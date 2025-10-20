Thẩm mỹ Blast – Hành trình kiến tạo vẻ đẹp chuẩn y khoa giữa lòng Hải Phòng

Làm đẹp 20/10/2025 18:03

Trong bức tranh thẩm mỹ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, Thẩm mỹ Blast được xem là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng “đẹp chuẩn y khoa – tự nhiên theo thời gian”. Không chạy theo trào lưu hay hình mẫu đại trà, Blast chọn con đường riêng – lấy khoa học, chuyên môn và sự tận tâm làm kim chỉ nam trong từng hành trình làm đẹp cho khách hàng.

Thẩm mỹ Blast – Nơi y khoa song hành cùng nghệ thuật

Tọa lạc tại số 202A phố Trại Lẻ, phường Lê Chân, TP Hải Phòng, Thẩm mỹ Blast được biết đến là một trong những trung tâm thẩm mỹ uy tín và chuyên sâu tại khu vực.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Blast đã định vị mình không chỉ là nơi làm đẹp, mà là một trung tâm thẩm mỹ chuẩn y khoa – nơi mọi quy trình đều dựa trên cơ sở khoa học, tay nghề và sự an toàn cho khách hàng.

Không gian tại Blast được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ sự ấm cúng, riêng tư mang lại cảm giác được chăm sóc sắc đẹp theo một cách thoải mái nhất. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và kĩ thuật viên luôn đồng hành, theo dõi sát sao từng bước của khách hàng trong suốt hành trình làm đẹp.

Triết lý mà Blast theo đuổi được gói gọn trong ba giá trị: “An toàn – Tự nhiên – Cá nhân hóa”.

“Mỗi khách hàng là một câu chuyện riêng. Chúng tôi không tạo ra một vẻ đẹp giống nhau, mà giúp họ trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình,” – BS Nguyễn Ngọc Bách chia sẻ.

Thẩm mỹ Blast – Hành trình kiến tạo vẻ đẹp chuẩn y khoa giữa lòng Hải Phòng - Ảnh 1

Trung tâm thẩm mỹ Blast tọa lạc tại phường Lê Chân, Hải Phòng

Hai bác sĩ – một triết lý: Làm đẹp bằng kiến thức và lương tâm

Blast được thành lập và vận hành trực tiếp bởi hai bác sĩ chuyên khoa I – Trịnh Công Cương và Nguyễn Ngọc Bách – những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cả hai đều được đào tạo bài bản tại các cơ sở y khoa hàng đầu Việt Nam như Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Da liễu Trung ương.

BS Trịnh Công Cương là chuyên gia trong lĩnh vực cắt mí, nổi tiếng với kỹ thuật cắt mí, mở góc mắt, chỉnh hình mí sụp, nâng mũi cấu trúc, thu gọn đầu mũi, cánh mũi. Anh được đồng nghiệp đánh giá cao nhờ nguyên tắc làm việc: “Nguyên nhân ở đâu thì giải quyết vấn đề ở đó”, phong cách làm việc tỉ mỉ, chuẩn xác và khả năng xử lý những ca mí, mũi lỗi

BS Nguyễn Ngọc Bách chuyên sâu về trẻ hóa không xâm lấn, thành thạo các máy CNC: HIFU, laser, tinh tế trong sử dụng các hoạt chất filler, botox, …Phương châm làm đẹp của anh là “Less is more”, can thiệp tối thiểu hiệu quả tối đa, giúp khách hàng trẻ hơn mà vẫn tự nhiên, không “đơ” hay lộ dấu vết thẩm mỹ.

Tại Blast, mọi quy trình dù là cắt mí, nâng mũi hay trẻ hóa đều được thăm khám, phân tích cấu trúc da, lập phác đồ điều trị cá nhân hóa. Hai bác sĩ thường song hành cùng nhau trong những ca quan trọng, để đảm bảo kết quả đạt được không chỉ “đẹp hơn”, mà còn “đúng người”, “đúng chuẩn”.

Khách hàng nói gì về Blast – Khi vẻ đẹp được hồi sinh từ sự tận tâm

Chị Hồng N. (30 tuổi), gặp tình trạng sụp mí khiến gương mặt luôn trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Dù đã nhiều lần cân nhắc, chị vẫn ngại “động dao kéo” vì sợ lộ sẹo xấu.

Sau khi được 2 bác sĩ Blast trực tiếp thăm khám và tư vấn kết hợp, chị quyết định thực hiện cắt mí, chỉnh mí sụp và trẻ hóa gương mặt. Trong trường hợp khách hàng này, bác sĩ Trịnh Cương tư vấn, thực hiện cắt chỉnh mí sụp, còn bác sĩ Ngọc Bách lựa chọn kĩ thuật MDcodes chỉ với 1cc HA crosslink và hoạt chất polynucleotide để nâng dây chằng rãnh lệ và tái tạo da cho vùng mí dưới. Kết quả là một đôi mắt tươi tắn, đầy đặn, thu hút ánh nhìn.

“Ca phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Ngay ngày hôm sau tôi đã có thể đi làm lại rồi. Điều đặc biệt là không chỉ một bác sĩ mà cả hai bác sĩ kết hợp nên mình rất yên tâm và tin tưởng.”– chị Hồng chia sẻ.

Thẩm mỹ Blast – Hành trình kiến tạo vẻ đẹp chuẩn y khoa giữa lòng Hải Phòng - Ảnh 2

Thẩm mỹ Blast giúp khách hàng sở hữu nếp mí cân đối, ánh nhìn lên ngôi

Blast - Xây dựng niềm tin bằng tay nghề và sự tận tâm

Trên hành trình phát triển, Thẩm mỹ Blast không hướng đến con số khách hàng hay chiến dịch quảng cáo ồn ào. Thay vào đó, hai bác sĩ lựa chọn xây dựng niềm tin bằng tay nghề và sự tận tâm.
Mỗi ca làm đẹp tại Blast là một câu chuyện riêng, được thực hiện bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tình yêu nghề của hai người bác sĩ dành trọn tâm huyết cho ngành thẩm mỹ. Với triết lý đó, Thẩm mỹ Blast đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm thẩm mỹ chuẩn y khoa hàng đầu Hải Phòng, nơi phụ nữ tìm lại thanh xuân, niềm tin và vẻ đẹp tự nhiên theo thời gian.

Thông tin liên hệ:
 Thẩm mỹ Blast: 202A phố Trại Lẻ, phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
 Hotline: 0936.332.399
 Fanpage: https://www.facebook.com/thammyblast.vn/

