Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị?

Làm đẹp 08/12/2022 02:39

40%-50% trẻ sơ sinh có mụn nhỏ màu trắng trên mặt. Đôi khi những nốt mụn này ở lại với chúng ta cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên việc có chúng trên da là điều hoàn toàn bình thường. 

Đây là những lời giải thích nhanh chóng và hy vọng sẽ làm giảm bớt lo lắng của bạn một lần và mãi mãi.

Những vết sưng đó là gì

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 1

 

Các vết sưng có tên chính thức là milia (đốm sữa). Chúng chứa đầy chất sừng bị mắc kẹt ngay bên dưới da của bạn. Theo quy luật, các vết sưng trắng xuất hiện trên mí mắt, má và trán. Nhiều người tin rằng mụn thịt là một dạng mụn trứng cá, tuy nhiên, sự thật không phải vậy, vì mụn trứng cá thường do nội tiết tố gây ra .

Tại sao chúng xuất hiện ở trán

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 2

 

Mặc dù không ai thực sự biết nguyên nhân gây ra mụn thịt trắng này nhưng vẫn có một số cách giải thích khả thi. Da của bạn có thể đã bị hư hại  Tác động của kích ứng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bỏng hoặc các sản phẩm chăm sóc da nặng đều có thể dẫn đến mụn thịt.

Một lý do khác có thể là sự tích tụ của da chết, bị mắc kẹt trong lỗ chân lông. Cuối cùng, câu trả lời đơn giản nhất cho điều này là gen của bạn. Bạn có thể dễ mắc bệnh di truyền.

 

Phải làm gì với chúng

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 3

 

Bạn thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì với những nốt sần vì chúng hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về khía cạnh thẩm mỹ, có một số giải pháp có thể giúp ích cho bạn. Xin lưu ý rằng không có biện pháp phòng ngừa nào được chứng minh là có hiệu quả. Bạn vẫn có thể muốn thử chúng.

1. Dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của bạn

 

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 4

Đầu tư vào một loại kem chống nắng và kem dưỡng ẩm tốt là một ý tưởng hay. Những sản phẩm này sẽ giúp bạn đảm bảo làn da của bạn được bảo vệ, mềm mại và linh hoạt. Đừng quên thoa kem chống nắng ngay cả trong mùa đông hay khi bạn ngồi gần cửa sổ.

 

2. Tẩy tế bào chết

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 5

 

Điều cần thiết là không lạm dụng nó. Sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để không làm tổn thương da và gây nổi nhiều mụn hơn. Tẩy tế bào chết cẩn thận tại nhà hoặc đến các phương pháp chăm sóc da mặt chuyên nghiệp.

3. Thử các sản phẩm có retinol

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 6

 

Người ta tin rằng retinol là một thành phần tiêu diệt mụn thịt. Các loại kem retinol giúp tạo ra một lớp da mịn màng và ngăn ngừa sự tích tụ. Hãy nhớ rằng một số sản phẩm chứa retinol có thể gây kích ứng da, vì vậy hãy chọn những sản phẩm dịu nhẹ hơn.

4. Sử dụng axit salicylic

Những đốm trắng nhỏ trên da là gì, làm sao có thể điều trị? - Ảnh 7

 

Loại axit này thường được khuyên dùng như một cách để chống lại mụn trứng cá và nó cũng có thể có tác dụng đối với mụn thịt. Vấn đề là làm mỏng các lớp da. Bằng cách này, bạn có thể giải phóng u nang milia. Bạn nên thoa axit salicylic ngay trước khi đi ngủ.

Theo Brightside

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