Chỉ với nguyên liệu siêu rẻ này sẽ giúp làn da trắng mịn rạng rỡ, sử dụng làm mặt nạ cho da đầu còn GIÁ TRỊ hơn cả những mỹ phẩm đắt tiền

Làm đẹp 22/02/2022 11:05

Giấm táo được làm từ tinh chất của táo, là một trong những biện pháp hữu ích nhất cho các vấn đề về sắc đẹp thông thường. 

Chỉ với nguyên liệu siêu rẻ này sẽ giúp làn da trắng mịn rạng rỡ, sử dụng làm mặt nạ cho da đầu còn GIÁ TRỊ hơn cả những mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 1

Giấm táo có sẵn trong các cửa hàng tạp hóa lớn hoặc siêu thị. Giấm táo giúp khôi phục sự cân bằng axit-kiềm bình thường của da và da đầu. Đó là lý do tại sao nó giúp da nổi mụn và dễ bị mụn trứng cá dễ lành hơn, cũng như có tác dụng siêu việt với các vấn đề về da đầu như gàu. 

Giấm táo giống như tất cả các loại giấm sẽ đều có tính axit. Thành phần chính là axit axetic. Nó cũng có các axit khác, cùng với vitamin, muối khoáng và axit amin. Các axit amin sẽ giúp duy trì sức khỏe của tóc.

Chỉ với nguyên liệu siêu rẻ này sẽ giúp làn da trắng mịn rạng rỡ, sử dụng làm mặt nạ cho da đầu còn GIÁ TRỊ hơn cả những mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đối với việc chăm sóc sắc đẹp bên ngoài, giấm táo đã được sử dụng cho một số vấn đề về tóc. Ví dụ, nó giúp làm sạch tóc tốt, phục hồi sự cân bằng bình thường và thêm độ bóng cho tóc. Sau khi gội đầu, thêm hai thìa giấm táo vào một cốc nước và sử dụng nó như lần xả cuối cùng.  

Nếu bạn bị gàu, hãy gội đầu bằng dầu gội thảo dược dịu nhẹ ba lần một tuần, sử dụng ít dầu gội hơn và xả thật sạch với nước. Nửa giờ trước khi gội đầu, thoa hai thìa giấm lên da đầu, xoa bóp nhẹ cho dầu thấm vào da đầu. Trong trường hợp gàu dính trên da đầu, hãy thấm bông gòn vào giấm táo và xoa nhẹ lên da đầu để đánh bật các mảng vảy. Hoặc bạn có thể thoa dầu ô liu đã được làm ấm, chà xát nhẹ nhàng để loại bỏ vảy. Sau khi gội đầu, thêm 2 thìa giấm táo vào cốc nước và sử dụng như lần xả cuối cùng. 

Chỉ với nguyên liệu siêu rẻ này sẽ giúp làn da trắng mịn rạng rỡ, sử dụng làm mặt nạ cho da đầu còn GIÁ TRỊ hơn cả những mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Giấm táo cũng có công dụng tuyệt vời trong việc điều trị mụn trứng cá. Bạn hãy trộn một phần giấm táo với ba phần nước, nhúng bông gòn vào dung dịch và chấm lên mặt. Da có một lớp axit tự nhiên và khôi phục sự cân bằng axit-kiềm giúp giữ cho làn da khỏe mạnh.

Chỉ với nguyên liệu siêu rẻ này sẽ giúp làn da trắng mịn rạng rỡ, sử dụng làm mặt nạ cho da đầu còn GIÁ TRỊ hơn cả những mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn bị ngứa trên da, giấm táo sẽ giúp giảm ngứa. Thêm một ít giấm vào nước tắm và dùng nó để rửa sạch cơ thể, đặc biệt là những bộ phận bị ngứa. Người ta nói rằng giấm táo cũng giúp trị mụn cóc. Tốt nhất là khi bị mụn cóc, bạn nên đến bác sĩ da liễu hoặc đi điều trị vi lượng, nhưng nếu bạn muốn thử các biện pháp khắc phục tại nhà, hãy dùng bông gòn thoa giấm lên mụn cóc hàng ngày. Giấm táo sẽ hỗ trợ tối đa việc điều trị và xử lý mụn cóc.

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