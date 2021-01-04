“Nữ hoàng trang sức” và hành trình cá chép vượt vũ môn hoá rồng

Làm đẹp 04/01/2021 09:06

“Trở thành nữ hoàng của chính mình, thay vì trở thành công chúa trong lòng người khác” chính là sứ mệnh mà đội ngũ “Nữ Hoàng Trang Sức” đang nổ lực theo đuổi. Có thể dễ dàng nhận thấy được “tâm huyết” ấy qua các BST trang sức chất lượng cao, vô cùng tinh xảo và độc đáo mà “Nữ Hoàng Trang Sức” đã tung ra thị trường trong thời gian gần đây!

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Founder Nữ Hoàng Trang Sức – Đức Tình: Cá chép muốn hoá rồng phải vượt vũ môn

Khởi điểm với vị trí là thợ kim hoàn của CTY trang sức Doji, anh Đức Tình đã dành hơn 10.000 giờ luyện tập để đạt đến sự thành thạo trong nghề. Trong ngàn vạn con “cá chép” chỉ có một con vượt thác hoá rồng. Đúng là như vậy, với khát vọng mãnh liệt, sự nghiêm túc và 100% đam mê, anh Đức Tình đã xây dựng thành công thương hiệu trang sức của riêng mình mang tên “Nữ Hoàng Trang Sức”.

Không có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng cả. Và thành công đến với anh Đức Tình cũng không phải là do may mắn “từ trên trời rớt xuống”, mà đó là cả một quá trình “đổ mồi hôi” xây dựng bộ máy hoạt động, cơ sở vật chất kĩ thuật,… Và quan trọng hơn nữa là sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối của khách hàng thông qua những sản phẩm mang đến giá trị thật!

“Nữ hoàng trang sức” và hành trình cá chép vượt vũ môn hoá rồng - Ảnh 2

Sợi dây kết nối khách hàng và thương hiệu là CHẤT LƯỢNG

Điều mà ta dễ nhìn thấy nhất ở đội ngũ Nữ hoàng trang sức đó chính là tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Chính thái độ đó trong công việc, đã mang đến cho thị trường trang sức rất nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, thời thượng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Và đặc biệt là năng lực sản xuất của Nữ Hoàng Trang Sức hiện tại có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu “khó nhằng” từ phía khách hàng và đối tác.

“Nữ hoàng trang sức” và hành trình cá chép vượt vũ môn hoá rồng - Ảnh 3

Các sản phẩm trang sức đều được làm trên máy, đồng đều về chất lượng, giữ được độ tinh xảo vốn có, tạo nên sự đẳng cấp và cá tính riêng.

Khác biệt là sức mạnh của cạnh tranh

Trên thị trường trang sức với nhiều ông lớn, thì Nữ Hoàng Trang Sức đã chọn một lối đi riêng với phân khúc tầm trung để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các chị em phụ nữ Việt.

“Nữ hoàng trang sức” và hành trình cá chép vượt vũ môn hoá rồng - Ảnh 4

Mỗi một tác phẩm mà Nữ Hoàng Trang Sức gửi đến khách hàng, chính là một “liều dopping” để giúp cho chị em có thêm sức mạnh trên hành trình trở thành nữ hoàng của chính mình. Đây cũng chính là “vũ khí” giúp Nữ Hoàng Trang Sức giữ vững được vị trị của mình trong lòng quý khách hàng!

Xem thêm nhiều sản phẩm từ Nữ Hoàng Trang Sức tại fanpage: https://www.facebook.com/nuhoangtrangsuc.vnj nhé!

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