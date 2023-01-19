Sau Tết vẫn muốn da đẹp, đừng quên rửa mặt đúng cách theo lưu ý đơn giản này

Các xu hướng da liễu mới nhất sau đây để bạn xem xét đó là khuyến cáo kiêng sử dụng nước và rửa quá nhiều trên da.

Bạn thậm chí có thể có một loại sữa rửa mặt yêu thích mà bạn sử dụng mỗi sáng và tối. Nhưng tốt hơn hết bạn nên đặt chiếc khăn xuống và bước ra khỏi bồn rửa. Có một số lý do tại sao việc rửa mặt quá thường xuyên thực sự không tốt cho da, đặc biệt là với các loại hóa chất mạnh.

Nếu bạn đã thử mọi sản phẩm và quy trình chăm sóc da trong sách mà không thấy kết quả như mong muốn, thì đã đến lúc bạn nên từ bỏ nó và hoàn toàn không làm gì cả. Giống như nhiều thứ trong cuộc sống, ít hơn là nhiều hơn khi nói đến chăm sóc da. Các sản phẩm làm sạch da có thể loại bỏ vi khuẩn tốt và phá hủy độ pH của da.

Nếu bạn là một trong số đa số rửa mặt hai lần một ngày, bạn nên bỏ qua bước rửa mặt buổi sáng, vì bước rửa mặt buổi tối là cần thiết để loại bỏ SPF và lớp trang điểm (nếu bạn có trang điểm).

Nước ở chỗ mới không phải là người bạn tốt nhất của làn da

Nếu bạn đã từng đến một thành phố khác và nhận thấy làn da của mình đã thay đổi như thế nào, dù tốt hơn hay xấu đi, thì bạn không phải là người duy nhất.

Chất lượng nước máy tùy thuộc vào khu vực bạn sinh sống, có nơi “khó dùng” hơn nơi khác. Do có chứa các khoáng chất khắc nghiệt, nước máy có xu hướng khiến da bạn bị khô và kích ứng. Đây là lý do tại sao bạn nên giảm thiểu việc sử dụng quá nhiều nước trong chế độ làm sạch da của mình.

Làm thế nào để loại bỏ nước khỏi thói quen chăm sóc da mặt

Rửa mặt mà không có nước nghe có vẻ nghịch lý. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khả thi. Yếu tố quan trọng của phương pháp làm sạch này là tránh để nước bắn vào mặt bằng cách thay thế bước này bằng sữa rửa mặt. Sau đó, tiếp tục với thói quen trang điểm thông thường của bạn.

Nghe có vẻ phản trực giác, nước chỉ làm cho da bạn khô hơn và lấy đi lớp dầu tự nhiên của da.

Sữa rửa mặt là người bạn tốt nhất

Sữa rửa mặt là chất thay thế nước tốt nhất và bạn có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, có một điều mà bạn nên nhớ. Một khi bạn tìm thấy một loại sữa rửa mặt tốt, đừng bao giờ chuyển sang loại khác và sử dụng nó mỗi ngày một lần.

Nước tẩy trang Micellar, bạn có thể chấm lên da mà không cần rửa lại

Sữa rửa mặt gốc dầu có thể làm rất tốt công việc bảo vệ hàng rào bảo vệ da.

Sữa rửa mặt gốc nước là lựa chọn lý tưởng nếu da bạn nhờn hoặc dễ nổi mụn.

Thí nghiệm làm sạch không dùng nước, 3 ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên : Thói quen buổi sáng của bạn sẽ hơi khác một chút vì bạn đã sử dụng sữa rửa mặt yêu thích, trang điểm và bỏ qua việc vỗ nước lên mặt hoàn toàn. Nhưng cho đến nay rất tốt. Trước khi đi ngủ, bạn sử dụng một ít nước hoa hồng như một loại toner và gọi nó là một đêm.

Ngày thứ hai: Bạn lao vào phòng tắm, mong đợi một số thay đổi lớn trên làn da của mình. Nhưng thật ngạc nhiên: làn da của bạn trông giống hệt nhau. Vì vậy, bạn trang điểm nhẹ nhàng và tiếp tục một ngày của mình.

Điều tuyệt vời là mặc dù bạn nghĩ da mình sẽ nhờn, nhưng nó thực sự khô hơn bình thường. Điều này xảy ra bởi vì da đang cố gắng cân bằng lượng dầu tự nhiên của nó.

Ngày thứ ba: Da của bạn có thể chuyển giữa khô và dầu, nhưng có một điều mà bạn sẽ nhận thấy: mụn đầu đen của bạn gần như biến mất và các nốt mụn lớn cũng vậy.

Sau một tháng rửa mặt không dùng nước, bạn sẽ phát hiện ra rằng làn da của mình không chỉ sống sót sau cuộc thử nghiệm mà còn phát triển và trông đẹp hơn bao giờ hết.

Theo Brightside