Sử dụng kem chống nắng thường bị lên mụn? Chị em "check" xem mình đã thực hiện nghiêm ngặt các bước này chưa

Làm đẹp 06/07/2022 16:53

Kem chống nắng là “người tình” không thể thiếu đối với các tín đồ làm đẹp. Tuy nhiên, để bảo vệ làn da sáng khỏe, ngăn ngừa nám sạm và lão hóa, bạn cần hiểu đúng về kem chống nắng.

Mặt trời là nguồn tạo ánh sáng rất quan trọng với sự sống con người, nhưng kèm theo trong ánh nắng mặt trời là các tia tử ngoại có hại cho làn da. Chúng đốt cháy bề mặt da, gây tổn thương ngay lập tức như cháy nắng và ung thư da về lâu dài.

Theo đó, kem chống nắng đã được điều chế và sản xuất để bảo vệ làn da khỏi các tia có hại của mặt trời. Cơ chế tác dụng của kem chống nắng thể hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hấp thụ và khử hoạt tính, làm suy giảm và phản xạ các tia,... Nhưng để kem chống nắng phát huy hết được tác dụng chị em cần lưu ý 4 điều sau.

Sử dụng kem chống nắng thường bị lên mụn? Chị em 'check' xem mình đã thực hiện nghiêm ngặt các bước này chưa - Ảnh 1

Kem chống nắng chỉ bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB

Lý do mà chúng ta cần các loại thành phần chống nắng khác nhau là có các loại bức xạ tia cực tím khác nhau. Tia UVB gây ra rám nắng và cháy nắng. Mặt khác, tia UVA là một mối đe dọa vô hình. Cùng với nhau, tia UVA và UVB là một trong những thủ phạm chính gây ra bệnh ung thư da. Kem chống nắng phổ rộng sẽ giúp bảo vệ bạn bởi khả năng bảo vệ cả tia UVA và UVB, thậm chí là cả tia UVA có bước sóng dài.

Tuy nhiên, hầu hết các loại kem chống nắng ngoài thị trường hiện nay chỉ có chức năng chống tia UVA, UVB. Mà ngoài không khí có rất nhiều loại tia có khả năng làm hỏng da, khiến da trở nên già nua, đen sạm nhanh chóng như tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính...

Ngay cả khi đã bôi kem chống nắng, chị em vẫn nên bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng quần áo, mũ và kính râm lọc tia uv,... . 

Sử dụng kem chống nắng thường bị lên mụn? Chị em 'check' xem mình đã thực hiện nghiêm ngặt các bước này chưa - Ảnh 2

Bôi quá dày hoặc quá ít

Nhiều chị em thường nghĩ dùng kem chống nắng càng nhiều, thoa một lớp dày thì da sẽ được bảo vệ tốt hơn. Bạn đã phạm phải sai lầm. Vì không chỉ không tăng thêm tác dụng mà nó còn làm lỗ chân lông bít kín, rất dễ gây ra mụn, kích ứng và tình trạng lão hóa da.

Hầu hết mọi người đều chỉ bôi từ 25-50% lượng kem chống nắng được khuyến cáo. Để sử dụng cho đầu mặt cổ bạn cần bôi một lượng kem chống nắng khoảng 5ml. Ngoài ra bạn nên bôi đủ kem chống nắng để che phủ toàn bộ vùng da không được bảo vệ bởi quần áo.

Kem chống nắng còn có thể chống lão hóa 

Trên thực tế, dù cho bạn không có một “quy trình” chăm sóc da thì bước quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh bên cạnh làm sạch và dưỡng ẩm chính là chống nắng. Nếu không bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng mặt trời, tất cả các sản phẩm chống lão hóa khác mà bạn sử dụng sẽ không thể phát huy tác dụng tốt nhất. Các tia UVA và UVB của ánh nắng mặt trời kích hoạt các tổn thương gốc tự do và viêm nhiễm, đây là nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn, da chảy xệ, sạm màu, cũng như nhiều vấn đề khác khiến da bị lão hóa. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày giúp chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe làn da vượt trội hơn bất kỳ sản phẩm nào khác.

Hãy nhớ làm sạch da sau khi sử dụng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng thường bị lên mụn? Chị em 'check' xem mình đã thực hiện nghiêm ngặt các bước này chưa - Ảnh 3
  1. Tẩy trang sạch sẽ

Vẫn còn nhiều bạn gái nghĩ rằng thoa kem chống nắng thì đến cuối ngày cũng "bay" hết rồi nên chỉ cần rửa mặt là được, hoặc chỉ khi nào trang điểm thì mới cần tẩy trang. Quan niệm sai lầm này sẽ khiến kem chống nắng thấm vào da, làm bít tắt các lỗ chân lông. Tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trên mặt, bít tắc lỗ chân lông, da dễ phát sinh mụn, ngày càng yếu ớt. Vì vậy, dù bạn có trang điểm hay không, hay chỉ thoa một lớp mỏng kem chống nắng thì cũng cần phải tẩy trang vào cuối ngày.

  1. Dùng sữa rửa mặt

Ngoài việc tẩy trang thì chị em cần phải biết rửa mặt đúng cách với sữa rửa mặt phù hợp. Việc làm sạch da không đúng cách sẽ khiến lớp kem cũ hay bụi bẩn không được loại bỏ hoàn toàn. Vì thế mà lớp kem sau sẽ không thể phát huy được tác dụng như mong muốn. 

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Kem chống nắng có thể hấp thụ hoặc phản chiếu lại một số bức xạ cực tím trên vùng da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp bảo vệ da chống các tác hại của ánh nắng.

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