Đôi môi là vùng da nhạy cảm nhất trên gương mặt. Vì vậy, nó rất dễ bị tổn thương bởi các tác nhân như ánh nắng mặt trời, mỹ phẩm, khói thuốc lá, bụi bẩn dẫn đến tình trạng môi nứt nẻ, thâm đen.

Một chế độ làm đẹp tốt không thể thiếu việc tẩy tế bào chết, đây là cách tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da. Điều này cũng vô cùng cần thiết đối với môi.

Phương pháp tẩy tế bào chết với hỗn hợp bằng gừng, mật ong và đường sẽ giúp bạn đánh bay các vết thâm sạm mang lại đôi môi hồng hào tự nhiên.

Gừng là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời, nó làm dịu da, tăng sắc tố làm đôi môi hồng hào, căng mọng. Axit tự nhiên chứa trong gừng giúp da khôi phục lại màu sắc tự nhiên, xóa mờ các vết thâm.

Giống như gừng, mật ong cũng có khả năng tẩy tế bào chết vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, nó còn có tác dụng duy trì độ ẩm, chống lão hóa giúp môi không khô nứt, bong tróc.

Axit glycolic và axit alpha-hydroxy chứa trong đường sẽ duy trì sự cân bằng dầu trên da. Đặc biệt, đường còn giúp da chống lại các độc tố gây hại.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê đường

- 1 muỗng cà phê mật ong tự

- 1 củ gừng tươi

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy 1 muỗng cà phê đường ra chén.

Bước 2: Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái củ gừng thành từng lát mỏng.

Bước 3: Cho thêm gừng vừa thái và 1 muỗng cà phê mật ong vào chén đường rồi trộn đều hỗn hợp. Dùng muỗng nghiền nát gừng thành từng miếng nhỏ.

Cách sử dụng:

Dùng đầu ngón tay thoa hỗn hợp vừa hoàn thành lên môi. Sau đó, chà thật nhẹ nhàng trong khoảng 25-30 giây. Bước cuối cùng là dùng khăn thấm một ít nước ấm lau nhẹ môi. Kiên trì áp dụng 1 lần mỗi tuần bạn sẽ nhanh chống sở hữu được đôi môi căng mọng, hồng hào.

Lưu ý:

Chỉ nên thực hiện phương pháp này 1 lần mỗi tuần vì tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ khiến da môi bị mỏng và dễ bị tác động bởi các tác nhân xấu.

Vì là vùng da vô cùng nhạy cảm nên cần thực hiện tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương môi.

Ngoài cách tẩy tế bào chết với gừng, đường và mật ong này bạn cũng có thể tham khảo các phương pháp sau:

- Tẩy tế bào chết với dầu dừa: Dùng ngon tay thoa đều dầu dừa nguyên chất lên môi. Đợi khoảng 2-3 phút thì rửa lại với nước ấm.

- Tẩy tế bào chết với nước cốt chanh: Pha loãng nước cốt chanh với nước theo tỉ tệ 1:1 rồi thoa trực tiếp hỗn hợp này lên môi, đợi đến khi khô thì rửa lại với nước ấm.

- Tẩy tế bào chết với dầu olive và muối biển: Trộn đều dầu olive và muối biển theo tỉ lệ 1:1. Sau đó thoa đều lên môi rồi chà nhẹ khoảng 15-20 giây thì rửa sạch với nước ấm.

(Thông tin mang tính chất tham khảo)

(Nguồn Stylecraze)