Mẹo dân gian: Trị tóc rụng như mưa chỉ với 1 nắm lá ổi đun lấy nước

Làm đẹp 08/06/2017 17:31

Chữa rụng tóc bằng lá ổi là một phương pháp làm đẹp từ lâu được nhiều phụ nữ sử dụng để chăm sóc mái tóc của mình.

Khi nói đến rụng tóc, đó là nỗi ám ánh của cả đàn ông và phụ nữ. Tuy nhiên phụ nữ thường bị rụng tóc nhiều hơn bởi họ thường có sự thay đổi hoocmone, đồng thời tóc cũng mềm yếu hơn tóc nam giới. Nhiều người đã thử mọi cách để ngăn chặn việc rụng tóc, kể cả đến thẩm mỹ viện hoặc dùng mỹ phẩm, dầu gội đặc trị nhưng đều không có kết quả. Tuy nhiên, có 1 liệu pháp dân gian giúp ngăn rụng tóc cực hiệu quả mà bạn có thể làm ngay tại nhà.

Tại sao lá ổi có thể giúp ngăn rụng tóc?

Cây ổi có thể mọc ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Nhưng với nhiều người, thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ là quả ổi mà đã bỏ qua một dược liệu quý - lá ổi. Lá ổi có một khả năng kỳ diệu giúp ngăn chặn rụng tóc và làm cho tóc mọc lại nhanh chóng, mềm mượt. Lá ổi có chứa nhiều vitamin B, một vitamin quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của tóc. Đồng thời, lá ổi giúp da đầu trở nên khỏe mạnh, giảm số lượng tóc rụng nhanh chóng. Ngoài ra, lá ổi còn có ích trong việc cải thiện số lượng tiểu cầu của bệnh nhân sốt xuất huyết.

Cách dùng lá ổi để ngăn rụng tóc 

Cách tốt nhất để dùng lá ổi cho tóc rụng là gội đầu với nước lá đun sôi, tương tự như việc dùng bồ kết và những loại thảo mộc khác. 

Mẹo dân gian: Trị tóc rụng như mưa chỉ với 1 nắm lá ổi đun lấy nước - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Lá ổi 2 nắm to

- Nửa quả chanh

- Một chút muối

- Nồi nấu

Cách làm:

Lá ổi rửa sạch, ngâm muối cho sạch và vò nhẹ cho lá hơi nát. Cho 2 nắm lá ổi lớn vào nồi đun với 2 lít nước ở lừa vừa cho đến khi nước cạn còn khoảng hơn 1 lít. Lọc bỏ lá ổi, pha thêm chanh và nước nguội để nước vừa ấm gội đầu.

Xả sơ tóc với nước cho sạch, dùng nước lá ổi dội lên tóc, vừa dội vừa chải và massage nhẹ nhàng da đầu trog 15-20 phút. Sau khi gội nước lá ổi, bạn không xả nước mà quấn tóc lại ủ trong 1 tiếng. Sau đó, gội sạch với nước lạnh. 

Làm liệu trình tuần 2 lần liên tục trong 3 tuần, tóc sẽ giảm rụng rõ rệt và không còn ngứa ngáy, nấm da đầu hay gàu. Sau đó, bạn sẽ thấy tóc con mọc nhiều và dày hơn.

Chúc bạn thành công!

 

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