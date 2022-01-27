Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng

Làm đẹp 27/01/2022 22:38

Đôi môi thường phải chịu những tác động của mùa đông khắc nghiệt và nếu bạn muốn đôi môi của mình trở nên mềm mại và xinh đẹp, bạn nên chăm sóc chúng cẩn thận.

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

"Vì đôi môi không có tuyến bã nhờn nên chúng có thể bị khô và dễ nứt nẻ. Ngược lại, làn da của chúng ta vẫn mềm mại và dẻo dai vì sự hiện diện của tuyến bã nhờn có chức năng tiết dầu.” Và đây là lý do tại sao Chuyên gia sắc đẹp Shahnaz Husain cho biết: mọi người có xu hướng liếm môi khiến môi càng khô hơn.

Mùa đông hanh khô có thể khiến môi bị nứt nẻ và bong tróc, trong khi mùa hè, môi có thể bị mất nước hoặc cháy nắng. Vì vậy, hãy chú ý đến đôi môi của bạn quanh năm với một thói quen chăm sóc có trật tự. Sau đây là các mẹo dưỡng môi khác nhau của chuyên gia Shahnaz:

Bắt đầu với Tẩy da chết cho môi

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Tế bào chết có thể không nhìn thấy bằng mắt thường của chúng ta nhưng nó tồn tại trên đôi môi thiếu dinh dưỡng, giống như chúng nằm trong phần còn lại của cơ thể bạn và đây là lúc việc tẩy da chết trở nên hữu ích. Tẩy da chết giúp cải thiện lưu thông máu đến môi, cho phép đôi môi nhận đủ oxy, mang lại đôi môi trẻ trung và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, không nên sử dụng sản phẩm tẩy da chết trên mặt cho môi của bạn. Để loại bỏ da khô, bạn chỉ cần dùng khăn mềm và ẩm chà xát lên môi.

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Trước khi bạn bắt đầu quá trình tẩy da chết, hãy đảm bảo rằng bề mặt của môi được làm sạch đúng cách. Có một số nguyên liệu có sẵn sẽ mang lại cho bạn kết quả đáng kinh ngạc khi mix lại với nhau như:

- Yến mạch xay, đường, mật ong và dầu thực vật

- Đường, dầu dừa, quế và mật ong

- Bột vỏ cam, đường nâu và dầu hạnh nhân

- Dầu dừa, mật ong, đường nâu và nước ấm

- Cà phê xay, đường, mật ong và dầu hạnh nhân

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Các thành phần được đề cập ở trên không đắt lại giàu vitamin và khoáng chất. Chúng không chỉ cung cấp cho đôi môi của bạn độ ẩm và chất dinh dưỡng cần thiết mà còn có công dụng khử trùng. Trong khi chà môi, hãy cực kỳ nhẹ nhàng với các chất có hạt để tránh bị đứt tay hoặc chảy máu môi.

Sử dụng mặt nạ môi

Sau khi tẩy tế bào chết, bề mặt môi trở thành mảnh đất màu mỡ để tiếp nhận dưỡng chất. Loại mặt nạ môi mỗi người nên áp dụng sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của họ như trị khô môi, dưỡng màu môi, làm sáng môi thâm hay chỉ cần dưỡng ẩm, v.v. Một người đơn giản chỉ cần trộn tất cả các thành phần được đề cập bên dưới, nhẹ nhàng thoa lên môi. và để hỗn hợp nghỉ trong 10-15 phút.

Vì vậy, nếu bạn lo lắng về đôi môi khô và nứt nẻ, đây là những nguyên liệu bạn cần trộn:

- Quả bơ nghiền và mật ong

- Mật ong, sữa và dầu ô liu

- Mật ong và nước cốt chanh

- Dầu dừa Dầu hạnh nhân nguyên chất

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Các thành phần này sẽ nuôi dưỡng làn da môi mềm mại, mịn màng hơn. Nếu bạn muốn dưỡng màu môi hồng hào hơn, hãy sử dụng các nguyên liệu sau:

- 6 cánh hoa hồng và sữa

- Nước ép củ cải đường (củ dền) và mật ong

- Dâu tây nghiền, dầu hạnh nhân và mật ong

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Các nguyên liệu này chứa nhiều chất dinh dưỡng và đặc tính kháng sinh, kết quả của việc sử dụng mặt nạ môi thường xuyên có thể mang lại lợi ích bất ngờ.

Bôi kem dưỡng ẩm

Thay vì sử dụng các loại son dưỡng môi công nghiệp, việc chuyển sang sử dụng son dưỡng tự làm sẽ không chỉ giúp môi bạn có thêm độ ẩm thích hợp mà còn làm giảm độ nhạy cảm của môi. Son dưỡng môi đơn giản nhất để làm là son dưỡng môi bằng củ dền, chỉ cần một củ dền và bơ sữa hữu cơ (bơ Ghee). Củ dền rất giàu Vitamin C, giúp bảo vệ và chữa lành đôi môi khô nứt còn bơ sữa hữu cơ sẽ giúp bổ sung độ ẩm tái tạo da môi.

Sở hữu đôi môi quyến rũ không còn là mơ ước chỉ với những mẹo hay tại nhà cho đôi môi mềm và căng mọng - Ảnh 8
Ảnh minh họa

 

Theo Times of india

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