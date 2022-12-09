Sở hữu răng trắng bật tông, tự tin tươi cười với 6 bí quyết siêu dễ ai cũng làm được này

T vui khi phát hiện ra rằng có rất nhiều cách hợp lý để làm trắng răng của bạn, bao gồm cả ăn sô cô la. Và đây là 6 thủ thuật dễ dàng giúp bạn kéo dài thời gian giữa các cuộc hẹn nha khoa.

Những người yêu thích sô cô la có thể thấy ngạc nhiên vì nụ cười của bạn có thể dễ dàng chuyển sang màu nâu sau khi bạn thưởng thức món ăn ngọt yêu thích của mình. Nhưng thỉnh thoảng ăn sô cô la đen thực sự có thể giúp bạn giữ cho răng trắng. Nó giàu polyphenol, hóa chất tự nhiên chống lại vi khuẩn đường miệng và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sô cô la đen có thể chống sâu răng tốt hơn florua.

2. Tránh xa nước đá

Nhai đá chắc chắn có thể giúp bạn sảng khoái, nhưng nếu muốn răng trắng lâu hơn, bạn có thể bỏ thói quen này. Khi bạn nhai đá viên, nó sẽ làm suy yếu men răng, khiến răng nhạy cảm hơn và dễ bị ố vàng. Thói quen nhai đá cũng có thể làm hỏng miếng trám và mặt dán sứ hiện có của bạn, khiến nụ cười của bạn trông kém hấp dẫn hơn.

3. Bỏ qua việc xỏ khuyên lưỡi

Khuyên lưỡi là một món đồ thú vị mà bạn có thể giấu đi khi muốn, nhưng việc chà kim loại dọc theo răng có thể dễ dàng làm hỏng màu trắng như ngọc trai của bạn. Và nếu bạn vô tình cắn vào nó, kim loại cứng có thể làm xước hoặc thậm chí sứt mẻ răng của bạn.

4. Nhai một số loại hạt

Các loại hạt là một món ăn nhẹ bổ dưỡng, hoàn toàn tốt cho sức khỏe mà bạn luôn có thể có trong tầm tay để chế ngự cơn đói của mình. Chúng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhai chúng có thể giúp loại bỏ mảng bám và vết ố, giữ cho răng bạn trắng tự nhiên. Ăn một nắm hạnh nhân, quả hạch Brazil hoặc hạt điều thậm chí còn giúp chống lại vi khuẩn gây sâu răng.

5. Chọn bàn chải đánh răng phù hợp

Nếu bạn đang đánh răng mạnh bằng bàn chải đánh răng có lông cứng với hy vọng làm cho răng trông trắng hơn, thì thực tế bạn có thể đang gây ra một số tổn thương khá nghiêm trọng. Đánh răng quá mạnh làm mòn men răng, khiến răng dễ bị ố vàng hơn. Các nha sĩ khuyên bạn nên đánh răng nhẹ nhàng, sử dụng bàn chải đánh răng mềm và lắc theo vòng tròn nhỏ.

6. Thưởng thức trái cây sấy khô trong chừng mực

Trái cây sấy khô có vẻ như là một sự thay thế hoàn hảo cho đồ ngọt và bánh kẹo, nhưng nó thực sự chứa lượng đường đậm đặc và do kết cấu giống như kẹo dẻo nên nó có thể dễ dàng bám vào răng của bạn và làm hỏng chúng. Thay vì ăn nho khô và dứa khô, hãy chọn những loại trái cây tươi, không chua, an toàn cho răng của bạn.

Theo Brightside