Da liên tục nổi mụn, kích ứng và bị rụng tóc, bạn nên ngừng ngay thói quen rất xấu phổ biến này

Chăm sóc da 08/12/2022 03:39

Tất cả chúng ta đều mong chờ được tắm vào buổi sáng sảng khoái để giúp chúng ta thức dậy tính táo và chúng ta nóng lòng chờ tắm vào buổi tối để gột rửa mọi căng thẳng. Nhưng nếu bạn với lấy một chiếc khăn cũ bẩn đã treo trong phòng tắm gần một tuần, rất có thể bạn sẽ không cảm thấy sạch sẽ được lâu. Đó là bởi vì khăn thấm rất nhiều nước và chứa vi khuẩn có thể phát triển theo thời gian, vì vậy bạn nên giặt khăn sau 3 lần sử dụng.

Cho dù bạn thích tắm vào buổi sáng, buổi tối hay hai lần một ngày, bạn có thể sử dụng khăn tắm của mình vài lần mỗi ngày và việc tái sử dụng nó trong vài ngày liên tiếp có thể dẫn đến một số hậu quả không mấy dễ chịu.

Việc thường xuyên giặt khăn tắm nghe có vẻ tốn nhiều công sức, nhưng làm như vậy thực sự có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng khó chịu.

1. Nó có thể khiến da bạn nổi mụn

Có thể bạn đang tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc da và sử dụng tất cả các sản phẩm phù hợp với loại da của mình, nhưng nếu bạn cứ thức dậy với những nốt mụn đáng ghét trên mặt, nguyên nhân có thể là do chiếc khăn tắm của bạn không còn sạch nữa.

Da liên tục nổi mụn, kích ứng và bị rụng tóc, bạn nên ngừng ngay thói quen rất xấu phổ biến này - Ảnh 1

Dầu, bụi bẩn và tế bào da chết vẫn còn trên khăn của bạn và vì khăn ẩm ướt trong nhiều giờ nên nó tạo ra nơi sinh sôi hoàn hảo cho vi khuẩn. Nếu bạn không giặt khăn thường xuyên, các sợi của khăn sẽ chứa đầy vi khuẩn và sau đó sẽ truyền lên mặt bạn.

2. Nó có thể gây kích ứng da 

Da liên tục nổi mụn, kích ứng và bị rụng tóc, bạn nên ngừng ngay thói quen rất xấu phổ biến này - Ảnh 2

 

Sử dụng một chiếc khăn bẩn không chỉ có thể phá hỏng thói quen làm đẹp của bạn nhằm tôn lên vẻ ngoài của bạn mà còn khiến làn da của bạn trở nên nhạy cảm hơn. Khi bạn tiếp tục tái sử dụng khăn tắm cũ, chúng sẽ bị nhiễm vi-rút và nấm và có thể lây nhiễm bệnh. Nếu những vi trùng này xâm nhập vào da của bạn, nó có thể trở nên đỏ và bị kích ứng.

 

3. Nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da hiện tại

 

Mặc dù việc tái sử dụng khăn bẩn có thể khiến ngay cả làn da bình thường cũng trở nên nhạy cảm và kích ứng hơn, nhưng việc không giặt chúng thường xuyên có thể đặc biệt có hại nếu da bạn vốn đã khô và mỏng manh.

Da liên tục nổi mụn, kích ứng và bị rụng tóc, bạn nên ngừng ngay thói quen rất xấu phổ biến này - Ảnh 3

Nếu da của bạn dễ bị mụn trứng cá hoặc bạn mắc một số bệnh về da, chẳng hạn như bệnh chàm, điều đó có nghĩa là hàng rào bảo vệ da của bạn không còn khỏe như bình thường và việc sử dụng khăn bẩn có thể dẫn đến tắc lỗ chân lông và thậm chí làm bùng phát mụn. 

4. Nó có thể dẫn đến rụng tóc

Da liên tục nổi mụn, kích ứng và bị rụng tóc, bạn nên ngừng ngay thói quen rất xấu phổ biến này - Ảnh 4

 

Mặc dù gội đầu thường xuyên và sử dụng dầu gội, dầu xả phù hợp là rất quan trọng để giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh và bóng mượt, nhưng việc quấn đầu trong một chiếc khăn tắm chưa gội trong nhiều ngày thực sự có thể khiến tóc bạn bị rụng.

Khăn bẩn có thể truyền nấm và nhiễm trùng tụ cầu khuẩn lên mặt và da đầu nếu bạn dùng chúng để lau khô tóc. Nhiễm trùng tụ cầu khuẩn có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với da đầu vì chúng khiến các nang tóc bị viêm, do đó có thể dẫn đến rụng tóc.

Theo Brightside

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