa mỏng, có thể buông hoặc hất sang hai bên để tạo điểm nhấn.

Tóc nam French Crop được sáng tạo một cách đơn giản, tinh tế

21. Kiểu tóc nam Two block

Two block có sự kết hợp giữa phần tóc ở hai bên được cắt cao với phần tóc phía sau được cắt tỉa tạo nên sự đồng đều. Cùng đó là phần tóc phía trên tỉa layer mỏng. Với phần mái tỉa theo dạng mái xéo tạo khuôn mặt gọn gàng hơn. Đây là kiểu tóc có thể phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt.

22. Kiểu tóc nam spiky mùa hè

Dựa trên phong cách undercut huyền thoại, tóc spiky nam khá đặc trưng với tạo hình phần đỉnh tóc được cắt ngắn và vuốt tạo kiểu nhọn. Cùng đó là những tạo hình như Spiky quiff, Spiky ngắn, spiky faux hawk… Đây sẽ là kiểu tóc nam mùa hè giúp bạn thay đổi tạo mới cho bản thân hiệu quả.

23. Kiểu tóc nam Mohawk (Mohican)

Kiểu tóc cổ điển Mohawk có phong cách tạo hình nổi bật, độc đáo với phần tóc 2 bên được cạo sạch và phần tóc giữa sẽ được tạo thành 1 dải dài kéo ra tới sau gáy. Với tạo hình cổ điển khá đặc biệt, đây là kiểu tóc không phù hợp với nhiều môi trường. Mohawk đã được thay đổi theo nhiều phong cách khác nhau như: Mohawk ngắn, mohican fade, taper fade mohican…

Kiểu tóc cổ điển Mohawk có phong cách tạo hình nổi bật, độc đáo

24. Kiểu tóc nam Undercut vuốt dựng

Undercut vuốt dựng sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua với "fan" của các kiểu tóc Undercut. Đây là kiểu tóc phù hợp với những mái tóc ngắn - trung bìn. Ưu điểm của kiểu tóc này đó là dễ tạo kiểu và mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.

25. Kiểu tóc nam Top knot

Kiểu tóc nam Top knot khá đơn giản, với điểm nhấn là phần tóc mái và đỉnh đầu dài sau đó búi lên ở vị trí trung tâm tạo thành một búi tóc gọi là Top knot.

Điểm trừ của kiểu tóc này là các sợi tóc nhỏ và ngắn xung quanh đầu sẽ không vào nếp. Để đưa những sợi tóc này vào đúng vị trí, bạn cần phải sử dụng sáp để vuốt tóc.

Kiểu tóc nam Top knot khá đơn giản, với điểm nhấn là phần tóc mái và đỉnh đầu dài sau đó búi lên ở vị trí trung tâm tạo thành một búi tóc gọi là Top knot

26. Tóc nam đẹp uốn con sâu

Tóc con sâu hay còn gọi là tóc uốn Texture là một trong những kiểu tóc nam đẹp rất được yêu thích.

Ở phần chân tóc sẽ được làm xoăn bằng cách sử dụng kỹ thuật uốn giấy bạc. Mang đến các chàng trai diện mạo trẻ trung, năng động. Kết hợp kiểu tóc này với những trang phục cá tính, phong cách hơi “ngông” ấn tượng.

27. Tóc nam đẹp layer dài

Đây là kiểu tóc có phần tóc 2 bên mai tỉa dài giúp mang lại vẻ lãng tử cho các chàng trai. Với phần tóc mai này, gương mặt bầu bĩnh của các chàng trai sẽ trở nên cân đối hơn. Để trở nên trẻ trung, năng động hơn, bạn có thể kết hợp các màu nhuộm thời trang với kiểu tóc nam layer dài này.

Tóc nam đẹp layer dài

28. Tóc nam đẹp giả cua

Kiểu tóc nam giả cua chinh là kiểu tóc đầu đinh phù hợp với mọi độ tuổi, phong cách, trang phục. Kiểu tóc nam này cũng thường được áp dụng trong quân đội.

29. Tóc nam Pompadour

Kiểu tóc nam cổ điển này được rất nhiều bạn nam lựa chọn để tôn lên sự lịch lãm và nam tính của mình.

Đây là kiểu tóc có phần tóc ở hai bên gáy ngắn, còn phần mái được hớt ngược về phía sau và có độ dài dài hơn phần tóc ở đỉnh và gáy.

30. Tóc Slicked Back

Slicked Back phù hợp với những người có khuôn hàm vuông, nét mặt cân, sọ tròn. Mang đến nét đẹp hiện đại, đây là kiểu tóc cần cắt ngắn phần tóc 2 bên và sau gáy, phần mái được vuốt ngược ra sau và nằm cố định nhờ sáp.

31. Tóc nam Hàn Quốc

Tóc nam Hàn Quốc

Kiểu tóc nam đẹp này mang đến vẻ nam tính trẻ trung, có thể tạo nhiều kiểu độc đáo, phù hợp với mọi gương mặt và phong cách thời trang.

Kết hợp với chút màu nhuộm hot, đây là kiểu tóc giúp các chàng trai sở hữu diện mạo thu hút mọi ánh nhìn.

33. Tóc layer nam đẹp

Phần tóc cắt tỉa layer so le mang đến cho các bạn nam một diện mạo hoàn hảo mới lạ và thoải mái.

34. Tóc nam 7/3

Kiểu tóc nam này sẽ gương mặt của bạn thêm cân đối, hài hòa, tôn lên vẻ nam tính quyền lực. Tóc được cắt sát gọn 2 bên với phần mái để dài được chia ngôi theo tỉ lệ 7/3.

Tóc nam 7/3

35. Tóc nam 2 mái

Kiểu tóc nam này mang đến một diện mạo chỉnh chu và lịch lãm. Phần tóc hai bên và gáy ngắn sát, phần tóc trên đỉnh dài hơn vài cm được chia thành 2 mái theo tỷ lệ 7/3 hay 6/4. Đây là kiểu tóc khá đơn giản, không yêu cầu chăm sóc quá nhiều.

Trên đây là tổng hợp các kiểu tóc nam đẹp, hiện đại, dẫn đầu xu hướng cực hot cho mùa hè. Hy vọng qua bài viết trên các bạn có thể chọn được kiểu tóc nam phù hợp với gương mặt, cá tính và phong cách của bản thân.