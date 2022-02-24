Những vùng lông rậm rạp khiến bạn tự ti vì thiếu thẩm mỹ, áp dụng ngay 9 mẹo hay này để xử lý 'rừng Amazon' xấu xí ấy

Sau đây là tổng hợp một danh sách gồm 9 biện pháp khắc phục nhanh chóng mà bạn có thể sử dụng để làm cho lông trên cơ thể mỏng hơn theo thời gian.

Có nhiều cách hack dễ dàng, nhanh chóng mà bạn có thể thử tại nhà để làm cho lông trên cơ thể gần như không thấy theo thời gian, hoàn toàn không gây đau đớn.

Trà hoa cúc được biết đến với những chất lượng tuyệt vời và những lợi ích cho da. Nó cũng có thể giúp phụ nữ làm mỏng lông trên cơ thể của họ. Đun sôi một ít trà hoa cúc trong một cốc nước. Lọc nó và để nguội. Thoa trà lên cánh tay của bạn và để khô. Rửa lại bằng nước mát sạch. Điều này có thể làm cho lông cánh tay của bạn mỏng hơn theo thời gian.

2. Nước chanh

Chanh có thể mang lại cho cánh tay của bạn vẻ ngoài được tẩy trắng mà bạn mong muốn. Vắt một ít nước chanh và thoa lên cánh tay. Để yên khoảng 15-20 phút, tránh ra nắng. Nếu da bạn nhạy cảm, hãy trộn mật ong với chanh trước khi thoa.

3. Đu đủ và nghệ

Đối với điều này, bạn sẽ cần bột đu đủ sống và bột nghệ. Lấy 2 thìa bột đu đủ trộn với 1/2 thìa bột nghệ. Trộn đều và thoa lên cánh tay hoặc chân của bạn trong 15 phút. Lặp lại mỗi tuần một lần. Điều này có thể giúp bạn tẩy lông và có thể loại bỏ lông trên cơ thể hoàn toàn theo thời gian.

4. Phương pháp Sugaring wax

Phương pháp tẩy lông an toàn hơn, tự nhiên hơn và ít đau hơn chị em - sugaring sẽ làm nên điều kỳ diệu khi tẩy lông. Cho 1 cốc đường, 1/4 cốc nước chanh tươi và 1/4 cốc nước vào trong một cái chảo. Đun sôi hỗn hợp trên lửa nhỏ. Khuấy liên tục cho đến khi nó chuyển sang màu nâu. Để nó nguội đi. Lăn hỗn hợp vào một cái bát và nhẹ nhàng thoa lên khu vực cần tẩy lông. Dùng lực kéo đường ra ngược chiều lông mọc, giống như cách bạn kéo dải sáp.

5. Trà bạc hà

Theo các nghiên cứu, bạc hà có tác dụng làm mỏng lông tự nhiên cho phụ nữ. Uống trà bạc hà thường xuyên có thể làm giảm mức độ testosterone trong cơ thể bạn, tự động làm chậm sự phát triển của lông trên cơ thể.

6. Sản phẩm từ đậu nành

Những lợi ích của đậu nành có quá nhiều để liệt kê, nhưng giảm mọc lông là một trong những lợi ích mà không nhiều người biết. Tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành có thể giúp bạn kiểm soát sự phát triển không mong muốn của lông. Trên thực tế, theo một nghiên cứu, đậu nành có thể làm giảm kích thước nang lông, khiến lông trên cơ thể bạn mỏng dần theo thời gian.

7. Mặt nạ bột và sữa

Trộn 1 thìa cà phê bột mì và 2 thìa sữa đông vào bát để tạo thành hỗn hợp đặc. Áp dụng nó trên cánh tay, chân hoặc thậm chí cả mặt của bạn. Chờ khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch bằng nước. Sữa đông và các sản phẩm từ sữa khác được biết là làm giảm mức testosterone, làm giảm sự phát triển của lông trên cơ thể ở phụ nữ. Bạn cũng có thể thêm bột nghệ vào hỗn hợp. Hỗn hợp này sẽ không thực sự giúp loại bỏ lông trên cơ thể hoàn toàn, nhưng nó sẽ giúp bạn làm cho lông mỏng đi.

8. Đá bọt

Đá bọt giúp loại bỏ tế bào da chết và giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh, nhưng nó cũng có thể ngăn chặn những sợi lông không mong muốn cho bạn. Nên sử dụng đá này trên tay và chân của bạn sau khi ngâm chúng trong nước ấm trong 10 phút. Sau đó, bạn tiến hành dùng đá để kỳ cọ cơ thể theo những vòng tròn dưới vòi hoa sen. Sử dụng thường xuyên để làm mỏng lông trên cơ thể của bạn.

9. Chất tẩy trắng da

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn đang tìm kiếm một biện pháp giảm đau nhanh chóng, thay vì chờ đợi hàng tháng để xem kết quả, bạn có thể thử tẩy trắng da cho lông trên cơ thể. Tại cửa hàng có bán các bộ tẩy trắng da sẵn với hướng dẫn bằng văn bản trên đó. Tuy nhiên, chúng có chứa các chất hóa học, vì vậy bạn nên sử dụng các biện pháp tự nhiên thì sẽ ổn hơn. Nhưng nếu bạn không muốn chờ đợi và không thể tẩy lông thì thuốc tẩy trắng da chính là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm.

Theo Brightside