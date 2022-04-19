Thẩm mỹ viện Seoul Spa - Đẳng cấp từ cơ sở vật chất đến công nghệ làm đẹp

Bên cạnh đó, hòa cùng không khí khai trương chi nhánh mới và tiếp tục hỗ trợ chị em tân trang nhan sắc để chuẩn bị cho những cuộc vui trong dịp Đại lễ, Seoul Spa tiếp tục ưu đãi thêm 2 chương trình sau:

Từ ngày 16/04/2022 - 18/04/2022 , khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Seoul Spa chi nhánh Thủ Đức (tọa lạc tại số 314 đường Võ Văn Ngân, Bình Thọ, TP. Thủ Đức) sẽ được GIẢM 80% CHI PHÍ và có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn khác, trong đó có nhẫn vàng PNJ cao cấp.

GIẢM TỐI ĐA 75% (áp dụng từ ngày 23/04/2022 - 30/04/2022) đối với tất cả dịch vụ tại các chi nhánh Seoul Spa ở TPHCM.

Dưới đây là một số dịch vụ nổi bật bạn có thể sử dụng khi đến Seoul Spa trải nghiệm trong thời gian khai trương:

Trẻ hóa da: trẻ hóa da Hifu, trẻ hóa da Thermage, cấy collagen CC White, Trẻ hóa da Doctor Laser Bio YL,...

Tắm trắng: tắm trắng phi thuyền, tắm trắng hồng ngoại, tắm trắng whitening,...

Chăm sóc da: cấy hồng sâm, cấy DNA cá hồi, ủ trắng Face huyết yến, Dr. Seoul tái sinh da,...

Seoul Spa đầu tư cơ sở vật chất sang trọng, tinh tế

Thẩm mỹ viện Seoul Spa luôn là địa chỉ được đông đảo chị em đón nhận bởi những trải nghiệm làm đẹp đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Đến với Seoul Spa, bạn sẽ ấn tượng bởi không gian thiết kế rộng rãi, tinh tế và sang trọng nhưng cũng đảm bảo tính riêng tư, tạo cảm giác an tâm và thư thái nhất khi trải nghiệm.

Không gian đón tiếp khách hàng từ sảnh chờ, phòng tư vấn đến các phòng dịch vụ đều được trang bị đầy đủ hệ thống nội thất, tiện nghi cao cấp từ ghế chờ, giường, tủ, rèm che,... và được nhân viên thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn y khoa của Bộ Y tế.

Không gian sang trọng, tinh tế tại Seoul Spa

Nhờ sự tập trung đầu tư về hệ thống cơ sở vật chất, Seoul Spa đã vươn mình phát triển đến 47 chi nhánh trên toàn quốc và mang đến những trải nghiệm hoàn hảo, an toàn và chất lượng cao nhất cho hàng ngàn khách hàng trong những năm qua.

Seoul Spa luôn áp dụng công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới

Với tình trạng hàng loạt thẩm mỹ viện mọc lên như hiện nay, công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng mà nhiều chị em cân nhắc để lọc ra những cái tên uy tín, mang lại kết quả điều trị cao và không gây ra bất kỳ tổn thương nào trên làn da.

Nhận thức được điều đó, Seoul Spa không ngừng cập nhật và áp dụng nhiều công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới - tất cả đều được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Bộ Y tế chứng nhận, kiểm định chất lượng trước khi đưa vào hoạt động.

Seoul Spa luôn áp dụng công nghệ, trang thiết bị máy móc hiện đại

Không chỉ vậy, Seoul Spa còn đầu tư hệ thống trang thiết bị cao cấp, nhập khẩu 100% từ các nước lớn có nền công nghiệp thẩm mỹ phát triển hàng đầu như Mỹ, Anh, Hàn, Nhật. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - rút ngắn thời gian điều trị, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn Y Khoa và hạn chế mọi rủi ro phát sinh.

Bên cạnh cơ sở vật chất, công nghệ và trang thiết bị máy móc hiện đại, Seoul Spa còn quy tụ các bác sĩ chuyên ngành tận tâm với nghề và có nhiều năm kinh nghiệm. Cùng với đó là đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên được tuyển chọn kỹ càng và thường xuyên được đào tạo về nghiệp vụ nên tay nghề rất giỏi, thực hiện khéo léo và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Bạn hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội này để sớm sở hữu làn da khỏe mạnh, trắng sáng và mịn màng hơn nhằm tận hưởng khoảng thời gian nghỉ lễ thật trọn vẹn. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Thẩm mỹ viện Seoul Spa qua thông tin chi tiết bên dưới!

Thẩm mỹ viện Seoul Spa - Hệ thống 47 thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam

Địa chỉ: số 120 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM